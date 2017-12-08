Hình ảnh hiếm hoi về người vợ hiện tại của Duy Phương làm nhiều người ngỡ ngàng

Giải trí 08/12/2017 17:10

Trong khi Duy Phương đang vướng vào những ồn ào sau khi bị Lê Giang 'tố' chuyện bạo hành trong quá khứ khi tham gia chương trình 'Sau ánh hào quang', hình ảnh về người vợ hiện tại và cách đối xử của nam diễn viên với bạn đời khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Những ngày gần đây, dư luận dậy sóng dữ dội sau khi Lê Giang tham gia trong chương trình Sau ánh hào quang bất ngờ tiết lộ từng bị chồng cũ - nghệ sĩ Duy Phương đánh đập thậm tệ, thậm chí là ném từ cầu thang xuống đất .

Hình ảnh hiếm hoi về người vợ hiện tại của Duy Phương làm nhiều người ngỡ ngàng - Ảnh 1
Trong chương trình Sau ánh hào quang, Lê Giang bật khóc khi kể về quá khứ bị chồng cũ đánh đập thậm tệ - Ảnh: Internet

Ngay sau khi chương trình phát sóng, nhiều khán giả vô cùng phẫn nộ, "ném đá" nam nghệ sĩ vì hành động vũ phu của mình. Dù đã lên tiếng khẳng định bản thân không đánh đập Lê Giang như những gì mà cô kể nhưng cuộc sống của nam danh hài chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề từ vụ việc này.

Vụ lùm xùm trên đặc biệt ảnh hưởng đến việc kinh doanh quán ăn của Duy Phương - nguồn thu nhập chính của cả gia đình nam nghệ sĩ. Trong những ngày chồng phải đối mặt với scandal, bà Nguyễn Thị Thơm - người vợ thứ ba của Duy Phương, vẫn luôn âm thầm ở bên động viên và giúp đỡ chồng.

Hình ảnh hiếm hoi về người vợ hiện tại của Duy Phương làm nhiều người ngỡ ngàng - Ảnh 2
Người vợ thứ ba của Duy Phương năm nay đã ngoài 40 tuổi, quê ở Hậu Giang. Hiện tại, cô đang phụ giúp nam nghệ sĩ trong công việc kinh doanh quán ăn - Ảnh: Soha.vn

Về cơ duyên gặp được người vợ thứ 3, Duy Phương chia sẻ với Trí Thức Trẻ: "Tôi quen bà xã hiện tại trong một lần đi diễn. Lúc đó chưa ai đặt vấn đề hôn nhân gì hết. Chỉ khi tôi đổ vỡ gia đình cũ, người ta mới giang tay giúp đỡ. Tình yêu có nhiều loại lắm. Ví dụ như 2 người gặp nhau, thương nhau hay quen biết từ lâu rồi có cảm tình. Còn tình yêu của tôi rất ngộ và đột biến. Họ thấy cảnh đời của mình rồi gắn bó, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau".

Hình ảnh hiếm hoi về người vợ hiện tại của Duy Phương làm nhiều người ngỡ ngàng - Ảnh 3
Duy Phương và vợ thứ ba có 2 người con trai là Duy Thọ 14 tuổi và Duy Bách 8 tuổi - Ảnh: Soha.vn

Nam diễn viên cho biết thêm người bạn đời hiện tại là người phụ nữ bình dị, chân chất cũng như giàu lòng yêu thương khi sẵn sàng cưu mang, chăm sóc hai đứa con riêng của ông, Duy Phước và Lê Lộc.

"Vợ tôi là người quê Hậu Giang, ngôn ngữ và cách sống rất bình dị. Đây cũng là người phụ nữ cưu mang 2 đứa con trước của tôi (Duy Phước, Lê Lộc). Tôi vẫn luôn nhớ đây là người dạy chữ, người chăm sóc con mình những lúc ốm đau. Nhiều khi vợ chồng có lời qua tiếng lại thì tôi vẫn nhịn. Bây giờ tôi vẫn mang ơn người ta và sẵn sàng đền đáp bằng những gì tôi có", Duy Phương dành những lời yêu thương cho người vợ hiện tại.

Hình ảnh hiếm hoi về người vợ hiện tại của Duy Phương làm nhiều người ngỡ ngàng - Ảnh 4
Vốn là người có cuộc sống bình dị nên vợ thứ ba của Duy Phương không muốn xuất hiện trước công chúng - Ảnh: Soha.vn

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