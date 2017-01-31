Mặc dù đã có vợ đẹp con xinh nhưng Huỳnh Hiểu Minh vẫn không quên Triệu Vy

Giải trí 31/01/2017 15:20

Mặc dù Angela Baby mới sinh con nhưng Huỳnh Hiểu Minh vẫn bày tỏ tình cảm khó quên của mình dành cho Triệu Vy.

Triệu Vy và Huỳnh Hiểu Minh vốn là bạn học cùng lớp tại học viện điện ảnh Bắc Kinh, Triệu Vy được xem như tình đầu của Huỳnh Hiểu Minh. Vốn là một người rất hay ngượng ngùng nhưng ngay từ khi mới quen biết Triệu Vy tài tử Huỳnh Hiểu Minh đã bị “say nắng”.

Mặc dù đã có vợ đẹp con xinh nhưng Huỳnh Hiểu Minh vẫn không quên Triệu Vy - Ảnh 1
Triệu Vy là tình đầu khiến Huỳnh Hiểu Minh không thể nào quên

Sau này khi đã nổi tiếng, trong khá nhiều cuộc phỏng vấn Huỳnh Hiểu Minh đều không ngại ngần khi bày tỏ mình từng yêu thầm Triệu Vy. Mặc dù chỉ là yêu đơn phương nhưng sự ảnh hưởng của tình đầu đến chàng trai họ Huỳnh khá sâu sắc.

Mặc dù hiện nay cả Huỳnh Hiểu Minh và Triệu Vy đều đã có gia đình riêng nhưng tình cảm bạn bè họ dành cho nhau không có gì thay đổi. Angela Baby cũng khá thân thiết với người bạn thân này của Huỳnh Hiểu Minh.

Mặc dù đã có vợ đẹp con xinh nhưng Huỳnh Hiểu Minh vẫn không quên Triệu Vy - Ảnh 2
Mặc dù đã kết hôn nhưng Huỳnh Hiểu Minh - Triệu Vy vẫn là bạn tốt

Trong một chương trình truyền hình mới đây khi được hỏi người bạn nữ nào mà bạn không thể quên Huỳnh Hiểu Minh đã trả lời một cách thành thật đó chính là nữ diễn viên nổi tiếng đồng thời cũng là người anh từng yêu thầm - Triệu Vy.

 

 

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