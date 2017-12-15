Loạt ảnh con trai Khánh Ly - Mạc Hồng Quân ở Hàn Quốc gây sốt vì quá đáng yêu

Giải trí 15/12/2017 17:26

Trong những bộ trang phục mùa đông, bé Khoai Tây trông như một chú gấu bụ bẫm khiến ai nhìn cũng muốn ôm vào lòng.

Tranh thủ những ngày Hàn Quốc có tuyết, Ly Kute đưa con trai đến xử sở kim chi để tận hưởng kỳ nghỉ cùng người thân. Trong tiết trời lãng mạn, hai mẹ con ghi lại nhiều khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau. Trong lần xuất hiện này, bé Khoai Tây gây sốt vì được mẹ diện cho những bộ trang phục hợp thời trang. Trông cậu bé không khác gì một “soái ca” tí hon đi bên cạnh để làm chỗ dựa tinh thần cho mẹ.

Loạt ảnh con trai Khánh Ly - Mạc Hồng Quân ở Hàn Quốc gây sốt vì quá đáng yêu - Ảnh 1
Vẻ đáng yêu của bé Khoai Tây đốn tim cư dân mạng - Ảnh: FBNV

Loạt ảnh con trai Khánh Ly - Mạc Hồng Quân ở Hàn Quốc gây sốt vì quá đáng yêu - Ảnh 2

Loạt ảnh con trai Khánh Ly - Mạc Hồng Quân ở Hàn Quốc gây sốt vì quá đáng yêu - Ảnh 3
Bé Khoai Tây trông như một chú gấu đi lạc ở Hàn Quốc - Ảnh: FBNV

Loạt ảnh con trai Khánh Ly - Mạc Hồng Quân ở Hàn Quốc gây sốt vì quá đáng yêu - Ảnh 4
Bằng khả năng kinh doanh rất giỏi, Khánh Ly tự kiếm tiền để trang trải sinh hoạt và cho con một cuộc sống tốt nhất - Ảnh: FBNV

Hai năm trước, Khánh Ly và Mạc Hồng Quân từng có mối tình khá sâu đậm nhưng rồi “đứt gánh giữa đường” đúng vào thời điểm hot girl Hà thành đang mang thai. Không có một đám cưới như dự định, Khánh Ly âm thầm sinh con một mình và từ đó đến nay không cho Mạc Hồng Quân gặp mặt con ruột.

Từ chối sự giúp đỡ tù tình cũ, song người đẹp sinh năm 1990 vẫn chứng minh mình đủ khả năng để nuôi Khoai Tây trưởng thành. Thậm chí, cựu hot girl còn được nhiều người ngưỡng mộ vì chăm con trai rất khéo.

Loạt ảnh con trai Khánh Ly - Mạc Hồng Quân ở Hàn Quốc gây sốt vì quá đáng yêu - Ảnh 5
Cậu bé càng lớn càng đáng yêu - Ảnh: FBNV

Loạt ảnh con trai Khánh Ly - Mạc Hồng Quân ở Hàn Quốc gây sốt vì quá đáng yêu - Ảnh 6

Loạt ảnh con trai Khánh Ly - Mạc Hồng Quân ở Hàn Quốc gây sốt vì quá đáng yêu - Ảnh 7
Vẻ bụ bẫm của bé Khoai Tây khiến nhiều bà mẹ bỉm sữa thích thú - Ảnh: FBNV

Loạt ảnh con trai Khánh Ly - Mạc Hồng Quân ở Hàn Quốc gây sốt vì quá đáng yêu - Ảnh 8

Loạt ảnh con trai Khánh Ly - Mạc Hồng Quân ở Hàn Quốc gây sốt vì quá đáng yêu - Ảnh 9

Loạt ảnh con trai Khánh Ly - Mạc Hồng Quân ở Hàn Quốc gây sốt vì quá đáng yêu - Ảnh 10
Khoai Tây sở hữu nhiều nét đẹp của cả bố lẫn mẹ - Ảnh: FBNV

Loạt ảnh con trai Khánh Ly - Mạc Hồng Quân ở Hàn Quốc gây sốt vì quá đáng yêu - Ảnh 11
Khoai Tây thích thú hôn gấu bông - Ảnh: FBNV

Loạt ảnh con trai Khánh Ly - Mạc Hồng Quân ở Hàn Quốc gây sốt vì quá đáng yêu - Ảnh 12

Loạt ảnh con trai Khánh Ly - Mạc Hồng Quân ở Hàn Quốc gây sốt vì quá đáng yêu - Ảnh 13
Chưa đầy hai tuổi, bé Khoai Tây đã biết tạo dáng chụp hình - Ảnh: FBNV

Loạt ảnh con trai Khánh Ly - Mạc Hồng Quân ở Hàn Quốc gây sốt vì quá đáng yêu - Ảnh 14
Từ lúc sinh ra, bé Khoai Tây chưa một lần được gặp bố - Ảnh: FBNV

Loạt ảnh con trai Khánh Ly - Mạc Hồng Quân ở Hàn Quốc gây sốt vì quá đáng yêu - Ảnh 15
Khánh Ly hạnh phúc với cuộc sống hiện tại bên cậu con trai kháu khỉnh - Ảnh: FBNV

Bận rộn với công việc kinh doanh nhưng bà mẹ đơn thân vẫn dành thời gian tự chuẩn bị đồ ăn cho con, đưa bé đi du lịch khắp nơi để khám phá thế giới. 

Mới hơn 2 tuổi nhưng con trai Khánh Ly - Mạc Hồng Quân đã có cân nặng và chiều cao vượt chuẩn. Cậu bé cũng sở hữu làn da trắng giống mẹ và gương mặt điển trai giống hệt tuyển thủ gốc Hải Dương.

Lúc nhỏ dễ thương và giống bố, vẻ ngoài hiện tại của con trai Khánh Ly - Mạc Hồng Quân khiến nhiều người ngỡ ngàng

Lúc nhỏ dễ thương và giống bố, vẻ ngoài hiện tại của con trai Khánh Ly - Mạc Hồng Quân khiến nhiều người ngỡ ngàng

Loạt ảnh mới nhất của bà mẹ đơn thân Khánh Lý và con trai gây sốt cộng đồng mạng vì quá dễ thương.

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