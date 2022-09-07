Người đẹp trứ danh xứ Quảng sau 3 năm chia tay Quang Hải bây giờ ra sao?

Giải trí 07/09/2022 11:25

Những bức ảnh mới nhất do hot girl Nhật Lê đăng tải làm cư dân mạng chỉ chú ý đến nhan sắc của chính chủ.

Người đẹp trứ danh xứ Quảng sau 3 năm chia tay Quang Hải bây giờ ra sao? - Ảnh 1

Người đẹp trứ danh xứ Quảng sau 3 năm chia tay Quang Hải bây giờ ra sao? - Ảnh 2

Hot girl Nhật Lê trở thành cái tên được công chúng biết đến nhiều hơn sau chuyện tình với nam cầu thủ Quang Hải.

Người đẹp trứ danh xứ Quảng sau 3 năm chia tay Quang Hải bây giờ ra sao? - Ảnh 3

Không chỉ nhan sắc xinh đẹp, bạn gái cũ Quang Hải còn gây chú ý bởi gu thời trang xịn sò, trendy.

Người đẹp trứ danh xứ Quảng sau 3 năm chia tay Quang Hải bây giờ ra sao? - Ảnh 4

Người đẹp trứ danh xứ Quảng sau 3 năm chia tay Quang Hải bây giờ ra sao? - Ảnh 5

Người đẹp trứ danh xứ Quảng sau 3 năm chia tay Quang Hải bây giờ ra sao? - Ảnh 6

Người đẹp trứ danh xứ Quảng sau 3 năm chia tay Quang Hải bây giờ ra sao? - Ảnh 7

Sau 3 năm chia tay chàng cầu thủ, mới đây Nhật Lê khiến cư dân mạng trầm trồ với nhan sắc thăng hạng đáng kể, cô tiếp tục khiến công chúng xuýt xoa với màn lên đồ chặt chém khi đi dự đám cưới bạn thân.

Người đẹp trứ danh xứ Quảng sau 3 năm chia tay Quang Hải bây giờ ra sao? - Ảnh 8

Tại đây, người đẹp sinh năm 1999 nhanh chóng nhận được sự chú ý với màn chiếm spotlight sự kiện. Cụ thể, Nhật Lê sử dụng mẫu váy hai dây dáng ôm, có tông đỏ rực rỡ.

Người đẹp trứ danh xứ Quảng sau 3 năm chia tay Quang Hải bây giờ ra sao? - Ảnh 9

Nhờ váy áo nổi bật, Nhật Lê thành công thu hút mọi ánh nhìn trong khung ảnh chụp cùng tân nương.

Người đẹp trứ danh xứ Quảng sau 3 năm chia tay Quang Hải bây giờ ra sao? - Ảnh 10

Nhìn lại thời gian gần đây, hot girl xứ Quảng Nhật Lê liên tục khiến công chúng "đứng ngồi không yên" khi cập nhật những khung ảnh diện đồ hở.

Người đẹp trứ danh xứ Quảng sau 3 năm chia tay Quang Hải bây giờ ra sao? - Ảnh 11

Để có sắc vóc vạn người mơ như hiện tại, cô nàng rất chăm chỉ tập luyện giữ dáng kết hợp với chế độ ăn uống khoa học.

Người đẹp trứ danh xứ Quảng sau 3 năm chia tay Quang Hải bây giờ ra sao? - Ảnh 12

Sau chuyện tình ồn ào với chân sút Hà Nội, mỹ nhân sinh năm 1999 gây bất ngờ khi quyết định lên xe hoa cùng bạn trai giấu mặt.

Người đẹp trứ danh xứ Quảng sau 3 năm chia tay Quang Hải bây giờ ra sao? - Ảnh 13

Sau khi đính hôn, cô hoàn toàn kín tiếng về đời tư và không chia sẻ về người chồng sắp cưới của mình.

Người đẹp trứ danh xứ Quảng sau 3 năm chia tay Quang Hải bây giờ ra sao? - Ảnh 14

Sau lấy chồng, hot girl gốc Quảng Nam được khen ngợi ngày càng nhuận sắc.

Người đẹp trứ danh xứ Quảng sau 3 năm chia tay Quang Hải bây giờ ra sao? - Ảnh 15

Sau 9 tháng đính hôn, người đẹp vướng nghi án mang thai con đầu lòng khi liên tục diện trang phục rộng, che chắn vòng 2. 

Người đẹp trứ danh xứ Quảng sau 3 năm chia tay Quang Hải bây giờ ra sao? - Ảnh 16
Trước thắc mắc từ dư luận, mỹ nhân sinh năm 1999 nhanh chóng phủ nhận.

Ảnh: FBNV

Triệu Lệ Dĩnh đẹp xuất thần trên sóng livestream mặc cho lịch trình dày đặc, lên thẳng hotsearch Weibo

Triệu Lệ Dĩnh đẹp xuất thần trên sóng livestream mặc cho lịch trình dày đặc, lên thẳng hotsearch Weibo

Mặc dù bận rộn với vai trò giám chế kiêm nữ chính của Dữ Phượng Hành nhưng nhan sắc của Triệu Lệ Dĩnh ngày càng thăng hạng, đặc biệt trong buổi livestream mới đây.

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