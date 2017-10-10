Nối gót Xuân Lan, danh hài Thúy Nga tiết lộ từng yêu người đồng tính: Vui, an toàn và hạnh phúc theo cách riêng

Giải trí 10/10/2017 12:43

Sau khi biết câu chuyện đầy nước mắt của người mẫu Xuân Lan, nghệ sĩ hài Thúy Nga cũng bất ngờ tiết lộ bản thân từng yêu người đồng tính và cho rằng mối quan hệ đó vui, an toàn.

Siêu mẫu Xuân Lan vừa qua đã chia sẻ câu chuyện tình yêu gần 10 năm đầy nước mắt với một nam ca sĩ thuộc thế giới thứ 3 trong một chương trình truyền hình làm dư luận khá xôn xao. 

Người mẫu Xuân Lan: 7 năm, yêu bất chấp một chàng trai là người đồng tính

Theo chia sẻ, Xuân Lan yêu chàng trai đó một cách mù quáng trong suốt 7 năm dù tất cả bạn bè, đồng nghiệp đều ra sức ngăn cản và cho biết người đó là gay (đồng tính nam). Thế nhưng, cô ra sức bảo vệ người yêu và tin rằng tình yêu của mình sẽ giúp cho bạn trai quay trở lại với thiên chức của một người đàn ông đích thực.

Nối gót Xuân Lan, danh hài Thúy Nga tiết lộ từng yêu người đồng tính: Vui, an toàn và hạnh phúc theo cách riêng - Ảnh 1
Xuân Lan chia sẻ câu chuyện tình yêu đau đớn với một chàng gay trong chương trình Sau ánh hào quang phát sóng trên kênh HTV7 - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, dù siêu mẫu có gắng đến mấy, cuộc tình này vẫn phải chấm dứt khi nam ca sĩ nghi ngờ cô chơi ngải với mình. Đến tận đến sau này, Xuân Lan mới vỡ lẽ ra người cũ cố ý nói vậy chỉ để làm cô tổn thương mà chấp nhận chia tay.

Danh hài Thúy Nga: Yêu 'gay' thì có niềm vui, hạnh phúc theo cách riêng 

Ngay sau khi Xuân Lan tiết lộ bí mật của mình, danh hài Thúy Nga cũng trải lòng về việc bản thân cũng từng có mối quan hệ tình cảm với người yêu đồng tính. 

Nữ nghệ sĩ chia sẻ trên Facebook: "Đọc bài này thấy thương và đồng cảm với Xuân Lan vì mình đã từng yêu như vậy rồi nên mình hiểu. Nếu yêu ai đó bằng trái tim chân thành thì sẽ trở thành yêu bất chấp... Mặc dù biết kết cục là cũng không đi đến đâu nhưng yêu thì vẫn tiếp tục yêu. Yêu không lối thoát.

Yêu 'gay' thì cũng có niềm vui, hạnh phúc theo cách riêng và có nhiều sở thích giống nhau như là... có con mắt thẩm mỹ nhìn về cái đẹp giống nhau, ăn mặc shopping thì sẽ luôn được bạn trai chăm sóc rất là tỉ mỉ, chọn lựa cho mình cái gì cũng đẹp hơn mình chọn..

Nói chung cũng có nhiều điểm chung nhưng chỉ có duy nhất 1 điểm riêng là 'ngủ riêng' là giường ai nấy ngủ đấy ah. Nói chung, nếu chúng ta là mẫu người sống không thiên về chữ Ái thì yêu ‘gay’ thì cũng vui và an toàn".

Nối gót Xuân Lan, danh hài Thúy Nga tiết lộ từng yêu người đồng tính: Vui, an toàn và hạnh phúc theo cách riêng - Ảnh 2
Quan điểm yêu người đồng tính nam thì "vui và an toàn" của Thúy Nga khiến nhiều người không khỏi giật mình - Ảnh: FBNV

Trước những lời bộc bạch của Thúy Nga, cư dân mạng vô cùng tò mò về người yêu cũ nữ danh hài. Tuy nhiên, cô vẫn giữ bí mật về danh tính của người ấy và không có bất cứ phản hồi nào trước những bình luận của người hâm mộ.

Nối gót Xuân Lan, danh hài Thúy Nga tiết lộ từng yêu người đồng tính: Vui, an toàn và hạnh phúc theo cách riêng - Ảnh 3
Hiện tại, danh hài Thúy Nga đang có cuộc sống hạnh phúc dù làm mẹ đơn thân bên cô con gái đáng yêu - Ảnh: Internet

Nối gót Xuân Lan, danh hài Thúy Nga tiết lộ từng yêu người đồng tính: Vui, an toàn và hạnh phúc theo cách riêng - Ảnh 4
Nguyệt Cát, tên con gái của nghệ sĩ Thúy Nga, sinh năm 2011 tại Mỹ và có bố nuôi là danh hài Hoài Linh - Ảnh: Internet

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