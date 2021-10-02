'Phù thủy vẽ tranh' Chí Tài trong tang lễ tái xuất với tranh vẽ cố nghệ sĩ Phi Nhung

"Phù Thủy vẽ tranh" Phạm Hồng Minh tiếp tục gây sốt với bức tranh vẽ cố nghệ sĩ Phi Nhung sau lần anh vẽ cố nghệ sĩ Chí Tài và được trưng bày trong lễ tang.
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"Phủ thủy vẽ tranh" Phạm Hồng Minh từng biết đến với bức tranh vẽ gây xúc động mạnh cố nghệ sĩ Chí Tài được trưng bày trong lễ tang của anh vào năm ngoái. Đến nay, khi hay tin cố nghệ sĩ Phi Nhung qua đời, họa sĩ nổi tiếng cũng có một bức họa tri ân cố danh ca tương tự. Với mong muốn giữ lại những hình ảnh, ký ức đẹp về Phi Nhung nên Hồng Minh bắt tay vào thể hiện một bức tranh. Nam họa sĩ lựa chọn bức tranh Phi Nhung chụp chân dung với gương mặt tư lự, có chút đăm chiêu và hơi hé nụ cười để khắc hoạ
“Khán giả quanh tôi rất nhiều người thích giọng hát của Phi Nhung. Riêng với tôi, cô ca sĩ đáng mến này cũng để lại trong lòng tôi những cảm xúc xốn xang, bởi Phi Nhung không chỉ gây ấn tượng sâu sắc ở dòng nhạc âm hưởng dân ca Nam bộ mà khi hát nhạc trữ tình, Phi Nhung cũng rất thành công.
Những bài hát đã đi vào ký ức và kỷ niệm của bao khán giả yêu mến chị. Ngoài yêu mến giọng hát tôi còn yêu mến ái mộ Phi Nhung bởi gương mặt thánh thiện, nụ cười thiện cảm và lối sống giản dị của chị. Không chỉ là một ca sĩ chị còn là một người có tấm lòng nhân hậu giúp người giúp đời. Sự ra đi của Phi Nhung để lại sự hụt hẫng trong tâm hồn của những người yêu nhạc Việt, trong đó có tôi”. - Phạm Hồng Minh bày tỏ.
Lựa chọn tên bức tranh là "Một chuyến hoa đã khép", Hồng Minh đã dựng lên một bức tranh toàn bích về Phi Nhung. “Tôi muốn tặng bức tranh này cho gia đình chị, coi như món quà nhỏ của một người hâm mộ Phi Nhung gửi đến để chia sẻ với sự mất mát lớn của gia đình”- Hồng Minh nói thêm.
Được biết Phạm Hồng Minh là một hoạ sỹ trẻ đến từ TP biển Nha Trang. Anh từng dùng khả năng vẽ tranh đầy bí ẩn của mình để tham dự chương trình "Vietnam's Got Talent" 2012 và đạt Top 3. Ngoài ra, Phạm Hồng Minh đã nhận danh hiệu "Họa sĩ vẽ tranh trình diễn và tranh nước đầu tiên" do Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam trao tặng.