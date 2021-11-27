Lệ Quyên khoe ảnh giường chiếu, dân mạng "xỉu ngang" vì body quá cuốn hút ở tuổi 40

Giải trí 27/11/2021 14:24

Lệ Quyên thu hút mọi ánh nhìn khi khoe ảnh gợi cảm trên giường ngủ.

Sáng nay, "nữ hoàng phòng trà" Lệ Quyên đã khiến dân tình đứng ngồi không yên khi vô tư công khai ảnh gợi cảm trên giường ngủ, gửi lời chao buổi sáng tới các fans hâm mộ.

Lệ Quyên khoe ảnh giường chiếu, dân mạng 'xỉu ngang' vì body quá cuốn hút ở tuổi 40 - Ảnh 1

Bức ảnh siêu quyến rũ của chị đại vào buổi sáng khi mới ngủ dậy, không son phấn, mộc mạc nhưng thần thái thì đỉnh của chóp.

Cùng với hình ảnh, Lệ Quyên còn gửi lời chào buổi sáng tới khán giả: "Morning cả nhà, em lại chạy công việc đến khuya đây". Có thể thấy, dù để mặt mộc nhưng nhan sắc của nữ ca sĩ vẫn khiến người xem trầm trồ. Chụp ảnh nửa kín nửa hở nhưng làn da trắng nõn nà của Lệ Quyên vẫn thu hút mọi ánh nhìn, thế này bảo sao chàng phi công chẳng chết đứ đừ. 

Lệ Quyên khoe ảnh giường chiếu, dân mạng 'xỉu ngang' vì body quá cuốn hút ở tuổi 40 - Ảnh 2

Đây cũng không phải lần đầu Lệ Quyên táo bạo khoe cảnh giường chiếu. Cô nàng từng nhiều lần chưng diện những set đồ ngủ gợi cảm, ren xuyên thấu đăng lên trang cá nhân.

Lệ Quyên khoe ảnh giường chiếu, dân mạng 'xỉu ngang' vì body quá cuốn hút ở tuổi 40 - Ảnh 3

Dù đã 40 tuổi nhưng không phủ nhận độ chịu chơi và nhan sắc sexy thứ thiệt của nữ ca sĩ.

Lệ Quyên khoe ảnh giường chiếu, dân mạng 'xỉu ngang' vì body quá cuốn hút ở tuổi 40 - Ảnh 4

Hiện tại, Lệ Quyên đang công khai hẹn hò với tình trẻ Lâm Bảo Châu.

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