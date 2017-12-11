Nóng: Sau Duy Phương, chồng cũ nghệ sĩ Thanh Hằng cũng bức xúc đòi kiện chương trình ‘Sau ánh hào quang’

Giải trí 11/12/2017 13:44

Sau khi nghệ sĩ Duy Phương tuyên bố sẽ kiện chương trình "Sau ánh hào quang", chồng nghệ sĩ Thanh Hằng cũng tức giận đòi ekip chương trình này phải trực tiếp xin lỗi.

Câu chuyện đời của nghệ sĩ Lê Giang phát trong tập 10 Sau ánh hào quang gây ồn ào dư luận suốt một tuần qua nhưng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Việc khai thác đời tư hơi sâu của Trấn Thành đối với cuộc nhân quá khứ giữa Lê Giang - Duy Phương dường như đã đẩy sự việc đi quá xa.

Những giọt nước mắt của nữ danh hài khi nhắc lại ngày tháng bị bạo hành, bị ném từ cầu thang xuống đất không chỉ khiến chồng cũ rơi vào trạng thái khủng hoảng tinh thần mà còn khiến các thành viên trong gia đình muốn tự tử vì quá áp lực.

Trước những ồn ào mà chương trình đem lại, nhiều khán giả lẫn nghệ sĩ rất bức xúc và đồng loạt đòi tẩy chay Sau ánh hào quang. Cùng với đó, không ít người nổi tiếng đã tiết lộ rằng từng từ chối nhận lời tham gia trò chuyện cùng Trấn Thành vì lo lắng đời tư của mình sẽ bị mổ xe, phanh phui cho thiên hạ bàn tán.

Nóng: Sau Duy Phương, chồng cũ nghệ sĩ Thanh Hằng cũng bức xúc đòi kiện chương trình ‘Sau ánh hào quang’ - Ảnh 1
Chương trình "Sau ánh hào quang" đang bị nhiều nghệ sĩ và khán giả đồng loạt tẩy chay - Ảnh: Internet

Chưa dừng lại ở đó, mới đây chồng nữ nghệ sĩ Thanh Hằng - người có hoàn cảnh giống hệt Duy Phương đã gọi điện thoại phản ánh đến đường giây nóng báo Kiến Thức. Theo đó, ông T.T.C.N rất bức xúc khi chương trình phát sóng tập có vợ cũ ông tham gia mà không kiểm chứng thông tin. Trong tập 5 Sau ánh hào quang, nghệ sĩ Thanh Hằng đã khóc sướt mướt khi kể lại những lần bị chồng cũ bạo hành đến mức tự tử nhưng thoát chết.

Theo lời kể của nữ nghệ sĩ cải lương, chị lấy chồng năm 16 tuổi nhưng không may mắn gặp phải một người đàn ông vũ phu, rượu chè, cờ bạc và sẵn sàng “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với vợ vất cứ lúc nào.

Nóng: Sau Duy Phương, chồng cũ nghệ sĩ Thanh Hằng cũng bức xúc đòi kiện chương trình ‘Sau ánh hào quang’ - Ảnh 2
Trấn Thành động viên nghệ sĩ Thanh Hằng khi nghe chị kể chuyện quá khứ - Ảnh: Internet

“Cứ mỗi lần kêu ổng ngừng đánh bài để trông con thì tôi lại bị đánh tới tấp. Sân khấu là nơi an toàn nhất đối với tôi. Nhiều lần hát xong, tôi chỉ muốn đứng mãi trên đó vì vào cánh gà là thể nào cũng bị đánh. Ổng thường xuyên dùng con để gây áp lực và hăm dọa: ‘Mày không còn gì hết tao mới bỏ mày’. Khi ấy, tôi và Ngân Quỳnh theo 2 đoàn hát khác nhau. Một lần gặp lại, Ngân Quỳnh tá hỏa khi tận mắt chứng kiến tôi bị chồng đánh mắt bầm tím, sưng to bằng cái chén", Nghệ sĩ Thanh Hằng kể lại quá khứ kinh hoàng khi sống cùng ông T.T.C.N.

Tuy nhiên, chồng cũ của nữ nghệ sĩ không đồng tình với lời buộc tội trên, cho rằng Thanh Hằng đã nói quá nhiều điều không đúng sự thật. Qua đó, ông N. cũng bày tỏ mong muốn chương trình Sau ánh hào quang phải xin lỗi để ông không bị mang tiếng xấu với nhà vợ hiện tại.

“Tôi muốn làm rõ mọi chuyện, không chỉ để lấy lại danh dự cho tôi mà còn vì gia đình nhà vợ hiện tại, cũng để các con của tôi không phải ám ảnh với câu hỏi vì sao bố lại như vậy”, chồng cũ của nghệ sĩ Thanh Hằng chia sẻ.

Dù bị vợ cũ thêu dệt nhiều chuyện không hay nhưng ông N. không muốn phanh phui quá khứ vì sợ tổn thương đến các con. Chồng cũ nghệ sĩ Thanh Hằng cũng được vợ sau và con gái riêng bảo vệ trước thông tin bạo hành vợ đầu nhiều năm về trước.

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