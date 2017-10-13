Ở tuổi U50, Hoa hậu 3 con Hà Kiều Anh rạng rỡ đi nghỉ dưỡng cùng con gái khiến chị em ghen tỵ

Hoa hậu 3 con Hà Kiều Anh khiến nhiều chị em ngưỡng mộ với nhan sắc trẻ trung không tuổi của mình. Đặc biệt, mới đây người đẹp khoe ảnh rạng rỡ đưa con gái đi nghỉ dưỡng tại Nha Trang khiến dân mạng không thể rời mắt với vóc dáng cân đối, nuột nà.

Dù đã bước qua tuổi 40 và sinh đến 3 người con nhưng Hoa hậu Việt Nam 1992 vẫn khiến nhiều chị em phải ghen tỵ với vóc dáng cuốn hút và nhan sắc vượt thời gian của mình.

Cô là người trẻ nhất khi đăng quang hoa hậu lúc chỉ vừa tròn 16 tuổi. Sau 25 năm đăng quang, người đẹp đang có cuộc sống hạnh phúc bên chồng và các con.

Mới đây, Hoa hậu Việt Nam 1992 khoe ảnh đi nghỉ dưỡng cùng con gái tại Nha Trang. Tại đây, người đẹp đã có khoảng thời gian hết sức vui vẻ, thoải mái bên bãi biển.

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