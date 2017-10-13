Ở tuổi U50, Hoa hậu 3 con Hà Kiều Anh rạng rỡ đi nghỉ dưỡng cùng con gái khiến chị em ghen tỵ

Giải trí 13/10/2017 15:53

Hoa hậu 3 con Hà Kiều Anh khiến nhiều chị em ngưỡng mộ với nhan sắc trẻ trung không tuổi của mình. Đặc biệt, mới đây người đẹp khoe ảnh rạng rỡ đưa con gái đi nghỉ dưỡng tại Nha Trang khiến dân mạng không thể rời mắt với vóc dáng cân đối, nuột nà.

Dù đã bước qua tuổi 40 và sinh đến 3 người con nhưng Hoa hậu Việt Nam 1992 vẫn khiến nhiều chị em phải ghen tỵ với vóc dáng cuốn hút và nhan sắc vượt thời gian của mình.

Cô là người trẻ nhất khi đăng quang hoa hậu lúc chỉ vừa tròn 16 tuổi. Sau 25 năm đăng quang, người đẹp đang có cuộc sống hạnh phúc bên chồng và các con.

Mới đây, Hoa hậu Việt Nam 1992 khoe ảnh đi nghỉ dưỡng cùng con gái tại Nha Trang. Tại đây, người đẹp đã có khoảng thời gian hết sức vui vẻ, thoải mái bên bãi biển.

Ở tuổi U50, Hoa hậu 3 con Hà Kiều Anh rạng rỡ đi nghỉ dưỡng cùng con gái khiến chị em ghen tỵ - Ảnh 1
Hoa hậu Việt Nam 1992 vừa khoe ảnh đang nghỉ dưỡng cùng con gái tại bãi biển Nha Trang - Ảnh: Internet

Ở tuổi U50, Hoa hậu 3 con Hà Kiều Anh rạng rỡ đi nghỉ dưỡng cùng con gái khiến chị em ghen tỵ - Ảnh 2
Tại đây, Hà Kiều Anh có khoảng thời gian vô cùng vui vẻ và hạnh phúc bên con gái - Ảnh: Internet

Ở tuổi U50, Hoa hậu 3 con Hà Kiều Anh rạng rỡ đi nghỉ dưỡng cùng con gái khiến chị em ghen tỵ - Ảnh 3
Dù đã 41 tuổi và trải qua 3 lần sinh con nhưng Hoa hậu Việt Nam 1992 vẫn giữ được vóc dáng cân đối - Ảnh: Internet

Ở tuổi U50, Hoa hậu 3 con Hà Kiều Anh rạng rỡ đi nghỉ dưỡng cùng con gái khiến chị em ghen tỵ - Ảnh 4
Bà mẹ 3 con khiến nhiều chị em phải ghen tỵ với vóc dáng vượt thời gian của mình - Ảnh: Internet

Ở tuổi U50, Hoa hậu 3 con Hà Kiều Anh rạng rỡ đi nghỉ dưỡng cùng con gái khiến chị em ghen tỵ - Ảnh 5
Tại đây, người đẹp cũng dành nhiều thời gian để trò chuyện vui vẻ bên bạn bè - Ảnh: Internet

Ở tuổi U50, Hoa hậu 3 con Hà Kiều Anh rạng rỡ đi nghỉ dưỡng cùng con gái khiến chị em ghen tỵ - Ảnh 6
Trước đó, Hoa hậu Việt Nam 1992 cũng nhiều lần "đốt mắt" người nhìn khi khoe vóc dáng nuột nà thon gọn - Ảnh: Internet

Ở tuổi U50, Hoa hậu 3 con Hà Kiều Anh rạng rỡ đi nghỉ dưỡng cùng con gái khiến chị em ghen tỵ - Ảnh 7
Nhìn những bức ảnh này, nhiều người hoài nghi rằng thời gian đã bỏ quên nàng hậu 41 tuổi này - Ảnh: Internet

Ở tuổi U50, Hoa hậu 3 con Hà Kiều Anh rạng rỡ đi nghỉ dưỡng cùng con gái khiến chị em ghen tỵ - Ảnh 8
Ngoài ra, mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện, bà mẹ 3 con cũng trở thành tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn - Ảnh: Internet

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