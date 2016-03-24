Nhiều tình tiết ly kỳ của Cô dâu 8 tuổi phần 9 tiếp tục lên sóng TodayTV

Với vẻ ngoài xinh đẹp, thông minh và hiện đại nhưng bên cạnh đó Saanchi cũng thể hiện mình là một cô gái đầy mưu mô mang trong mình một tình yêu ích kỉ khi cô sẵn sàng làm mọi việc nhằm phá hoại tình cảm của Jagdish và Ganga. Cho đến khi mọi chuyện vỡ lẽ, sự thật về tình yêu mù quáng và mưu đồ của Saanchi được phơi bày đã khiến gia đình cô hoàn toàn sụp đỗ.

Bên cạnh câu chuyện về cuộc đời cô dâu trẻ con, số phận của những nhân vật trong bộ phim “ Cô dâu 8 tuổi ” cũng hấp dẫn không kém. Với sự xuất hiện của cô nàng Saanchi từ những phần về sau đã đem đến một làn gió mới cho bộ phim.

Đau khổ vì bị Jagdish từ chối tình cảm, Saanchi trở nên lạc lối trong chuyện tình cảm của mình và không còn khả năng chống sự bất cứ người đàn ông nào. Cũng chính vì vậy mà Saanchi nhanh chóng rơi vào lưới tình của Saurabh, đã tạo cho Saurabh có cơ hội hãm hại Saanchi.

Không thể làm ngơ trước hành động độc ác của anh trai, Vivek – em trai của Saurabh quyết định đấu tranh giành lại sự thật, cùng đó, anh còn quyết định kết hôn cùng với Saanchi đã khiến gia đình một phen náo loạn. Saurabh được tạm thavà ra khỏi tù, nổi hận thù vì bị em trai của mình phản bội đã khiến Saurabh quyết định tìm cách hãm hại để chia lìa Saanchi và Vivek.

Bên cạnh những tình tiết gây cấn hấp dẫn xoay quanh cuộc sống của sống của cô nàng Saanchi, câu chuyện về “cô dâu trẻ con” Anandi cũng hấp dẫn lôi cuốn không kém khi bộ phim liên tiếp xảy ra những tình huống bất ngờ. Khi Subhadra đến Jaitsar chữa bệnh và gặp gia đình Kesar Bagh, Subhadra đã trộn thuốc vào đồ ăn cho Anandi khiến cô có những biểu hiện thất thường, làm cô mất tập trung và xảy ra tai nạn. Shiv buộc phải cho bác sĩ kiểm tra Anandi và anh đã vô cùng mừng rỡ khi biết rằng vợ mình đã có thai.

Liệu rằng, sau bao nhiêu biến cố và khó khăn Saanchi có tìm được bến đỗ cho mình? và với “cô dâu trẻ con” Anandi đến khi nào số phận mới thôi thử thách cô? Mời quý vị khán giả đón xem bộ phim bom tấn “Cô dâu 8 tuổi” P.9 sẽ phát sóng lúc 20h00- 22h00 hàng ngày, từ 26/03/2016 trên TodayTV.

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