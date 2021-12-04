Người tình tin đồn của chồng cũ Lệ Quyên ngày càng gợi cảm, nóng bỏng vạn người mê

Từng được đồn đoán là người tình của doanh nhân Đức Huy (Chồng cũ Lệ Quyên), Cẩm Đan khiến cộng đồng mạng ngày càng ấn tượng bởi nhan sắc xinh đẹp cùng vóc dáng nóng bỏng. Trên trang cá nhân, những khoảnh khắc khoe vóc dáng nóng bỏng được Cẩm Đan đăng tải nhận được nhiều lượt yêu thích của fans hâm mộ.

Cẩm Đan là người đẹp An Giang từng gây ấn tượng tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 nhờ gương mặt khả ái. Không chỉ khiến nhiều người ngỡ ngàng vì nhan sắc ngày càng thăng hạng sau khi tham dự cuộc thi Hoa hậu, Cẩm Đan còn gây ấn tượng với gu thời trang ngày càng thời thượng. Cụ thể, người đẹp diện bodysuit khoét hông cao hun hút, khoe khéo vòng eo nhỏ nhắn kết hợp quần jean ống suông, tôn đường cong nữ tính, không kém phần táo bạo.

Cô thường xuyên khoe thân hình quyến rũ trong những bộ ảnh diện nội y gợi cảm. Thời điểm mới đi thi hoa hậu, số đo 3 vòng của cô là 83 - 64 - 92 (cm). Hiện tại, số đo của Cẩm Đan là 82 - 61 - 93 (cm).

Để đạt được những thành tựu này, ngoài tập gym, Cẩm Đan còn kết hợp đi bộ, đạp xe để giúp giảm mỡ thừa hiệu quả. Đây cũng là một phương pháp để đốt cháy calo cũng như đặt ra mục tiêu cho cơ thể mỗi ngày. Chính vì thế, Cẩm Đan duy trì đi bộ khoảng 10.000 bước và chạy bộ 3 - 4 buổi/tuần, để cải thiện sức bền cho cơ thể.

Trước tin đồn chia tay Đức Huy, 10X An Giang chia sẻ: "Đáng lẽ tôi giữ im lặng vì muốn truyền năng lượng tích cực và không phiền mọi người bởi những thông tin tiêu cực. Tuy nhiên, thời gian qua có quá nhiều tin đồn không chính xác về tôi cũng như các mối quan hệ xung quanh. Để mọi chuyện không đi quá xa, tôi sẽ chỉ lên tiếng duy nhất lần này. Tôi đang độc thân. Nỗi buồn, niềm đau tôi giữ cho riêng mình. Câu chuyện cụ thể ra sao, tôi xin giữ kín, mong mọi người thông cảm. Hiện tôi vui vẻ, tận hưởng cuộc sống độc thân".

Không chỉ ăn vận táo bạo hơn, Cẩm Đan cũng nhận được nhiều lời nhận xét tích cực vì có sự thay đổi đáng kể về vóc dáng.