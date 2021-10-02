'Phù thủy vẽ tranh' Chí Tài trong tang lễ tái xuất với tranh vẽ cố nghệ sĩ Phi Nhung

"Phủ thủy vẽ tranh" Phạm Hồng Minh từng biết đến với bức tranh vẽ gây xúc động mạnh cố nghệ sĩ Chí Tài được trưng bày trong lễ tang của anh vào năm ngoái. Đến nay, khi hay tin cố nghệ sĩ Phi Nhung qua đời, họa sĩ nổi tiếng cũng có một bức họa tri ân cố danh ca tương tự. Với mong muốn giữ lại những hình ảnh, ký ức đẹp về Phi Nhung nên Hồng Minh bắt tay vào thể hiện một bức tranh. Nam họa sĩ lựa chọn bức tranh Phi Nhung chụp chân dung với gương mặt tư lự, có chút đăm chiêu và hơi hé nụ cười để khắc hoạ

Bức tranh duy nhất được trưng bày trong tang lễ cố nghệ sĩ Chí Tài. Ảnh: Internet

Tác giả của bức tranh trên tiếp tục tái xuất với tranh vẽ cố nghệ sĩ Phi Nhung. Ảnh: FBNV

“Khán giả quanh tôi rất nhiều người thích giọng hát của Phi Nhung. Riêng với tôi, cô ca sĩ đáng mến này cũng để lại trong lòng tôi những cảm xúc xốn xang, bởi Phi Nhung không chỉ gây ấn tượng sâu sắc ở dòng nhạc âm hưởng dân ca Nam bộ mà khi hát nhạc trữ tình, Phi Nhung cũng rất thành công.