Ngắm Á hậu Tú Anh đẹp xuất thần trong bộ váy cưới 3 tỷ đính 200 viên kim cương

Giải trí 19/12/2017 12:47

Trong bộ váy cưới lộng lẫy đính 200 viên kim cương Swarovski, Á hậu Tú Anh khoe vẻ đẹp yêu kiều như một nàng công chúa.

Sở hữu gương mặt xinh tươi cùng số đo hình thể đạt chuẩn, Á hậu Tú Anh luôn khiến nhiều người phải mê mệt trong những bộ ảnh thời trang tuyệt đẹp. Mới đây, cô gây choáng khi khoác lên mình bộ váy cưới đáng giá 3 tỷ đồng và biến hóa thành một nàng công chúa lộng lẫy.

Bộ váy đắt đỏ này là mẫu thiết kế mới nhất của nhà thiết kế Lek Chi, có thể biến hình thành 3 kiểu khác nhau. Đặc biệt, chiếc váy cưới này đã tiêu tốn 3.600 giờ làm việc của những thợ thêu thủ công tài năng, đính 200 viên kim cương Swarovski và có giá trị khoảng 3 tỷ đồng. Phần đuôi của chiếc váy được thiết kế tinh xảo với hơn 5.000 cánh hoa thêu và đính hơn 6.000 viên pha lê lấp lánh.

Ngắm Á hậu Tú Anh đẹp xuất thần trong bộ váy cưới 3 tỷ đính 200 viên kim cương - Ảnh 1
Á hậu Tú Anh xinh đẹp như một nàng công chúa trong bộ váy 3 tỷ - Ảnh: Internet

Ngắm Á hậu Tú Anh đẹp xuất thần trong bộ váy cưới 3 tỷ đính 200 viên kim cương - Ảnh 2
Bộ váy được thiết kế tinh xảo và có thể biến hóa thành nhiều kiểu khác nhau - Ảnh: Internet

Ngắm Á hậu Tú Anh đẹp xuất thần trong bộ váy cưới 3 tỷ đính 200 viên kim cương - Ảnh 3
Vẻ đẹp sắc sảo của Tú Anh khiến nhiều người mê mệt - Ảnh: Internet

Ngắm Á hậu Tú Anh đẹp xuất thần trong bộ váy cưới 3 tỷ đính 200 viên kim cương - Ảnh 4

Ngắm Á hậu Tú Anh đẹp xuất thần trong bộ váy cưới 3 tỷ đính 200 viên kim cương - Ảnh 5

Ngắm Á hậu Tú Anh đẹp xuất thần trong bộ váy cưới 3 tỷ đính 200 viên kim cương - Ảnh 6
Sau 5 năm đăng quang Á hậu, Tú Anh ngày càng xinh đẹp và quyến rũ - Ảnh: Internet

Ngắm Á hậu Tú Anh đẹp xuất thần trong bộ váy cưới 3 tỷ đính 200 viên kim cương - Ảnh 7

Ngắm Á hậu Tú Anh đẹp xuất thần trong bộ váy cưới 3 tỷ đính 200 viên kim cương - Ảnh 8

Ngắm Á hậu Tú Anh đẹp xuất thần trong bộ váy cưới 3 tỷ đính 200 viên kim cương - Ảnh 9
Kiểu váy đuôi cá tôn lên đường cong tuyệt mỹ của người đẹp - Ảnh: Internet

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Từ khóa:   Á hậu Tú Anh váy cưới 3 tỷ

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