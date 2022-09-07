Người đẹp trứ danh xứ Quảng sau 3 năm chia tay Quang Hải bây giờ ra sao?

Hot girl Nhật Lê trở thành cái tên được công chúng biết đến nhiều hơn sau chuyện tình với nam cầu thủ Quang Hải.

Hot girl Nhật Lê trở thành cái tên được công chúng biết đến nhiều hơn sau chuyện tình với nam cầu thủ Quang Hải.

Không chỉ nhan sắc xinh đẹp, bạn gái cũ Quang Hải còn gây chú ý bởi gu thời trang xịn sò, trendy.

Không chỉ nhan sắc xinh đẹp, bạn gái cũ Quang Hải còn gây chú ý bởi gu thời trang xịn sò, trendy.

Sau 3 năm chia tay chàng cầu thủ, mới đây Nhật Lê khiến cư dân mạng trầm trồ với nhan sắc thăng hạng đáng kể, cô tiếp tục khiến công chúng xuýt xoa với màn lên đồ chặt chém khi đi dự đám cưới bạn thân.

Tại đây, người đẹp sinh năm 1999 nhanh chóng nhận được sự chú ý với màn chiếm spotlight sự kiện. Cụ thể, Nhật Lê sử dụng mẫu váy hai dây dáng ôm, có tông đỏ rực rỡ.

Nhờ váy áo nổi bật, Nhật Lê thành công thu hút mọi ánh nhìn trong khung ảnh chụp cùng tân nương.

Nhìn lại thời gian gần đây, hot girl xứ Quảng Nhật Lê liên tục khiến công chúng "đứng ngồi không yên" khi cập nhật những khung ảnh diện đồ hở.

Để có sắc vóc vạn người mơ như hiện tại, cô nàng rất chăm chỉ tập luyện giữ dáng kết hợp với chế độ ăn uống khoa học.

Sau chuyện tình ồn ào với chân sút Hà Nội, mỹ nhân sinh năm 1999 gây bất ngờ khi quyết định lên xe hoa cùng bạn trai giấu mặt.

Sau khi đính hôn, cô hoàn toàn kín tiếng về đời tư và không chia sẻ về người chồng sắp cưới của mình.

Sau lấy chồng, hot girl gốc Quảng Nam được khen ngợi ngày càng nhuận sắc.

Sau 9 tháng đính hôn, người đẹp vướng nghi án mang thai con đầu lòng khi liên tục diện trang phục rộng, che chắn vòng 2.

Trước thắc mắc từ dư luận, mỹ nhân sinh năm 1999 nhanh chóng phủ nhận.

Ảnh: FBNV