Nét điển trai nam thần ‘hết nước chấm’ của Bùi Duy Ngọc, ‘phù thủy âm nhạc’ đứng sau loạt hit triệu view

Giải trí 26/09/2021 15:35

Bùi Duy Ngọc chính là "chàng phù thủy" âm nhạc đứng sau nhiều bài hit triệu view "làm mưa làm gió" thị trường âm nhạc gần đây.

Bùi Duy Ngọc là một trong những ca sĩ trẻ tiềm năng của làng giải trí Việt. Anh được khán giả biết đến với vai trò là trưởng nhóm của nhóm nhạc The Wings. Nam ca sĩ để lại ấn tượng trong lòng khán giả khi sở hữu vẻ ngoài điển trai và giọng hát ấm áp, ngọt ngào. 

Nét điển trai nam thần ‘hết nước chấm’ của Bùi Duy Ngọc, ‘phù thủy âm nhạc’ đứng sau loạt hit triệu view - Ảnh 1

Không chỉ hoạt động với vai trò là ca sĩ, thời gian gần đây Duy Ngọc còn đảm nhận vị trí mới - nhà sản xuất âm nhạc. Anh còn có phòng thu âm và lập công ty giải trí riêng. Được biết, đây là nơi đứng sau nhiều MV đình đám hiện nay và hợp tác cùng hàng loạt nghệ sĩ hàng đầu.

Nét điển trai nam thần ‘hết nước chấm’ của Bùi Duy Ngọc, ‘phù thủy âm nhạc’ đứng sau loạt hit triệu view - Ảnh 2

Ngoài ra, anh còn hợp tác cùng nhiều nhãn hàng nổi tiếng và sở hữu nhiều sản phẩm hot triệu view. Các sản phẩm do Duy Ngọc và công ty giải trí WM20 của anh tham gia sản xuất như “Em Hát Ai Nghe, Khi Em Lớn” – Orange, dự án “Chill With Vicky Nhung” Season 1-2, “Sài Gòn Đau Lòng Quá” (phiên bản Piano), “Hết Yêu Thật Sao” – Jsol x Viruss, “Kẻ Xuất Chúng” - ICD,…Tất cả các sản phẩm trên đều rất được yêu thích và lọt thứ hạng cao trên bảng xếp hàng trending Youtube thời gian vừa qua.

Nét điển trai nam thần ‘hết nước chấm’ của Bùi Duy Ngọc, ‘phù thủy âm nhạc’ đứng sau loạt hit triệu view - Ảnh 3
Nét điển trai "hết nước chấm" của nam thần Bùi Duy Ngọc ở thời điểm hiện tại sau khi phục hồi thần kỳ ở một tai nạn xe. Ảnh: NVCC

Công ty giải trí WM20 (tên đầy đủ là Wonder Music 20) do Duy Ngọc đứng đầu với vai trò giám đốc âm nhạc, chịu trách nhiệm toàn bộ quy trình sản xuất âm nhạc từ thu âm ca khúc, hòa âm phối khí, chỉnh sửa và xử lý âm thanh của 1 bài hát. Gần đây nhất, ê-kíp công ty giải trí của Duy Ngọc còn là người đứng đằng sau dự án âm nhạc “Ngày Xưa Chill Phết” do đài truyền hình quốc gia VTV3 sản xuất.

Nét điển trai nam thần ‘hết nước chấm’ của Bùi Duy Ngọc, ‘phù thủy âm nhạc’ đứng sau loạt hit triệu view - Ảnh 4

Công ty giải trí của anh cũng có đội ngũ chuyên về quay – dựng, sản xuất MV cho nghệ sĩ. Với kỹ năng, kiến thức được tích lũy qua nhiều cuộc thi lớn Duy Ngọc đã hợp tác cùng nhiều nghệ sĩ trẻ nổi tiếng như Đông Nhi, Orange, Mew Amazing, Vicky Nhung, Jsol, Hoàng Duyên, Phạm Lịch, rapper ICD… Công ty giải trí WM20 do Duy Ngọc đứng đầu cũng đang quản lý và đạo tạo nhiều tài năng trẻ được cộng đồng mạng yêu thích hiện nay như: Vũ Thịnh, Fanny, Lu An.

Nét điển trai nam thần ‘hết nước chấm’ của Bùi Duy Ngọc, ‘phù thủy âm nhạc’ đứng sau loạt hit triệu view - Ảnh 5Nét điển trai nam thần ‘hết nước chấm’ của Bùi Duy Ngọc, ‘phù thủy âm nhạc’ đứng sau loạt hit triệu view - Ảnh 6

Trước đó, người hâm mộ không khỏi lo lắng khi Duy Ngọc thông báo gặp tai nạn xe nghiêm trọng. Trưởng nhóm The Wings cho biết anh bị liệt nửa mặt phải, mắt mũi cơ cũng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, nam ca sĩ đã nhanh chóng vực lại tinh thần, vượt qua được giai đoạn khó khăn này để trở lại con đường âm nhạc. Duy Ngọc chia sẻ tai nạn cũng giúp anh mạnh mẽ và kiên cường hơn. 

Nét điển trai nam thần ‘hết nước chấm’ của Bùi Duy Ngọc, ‘phù thủy âm nhạc’ đứng sau loạt hit triệu view - Ảnh 7Nét điển trai nam thần ‘hết nước chấm’ của Bùi Duy Ngọc, ‘phù thủy âm nhạc’ đứng sau loạt hit triệu view - Ảnh 8Nét điển trai nam thần ‘hết nước chấm’ của Bùi Duy Ngọc, ‘phù thủy âm nhạc’ đứng sau loạt hit triệu view - Ảnh 9

Nét điển trai nam thần ‘hết nước chấm’ của Bùi Duy Ngọc, ‘phù thủy âm nhạc’ đứng sau loạt hit triệu view - Ảnh 10
Bùi Duy Ngọc là chủ nhân của loạt hit triệu view của rất nhiều ca sĩ nổi tiếng hiện tại như: Đông Nhi, Mew, Orange, Quang Dũng, ICD,... Ảnh: FBNV

Hiện tại, Duy Ngọc đã hoàn toàn khỏe mạnh và quay trở lại con đường nghệ thuật. Anh cho biết sắp tới đội ngũ công ty của anh sẽ tiếp tục sản xuất nhiều dự án âm nhạc hoành tráng hơn để gửi đến khán giả yêu âm nhạc.

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Từ khóa:   Bùi Duy Ngọc The Wings Phù thủy âm nhạc

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