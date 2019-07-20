Phương Oanh, Ngọc Thanh Tâm, Jang Mi và DJ Oxy vui vẻ hội ngộ tại họp báo Mỹ nhân hành động

Giải trí 20/07/2019 07:06

Chương trình truyền hình thực tế “Mỹ nhân hành động” do Truyền hình Công an nhân dân (ANTV) phối hợp với công ty Live Media sản xuất cùng sự đồng hành của đạo diễn Võ Thanh Hòa sẽ chính thức phát sóng tập đầu tiên vào lúc 20h10 phút Chủ nhật 28/7.

Mỹ nhân hành động” là cuộc trải nghiệm, tranh tài đầy mới lạ và khắc nghiệt của 6 nữ nghệ sĩ tài năng thuộc nhiều lĩnh vực tại Việt Nam. Đó là ca sĩ, diễn viên Trương Quỳnh Anh, diễn viên Phương Oanh, Ngọc Thanh Tâm, Phương Anh Đào, ca sĩ Jang Mi, DJ Oxy. Các nữ nghệ sĩ sẽ kết đôi ngẫu nhiên với 6 chiến sĩ công an tinh nhuệ, được tuyển chọn từ công an các đơn vị, địa phương trên toàn quốc.

Phương Oanh, Ngọc Thanh Tâm, Jang Mi và DJ Oxy vui vẻ hội ngộ tại họp báo Mỹ nhân hành động - Ảnh 1
Ban tổ chức tặng hoa cho các đội chơi

6 đội chơi cùng tham gia một kỳ huấn luyện trong môi trường kỷ luật khắc nghiệt nhất của những chiến sĩ cảnh sát mới cùng những kỹ năng quan trọng trong cuộc sống hiện đại như: thoát hiểm, ứng phó với tai nạn, thiên tai, giải cứu tai nạn, vượt qua những vụ cháy… Các mỹ nhân được huấn luyện để bắt đầu một hành trình cam go để bước qua giai đoạn tiếp theo đó là các trải nghiệm thực địa có tên gọi Sống sót để có thể tiến vào vòng Về đích. Qua các vòng thử thách, các mỹ nhân cùng đồng đội phải bộc lộ hết khả năng của mình về chuyên môn, trí tuệ, sức bền và cả sự khéo léo để vượt qua. 

Phương Oanh, Ngọc Thanh Tâm, Jang Mi và DJ Oxy vui vẻ hội ngộ tại họp báo Mỹ nhân hành động - Ảnh 2
Ngọc Thanh Tâm trả lời báo chí

Diễn viên Ngọc Thanh Tâm tiết lộ cô đã khóc rất nhiều vì sốc: “Ban đầu tôi đã rất tự tin vì cho rằng bản thân đã tập võ để đóng phim rồi thì sẽ không khó khăn trong chương trình hành động nữa. Nhưng vào thực tế rồi, tôi mới biết là khó khăn hơn rất rất nhiều. Nhờ chương trình mà tôi đã khám phá được ngưỡng của bản thân mình và thế nào là vượt qua chính mình.

Có nhiều lúc tôi muốn tìm BTC để xin về nhưng không tìm được. Cuối cùng, tôi vẫn có thể làm được những điều tưởng chừng không tưởng với mình. Ban đầu, tôi cũng đặt mục tiêu là giành được chiến thắng nhưng vào chương trình rồi tôi mới thấy: vượt qua được thử thách, không từ bỏ đã là chiến thắng rồi”.

Nữ ca sĩ “Duyên phận” Jang Mi tâm sự: “Mọi người luôn biết tới tôi với hình ảnh nhẹ nhàng, nữ tính khi hát Bolero nên tôi rất hào hứng nhận lời tham gia chương trình nhằm học hỏi, trải nghiệm. Ban đầu, tôi không áp lực nhiều nhưng khi vào môi trường công an, giờ giấc nghiêm ngặt, chăn gối cũng phải gấp gọn gàng, nếu có còi báo hiệu là phải sẵn sàng có mặt ngay… tôi đã rất hoang mang.

Trong chương trình, tôi đã nhiều lần vượt qua nỗi sợ của bản thân. Tuy nhiên, khi trở về, tôi lại bị ám ảnh vì những lần vượt qua những thử thách khó khăn đó".

Là một format giải trí thuần Việt, “Mỹ nhân hành động” mùa đầu tiên có sự đồng hành của đạo diễn Võ Thanh Hòa còn là cuộc đua hấp dẫn khi nhiều thử thách được thực hiện ở những địa hình hiểm trở bậc nhất, những khó khăn của người chơi được đẩy lên mức cam go nhất và mang tính loại trừ cao. Các thí sinh vi phạm nội quy và đạt điểm thấp nhất trong các phần thi sẽ phải rời khỏi đơn vị chiến đấu và ra về ngay lập tức.

Phương Oanh, Ngọc Thanh Tâm, Jang Mi và DJ Oxy vui vẻ hội ngộ tại họp báo Mỹ nhân hành động - Ảnh 3
Các đội chơi cùng ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng

Chương trình truyền hình thực tế “Mỹ nhân hành động” với tổng giải thưởng lên đến 450 triệu đồng, sẽ có 12 tập. Phát sóng vào 20h10 tối Chủ nhật hàng tuần bắt đầu từ ngày 28/7 trên ANTV, phát sóng vào 21h trên các kênh VTV8 Đài Truyền hình Việt Nam, kênh BTV1 Đài truyền hình Bình Dương, Đài Truyền hình Sóc Trăng STV. Ngoài ra chương trình còn phát sóng trên các kênh truyền hình trực tuyến, Youtube và các hạ tầng ứng dụng online khác. 

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Từ khóa:   Mỹ nhân hành động

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