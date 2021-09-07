Nữ MC bị dân mạng 'ném đá' vì công khai ủng hộ cô hiệu phó xăm hình?

Câu chuyện về cô hiệu phó xăm hình vẫn là vấn đề được nhiều người quan tâm, trong đó có MC Hoàng Oanh.

Vào ngày 5/9 vừa qua, cả nước tưng bừng khai giảng thì trên mạng xã hội đã bất ngờ xuất hiện tranh cãi liên quan đến bức ảnh tại trường Lương Thế Vinh. Trong đó, nhân vật chính là cô hiệu phó xăm hình trên cổ khiến cho dân mạng xôn xao.

Bức ảnh cô hiệu phó trường Lương Thế Vinh gây tranh cãi.

Với những tranh cãi bùng nổ trên mạng xã hội nhiều ngày qua, cô Văn Thùy Dương đã chính thức lên tiếng về vấn đề trên. Cô cho rằng việc xăm hình thuộc về sở thích cá nhân của mỗi người và hình xăm trên cổ cô có ý nghĩa quan trọng. Câu nói của cô hiệu phó tiếp tục trở thành chủ đề để mọi người mang ra bàn luận và vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, MC Hoàng Oanh đã đăng tải một bài viết được cho là nhắc đến vấn đề nói trên. Nữ MC nổi tiếng bày tỏ quan điểm ủng hộ và điều này khiến cô vướng vào tranh cãi, thậm chí là bị "ném đá".

Hoàng Oanh viết: "Ủa? Một người có hình xăm chỉ nói lên một điều là người đó thích "xăm hình mình tâm đắc với một ý nghĩa nào đó" thôi. Cũng giống như sở thích ăn bánh, uống trà hay nhấp cà phê mỗi ngày vậy đó. Mỗi người yêu cơ thể mình theo một cách khác nhau, đừng công kích sở thích cá nhân".

Quan điểm này của Hoàng Oanh đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Một bên đồng tình với ý kiến của nữ MC, bên còn lại thì bất đồng quan điểm, cho rằng Hoàng Oanh đang "cổ súy" cho việc xăm mình, giáo viên mà không biết làm gương thì học sinh sẽ không nghe theo. Hiện chủ đề này vẫn đang được mọi người bàn tán sôi nổi và chưa đi đến hồi kết.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nu-mc-bi-dan-mang-nem-da-vi-cong-khai-ung-ho-co-hieu-pho-xam-hinh-422885.html