Lâm Tâm Như hạnh phúc chia sẻ về cuộc sống gia đình sau khi sinh con

Tham gia sự kiện cho một nhãn hàng trang sức, Lâm Tâm Như chia sẻ rất nhiều về cuộc sống gia đình và cô công chúa nhỏ của mình. Kể từ khi công khai chuyện tình cảm, mang thai rồi sinh con , thông tin về cặp đôi Hoắc Kiến Hoa – Lâm Tâm Như luôn là đề tài thu hút truyền thông Hoa ngữ.

Mặc dù mới sinh con nhưng Lâm Tâm Như đã ngay lập tức bắt tay vào công việc, người đẹp cho biết sau khi sinh con lần xa con lâu nhất là chuyến công tác Thượng Hải 3 ngày, ngày nào cô cũng gọi điện bằng hình ảnh với con gái yêu. Vừa về đến Đài Loan, Lâm Tâm Như ngay lập tức chạy về nhà để gặp con.

Lâm Tâm Như cũng cho biết, hiện nay cô vẫn cho con bú sữa mẹ, mặc dù cân nặng có hơi tăng so với lúc chưa có thai nhưng cô không cố để giảm cân bằng mọi cách.

Về công việc sắp tới, Lâm Tâm Như cho biết cô chuẩn bị quay một bộ phim truyền hình mới vào tháng 5, bộ phim này do cô đóng chính và cũng là nhà đầu tư. Lâm Tâm Như cũng chia sẻ cô rất muốn hai vợ chồng thay nhau có mặt tại Đài Loan để chăm sóc con gái. Mặc dù hiện nay Hoắc Kiến Hoa đang bận quay “Như Ý Truyện” nhưng cứ mỗi khi có thời gian rảnh là anh lại về thăm gia đình, lúc chia tay rất bịn rịn, không muốn xa con gái chút nào.

(Ảnh nguồn: Sina)