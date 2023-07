Midu đáp trả khi bị lan truyền thông tin kinh doanh sai lệch, tiết lộ cơ ngơi bất động sản chuẩn đại gia

Nguyên văn chia sẻ của Midu:

"Bao nhiêu năm nay mình lặng lẽ mua đất không ai biết nhiều, trừ gia đình và bạn bè thân thiết. Mãi đến khi mình bắt đầu đăng bán đất cho vui, mọi người mới bất ngờ và bắt đầu tò mò về việc đất đâu ra mình bán nhiều vậy? Rồi mình bán đất ở đâu? Mình đăng ảo hay gì mà bán nhanh thế?

Không nói về các phân khúc bất động sản khác, chỉ riêng về đất thì trước giờ mình mua đầu tư khá nhiều, thổ cư có, nông nghiệp có, view đồi núi có, sông suối có, hồ biển cũng có. Khi đến mỗi vùng tìm mua đất, cái mình nhìn là tiềm năng của vùng, sau đó mình nghiên cứu rất kĩ về quy hoạch. Tiềm năng sẽ được mình đánh giá từ nhiều yếu tố và sự kết nối khu vực, yếu tố cuối cùng sẽ là giá thành. Nếu giá thành đất nơi mình mua còn quá rẻ so với giá trị tăng trưởng tương lai thì mình sẽ không ngại xuống tiền ngay. Khi mua xong mình hay nhờ chủ cũ hoặc thuê người làm vườn chăm sóc cây cối xanh mát và giữ gìn cảnh quan cũng có thể thu hoạch thêm nông sản.

Đất vùng ven mình mua tính đến hiện tại đa phần đều lợi nhuận gấp nhiều lần. Nói đến đây chắc nhiều người sẽ cười, đất vùng ven mà tăng giá đến thế à? Nhưng những ai đã đầu tư đất vùng ven nhiều năm sẽ hiểu câu chuyện này rất bình thường. Mình nói không lời mới lạ, chứ lời là bình thường, chỉ là mỗi nơi sẽ là lời gấp bao nhiêu lần mà thôi. Nhưng đa phần mình giữ đất chứ mình không bán, chỉ là gần đây mình thích chia sẻ bán cho những người muốn đầu tư giống mình nhưng lại có số vốn nhỏ 100-200 triệu mà không biết đầu tư ở đâu. Mua bán xong mọi người cùng vui. Nhưng điều khiến mình vui nhất khi bán đất không phải là bán cái vèo hết đất như mọi người nghĩ đâu, mà là có nhiều khách mua lần 1 rồi vẫn mua thêm lần 2, lần 3 nữa. Với số vốn đầu tư nhỏ nhưng khách mình thấy yên tâm và vui vẻ khi được công chứng cầm sổ trên tay và hợp tác với mình. Đó mới là cảm giác khiến mình vui nhất.

Cô nàng khoe khối tài sản đúng chuẩn đại gia ngầm của showbiz

Còn điều khiến mình buồn là những người không hiểu hay cố tình thích sân si câu chuyện người khác lại đi sử dụng bài post bán đất của mình ghép lung tung vào và sử dụng cho những mục đích khác hẳn, thông tin sai lệch rồi lan truyền khắp nơi. Xin nhắc lại đất nhà mình dư thì mình bán, mình trao sổ đỏ cho khách tận tay chứ không đi làm dự án quy hoạch xẻ núi phá rừng của ai, mình chăm sóc và trồng thêm cây cối còn không đủ nói chi là chặt phá. Và mình tin những người mua đất của mình cũng là những người yêu thiên nhiên cây cảnh như mình. Ở tư cách người bán mình luôn làm hết trách nhiệm để khách không phải bất an lo lắng về giấy tờ hay tốn thêm một đồng nào cả. Mình hiểu câu chuyện kinh doanh bất cứ lĩnh vực nào cũng có cạnh tranh, nhưng mình bán đất cho vui không tranh giành với ai, nên ai bán được mình cũng hoan hỉ không cần phải đặt điều sân si về mình như vậy vì mình cũng không có ý định mở công ty hay làm dự án bất động sản cạnh tranh với ai. Chỉ mong cả đời này được an vui và tự do đi chơi ngắm cảnh khắp nơi là được".