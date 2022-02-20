Quách Ngọc Ngoan khoe con gái 3 tuổi "chuẩn gen nhà nội" nhưng không quên nhắc tới Phượng Chanel

Con gái của Quách Ngọc Ngoan và không những cao mà thân hình còn khá mũm mĩm, gương mặt bầu bĩnh cực đáng yêu.

Dù đã chia tay nhưng Quách Ngọc Ngoan không ngại nhắc đến Phượng Chanel. Thậm chí cả hai còn giữ quan hệ tốt, thoải mái tương tác với nhau trên mạng xã hội.

Mới đây, Quách Ngọc Ngoan đã đăng tải đoạn clip quay lại lúc con gái Sumi đang chơi đùa ở phòng tiêm ngừa. Nam diễn viên không giấu sự tự hào khi khoe nhóc tỳ ngày càng cao lớn: "8 tháng mới dám cho con đi tiêm phòng lại, lâu không tới thăm bác sĩ con quậy quá trời. Ai lại mới 3 tuổi mà cao lớn như bạn 5 tuổi vậy trời, đúng chuẩn gen nhà nội - phụ nữ ai cũng trên 1m7".

Qua đoạn clip, có thể thấy bé Sumi không những cao mà thân hình còn khá mũm mĩm, gương mặt bầu bĩnh cực đáng yêu. Đây có vẻ là một cô bé rất hiếu động, nhanh nhẹn và lém lỉnh.

Đáng chú ý, khi một người bạn khen bé Sumi có làn da trắng giống Phượng Chanel, Quách Ngọc Ngoan cũng đồng tình và khen: "Trắng nõn nà luôn".

Mặc dù đăng hình nhưng ít khi Quách Ngọc Ngoan để lộ mặt cho gái, cũng không tiết lộ thêm thông tin gì khác để giữ sự riêng tư cho con và gia đình.

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