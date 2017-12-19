Ngắm Á hậu Tú Anh đẹp xuất thần trong bộ váy cưới 3 tỷ đính 200 viên kim cương

Sở hữu gương mặt xinh tươi cùng số đo hình thể đạt chuẩn, Á hậu Tú Anh luôn khiến nhiều người phải mê mệt trong những bộ ảnh thời trang tuyệt đẹp. Mới đây, cô gây choáng khi khoác lên mình bộ váy cưới đáng giá 3 tỷ đồng và biến hóa thành một nàng công chúa lộng lẫy.

Bộ váy đắt đỏ này là mẫu thiết kế mới nhất của nhà thiết kế Lek Chi, có thể biến hình thành 3 kiểu khác nhau. Đặc biệt, chiếc váy cưới này đã tiêu tốn 3.600 giờ làm việc của những thợ thêu thủ công tài năng, đính 200 viên kim cương Swarovski và có giá trị khoảng 3 tỷ đồng. Phần đuôi của chiếc váy được thiết kế tinh xảo với hơn 5.000 cánh hoa thêu và đính hơn 6.000 viên pha lê lấp lánh.