Siêu mẫu Xuân Lan vừa qua đã chia sẻ câu chuyện tình yêu gần 10 năm đầy nước mắt với một nam ca sĩ thuộc thế giới thứ 3 trong một chương trình truyền hình làm dư luận khá xôn xao.

Theo chia sẻ, Xuân Lan yêu chàng trai đó một cách mù quáng trong suốt 7 năm dù tất cả bạn bè, đồng nghiệp đều ra sức ngăn cản và cho biết người đó là gay (đồng tính nam). Thế nhưng, cô ra sức bảo vệ người yêu và tin rằng tình yêu của mình sẽ giúp cho bạn trai quay trở lại với thiên chức của một người đàn ông đích thực.

Tuy nhiên, dù siêu mẫu có gắng đến mấy, cuộc tình này vẫn phải chấm dứt khi nam ca sĩ nghi ngờ cô chơi ngải với mình. Đến tận đến sau này, Xuân Lan mới vỡ lẽ ra người cũ cố ý nói vậy chỉ để làm cô tổn thương mà chấp nhận chia tay.

Danh hài Thúy Nga: Yêu 'gay' thì có niềm vui, hạnh phúc theo cách riêng

Ngay sau khi Xuân Lan tiết lộ bí mật của mình, danh hài Thúy Nga cũng trải lòng về việc bản thân cũng từng có mối quan hệ tình cảm với người yêu đồng tính.

Nữ nghệ sĩ chia sẻ trên Facebook: "Đọc bài này thấy thương và đồng cảm với Xuân Lan vì mình đã từng yêu như vậy rồi nên mình hiểu. Nếu yêu ai đó bằng trái tim chân thành thì sẽ trở thành yêu bất chấp... Mặc dù biết kết cục là cũng không đi đến đâu nhưng yêu thì vẫn tiếp tục yêu. Yêu không lối thoát.

Yêu 'gay' thì cũng có niềm vui, hạnh phúc theo cách riêng và có nhiều sở thích giống nhau như là... có con mắt thẩm mỹ nhìn về cái đẹp giống nhau, ăn mặc shopping thì sẽ luôn được bạn trai chăm sóc rất là tỉ mỉ, chọn lựa cho mình cái gì cũng đẹp hơn mình chọn..

Nói chung cũng có nhiều điểm chung nhưng chỉ có duy nhất 1 điểm riêng là 'ngủ riêng' là giường ai nấy ngủ đấy ah. Nói chung, nếu chúng ta là mẫu người sống không thiên về chữ Ái thì yêu ‘gay’ thì cũng vui và an toàn".

Trước những lời bộc bạch của Thúy Nga, cư dân mạng vô cùng tò mò về người yêu cũ nữ danh hài. Tuy nhiên, cô vẫn giữ bí mật về danh tính của người ấy và không có bất cứ phản hồi nào trước những bình luận của người hâm mộ.