NSND Hồng Vân ép duyên con trai

Giải trí 02/02/2017 10:35

Với chủ đề 'Tình Xuân', tập 5 của chương trình 'Hát cùng Mẹ yêu' mang đến cho khán giả những câu chuyện thú vị xoay quanh mâm cơm ngày Tết giữa các cặp mẹ con nghệ sĩ trong chương trình và những khách mời.

Phát huy lợi thế diễn xuất, tuần này NSND Hồng Vân và con trai Trê Phi (Khôi Nguyên) mang đến tiết mục Thiên duyên tiền định (sáng tác Nguyên Lễ - Trang Dũng Phương) kết hợp giữa hát và hài kịch, với sự hỗ trợ của các diễn viên đến từ sân khấu kịch Phú Nhuận như: Hữu Đằng, Tâm Thanh, Minh Nga.

Trong tiết mục, NSND Hồng Vân vào vai người mẹ, vì muốn giữ lời hứa làm sui gia với người bạn ngày xưa (Hữu Đằng) mà bà quyết định chia cắt tình cảm của con trai (Khôi Nguyên).

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Tiết mục của mẹ con NSND Hồng Vân.

Nhân dịp con trai và người yêu (Tâm Thanh) đi gieo quẻ đầu năm, bà bèn giả làm thầy bói và phán con trai mình phải cưới con gái (Minh Nga) của người bạn cũ thì tình duyên mới lâu bền. Tuy nhiên, bà lại không biết cả hai cô gái lại là chị em cùng cha khác mẹ. Kết thúc tiểu phẩm, Khôi Nguyên và Tâm Thanh vẫn quay về với nhau. Tiết mục nhận được nhiều lời khen của các giám khảo. 

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Mẹ con Hồng Vân và Phú Qúy.

Trong phần giao lưu, khách mời của gia đình NSND Hồng Vân là vợ chồng nghệ sĩ Phú Quý và Quỳnh Diệu. Chị thết đãi đồng nghiệp và cũng là bạn thân của gia đình bằng món bánh chưng, dưa góp, gà luộc… Nghệ sĩ Phú Quý cho biết cũng vào tháng 1/2006, lúc anh tổ chức liveshow Đời vui Phú Quý vui, mẹ con NSND Hồng Vân và Trê Phi cũng tham gia trong tiểu phẩm “Cha nào con nấy”. 11 năm gặp lại, Trê Phi nay đã ra dáng thanh niên chững chạc. 

Video clip tiết mục của NSND Hồng Vân – Trê Phi
 

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