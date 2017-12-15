Loạt ảnh con trai Khánh Ly - Mạc Hồng Quân ở Hàn Quốc gây sốt vì quá đáng yêu

Tranh thủ những ngày Hàn Quốc có tuyết, Ly Kute đưa con trai đến xử sở kim chi để tận hưởng kỳ nghỉ cùng người thân. Trong tiết trời lãng mạn, hai mẹ con ghi lại nhiều khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau. Trong lần xuất hiện này, bé Khoai Tây gây sốt vì được mẹ diện cho những bộ trang phục hợp thời trang . Trông cậu bé không khác gì một “soái ca” tí hon đi bên cạnh để làm chỗ dựa tinh thần cho mẹ.

Hai năm trước, Khánh Ly và Mạc Hồng Quân từng có mối tình khá sâu đậm nhưng rồi “đứt gánh giữa đường” đúng vào thời điểm hot girl Hà thành đang mang thai. Không có một đám cưới như dự định, Khánh Ly âm thầm sinh con một mình và từ đó đến nay không cho Mạc Hồng Quân gặp mặt con ruột.

Từ chối sự giúp đỡ tù tình cũ, song người đẹp sinh năm 1990 vẫn chứng minh mình đủ khả năng để nuôi Khoai Tây trưởng thành. Thậm chí, cựu hot girl còn được nhiều người ngưỡng mộ vì chăm con trai rất khéo.

Bận rộn với công việc kinh doanh nhưng bà mẹ đơn thân vẫn dành thời gian tự chuẩn bị đồ ăn cho con, đưa bé đi du lịch khắp nơi để khám phá thế giới.

Mới hơn 2 tuổi nhưng con trai Khánh Ly - Mạc Hồng Quân đã có cân nặng và chiều cao vượt chuẩn. Cậu bé cũng sở hữu làn da trắng giống mẹ và gương mặt điển trai giống hệt tuyển thủ gốc Hải Dương.