"Nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh mới tiêm môi, nhưng gương mặt lại trông "đơ như cây cơ" khiến dân tình hoảng hốt

Mới đây, khi chia sẻ đoạn clip ghi lại buổi chụp hình mới nhất, Ngọc Trinh nhanh chóng bị phát hiện có điều khác lạ trên gương mặt. Bị dân tình hỏi han, chân dài Trà Vinh đã thừa nhận mình vừa tiêm filler cho môi tều gợi cảm. Tuy nhiên, gương mặt sượng trân, đơ cứng và đôi môi sưng tều khác hẳn mọi lần của chân dài nội y khiến cô nhận về vô số lời chê bai.

Vẫn là thần thái sang chảnh, thân hình tuyệt mĩ ấy nhưng lần này cô nàng lại mất điểm vì gương mặt cứng đơ như cây cơ của mình sau khi tiêm môi thẩm mỹ.

Nhìn cứ tưởng là lỗi trang điểm nhưng chính Ngọc Trinh đã lên tiếng thừa nhận mình mới can thiệp thẩm mỹ.

Khi bị dân mạng hỏi về chuyện dao kéo, Ngọc Trinh đã gật đầu xác nhận.

Tuy nhiên cô lại nhận ngay ý kiến cho rằng tiêm môi xong không đẹp như ban đầu, thậm chí bị chê mặt đơ, thiếu tự nhiên.

Có thể thấy, đây là lần thứ 2 Ngọc Trinh tự thú nhận mình đã can thiệp thẩm mỹ. Lần trước đó, cô chia sẻ mình chỉ sửa duy nhất một điểm trên khuôn mặt, là hàm răng: "Trinh chỉ chỉnh sửa có hàm răng thôi. Do vậy, mới trẻ lâu được như thế, mắt tròn, mũi tròn không có quá cao, miệng chúm chím, mặt tròn. Tuy là ốm nhưng không phải là hóp, nên mọi người mới thấy mình trẻ".

Chuyện thẩm mỹ đã không còn là điều quá xa lạ đối với nghệ sĩ. Nhiều người còn thăng hạng nhan sắc vượt bậc sau khi trùng tu. Có lẽ vì thế mà việc thừa nhận dao kéo với cô nàng cũng không hề khó khăn. Tuy nhiên, đôi môi tều gợi cảm lần này chắc chắn không phù hợp với cô rồi.