Mai Phương Thúy lần đầu lên tiếng về thông tin trốn khỏi showbiz suốt 4 năm qua để sinh con

Giải trí 03/01/2018 17:17

Sau 4 năm vắng bóng khỏi làng giải trí, Mai Phương Thúy lần đầu xuất hiện trở lại và có những chia sẻ thẳng thắn về lý do "lặn mất tăm" suốt thời gian qua.

Sau sự cố vạ miệng ví “bão số 12 không thiệt hại bằng Hoa hậu”, Á hậu Hoàng My đã không còn thuộc thành viên ban giám khảo trong vòng chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Thay vào đó, Hoa hậu Việt Nam 2006 Mai Phương Thúy sẽ ngồi vào vị trí đặc biệt này. Mới đây, người đẹp Hà thành đã xuất hiện ở Nha Trang để chấm phần thi Người đẹp biển.

Sau nhiều năm vắng bóng khỏi làng giải trí, Hoa hậu Việt Nam 2006 vẫn giữ được nhan sắc tươi trẻ và thần thái sang trọng. Tại buổi gặp gỡ truyền thông, Mai Phương Thúy nhận được nhiều câu hỏi của phóng viên về lý do ngưng hoạt động nghệ thuật suốt thời gian qua.

Trước nghi vấn đã lấy chồng và sinh con, người đẹp sinh năm 1988 khẳng định chỉ tạm dừng cuộc chơi để tìm cho mình một khoảng lặng.

Mai Phương Thúy lần đầu lên tiếng về thông tin trốn khỏi showbiz suốt 4 năm qua để sinh con - Ảnh 1

Mai Phương Thúy khẳng định chưa lấy chồng, sinh con như lời đồn - Ảnh: Ngoisao.net

“Mình đăng quang đến nay đã được 12 năm. Sau khi đăng quang, Thúy hoạt động nghệ thuật suốt nhiều năm liền. Đến 2014, cảm nhận như thế là vừa đủ, cần có một khoảng lặng nên Thúy quyết định tạm dừng cuộc chơi.

Trong thời gian 'mất tích', nhiều lời đồn cho rằng  mình đã kết hôn là không chính xác. Đến nay, Thúy vẫn chưa kết hôn và trong tương lai, nếu kết hôn cũng công bố” - Mai Phương Thúy chia sẻ trên Người đưa tin.

Mai Phương Thúy đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 2006, cô được nhận xét là Hoa hậu có vẻ đẹp nóng bỏng nhất Việt Nam. Sau khi nhận vương miện, người đẹp sinh năm 1988 chiếm được tình cảm của người hâm mộ khi thường xuyên tham gia các hoạt động vì cộng đồng. 

Mai Phương Thúy lần đầu lên tiếng về thông tin trốn khỏi showbiz suốt 4 năm qua để sinh con - Ảnh 2

Mai Phương Thúy được bạn trai chăm sóc chu đáo suốt nhiều năm qua nhưng chưa có ý định kết hôn - Ảnh: Ngoisao.net

Vài năm nay, cô vắng bóng khỏi làng giải trí nên khiến nhiều người tò mò về cuộc sống riêng. Chia sẻ tại buổi chấm thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, Mai Phương Thúy thừa nhận đã có người yêu nhưng chưa có dự định kết hôn.

Khi nhận được lời mời làm giám khảo cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, chính bạn trai là người đã động viên cô quay trở lại showbiz.

Hoa hậu Mai Phương Thúy đã làm được gì sau 11 năm đăng quang?

Hoa hậu Mai Phương Thúy đã làm được gì sau 11 năm đăng quang?

Năm 2006, người đẹp đến từ Hà thành có chiều cao 1m79 với số đo 3 vòng 86-61.5-95 đăng quang Hoa hậu Việt Nam tại Nha Trang. Sau 11 năm, người đẹp này đã làm được gì và hiện tại có cuộc sống ra sao?

Xem thêm
Từ khóa:   Mai Phương Thúy Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 Mai Phương Thúy làm giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017

TIN MỚI NHẤT

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Tâm sự gia đình 39 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Sao quốc tế 1 giờ 9 phút trước
Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Video 1 giờ 9 phút trước
Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Đời sống 1 giờ 24 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Tâm sự 1 giờ 39 phút trước
Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Sao quốc tế 1 giờ 42 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

Sao quốc tế 2 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang