Nam Em lồ lộ vòng 2 to bất thường, nghi vấn mang thai 'rõ mồn một'?

Năm lần bảy lượt Nam Em dính nghi án mang thai khi để lộ bụng sồ sề như bầu 5 tháng.

Mới đây, "team qua đường" đã vô tình bắt gặp và chụp được hình ảnh mới nhất của người đẹp Nam Em khi cô đang tạo dáng tại một quán cà phê. Người xem đã không khỏi bất ngờ và truyền tay nhau bình luận sôi nổi khi thấy chân dài 9X để lộ dấu hiệu mang thai với vòng 2 to bất thường.

Diện đầm dài đen, qua góc nghiêng, phát hiện người đẹp gốc Tiền Giang có phần bụng hơi to nên không ít người xôn xao, bàn tán.

Dân mạng đồn đoán, Nam Em đang mang thai chăng? Tuy nhiên, không ít người cho rằng không phải, chỉ là do góc chụp mà thôi. Nhất là, thời gian này cặp chị em song sinh Nam Em - Nam Anh tham gia chinh chiến tại Miss Universe Vietnam 2021 nên chuyện có bầu là hoàn toàn vô lý.

Đây không phải lần đầu người đẹp dính nghi án mang bầu. Trước đó, cô cũng từng để lộ thân hình phì nhiêu cùng vòng 2 to bất thường khiến dân mạng xôn xao. Ồn ào lớn nhất có lẽ là lần nam Em bị đồn mang bầu sau lùm xùm với Trường Giang, tuy nhiên người đẹp cho biết do tăng đến 8kg vì ăn uống không kiểm soát nên trông cô mới trở nên ú mầm như vậy.

Và chỉ sau 2 tuần hứng chịu nhiều lời chê từ dư luận, Nam Em đã tập luyện để lấy lại vóc dáng thon gọn.

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