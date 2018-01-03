Mai Phương Thúy lần đầu lên tiếng về thông tin trốn khỏi showbiz suốt 4 năm qua để sinh con

Sau nhiều năm vắng bóng khỏi làng giải trí, Hoa hậu Việt Nam 2006 vẫn giữ được nhan sắc tươi trẻ và thần thái sang trọng. Tại buổi gặp gỡ truyền thông, Mai Phương Thúy nhận được nhiều câu hỏi của phóng viên về lý do ngưng hoạt động nghệ thuật suốt thời gian qua.

Sau sự cố vạ miệng ví “bão số 12 không thiệt hại bằng Hoa hậu”, Á hậu Hoàng My đã không còn thuộc thành viên ban giám khảo trong vòng chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Thay vào đó, Hoa hậu Việt Nam 2006 Mai Phương Thúy sẽ ngồi vào vị trí đặc biệt này. Mới đây, người đẹp Hà thành đã xuất hiện ở Nha Trang để chấm phần thi Người đẹp biển.

Trước nghi vấn đã lấy chồng và sinh con, người đẹp sinh năm 1988 khẳng định chỉ tạm dừng cuộc chơi để tìm cho mình một khoảng lặng.

“Mình đăng quang đến nay đã được 12 năm. Sau khi đăng quang, Thúy hoạt động nghệ thuật suốt nhiều năm liền. Đến 2014, cảm nhận như thế là vừa đủ, cần có một khoảng lặng nên Thúy quyết định tạm dừng cuộc chơi.

Trong thời gian 'mất tích', nhiều lời đồn cho rằng mình đã kết hôn là không chính xác. Đến nay, Thúy vẫn chưa kết hôn và trong tương lai, nếu kết hôn cũng công bố” - Mai Phương Thúy chia sẻ trên Người đưa tin.

Mai Phương Thúy đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 2006, cô được nhận xét là Hoa hậu có vẻ đẹp nóng bỏng nhất Việt Nam. Sau khi nhận vương miện, người đẹp sinh năm 1988 chiếm được tình cảm của người hâm mộ khi thường xuyên tham gia các hoạt động vì cộng đồng.

Mai Phương Thúy được bạn trai chăm sóc chu đáo suốt nhiều năm qua nhưng chưa có ý định kết hôn - Ảnh: Ngoisao.net

Vài năm nay, cô vắng bóng khỏi làng giải trí nên khiến nhiều người tò mò về cuộc sống riêng. Chia sẻ tại buổi chấm thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, Mai Phương Thúy thừa nhận đã có người yêu nhưng chưa có dự định kết hôn.

Khi nhận được lời mời làm giám khảo cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, chính bạn trai là người đã động viên cô quay trở lại showbiz.