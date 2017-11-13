Không nhận ra đây là diện mạo của Sỹ Luân sau 2 lần phẫu thuật vì tai nạn suýt hủy dung nhan

Giải trí 13/11/2017 16:45

Trải qua nhiều biến cố, ca nhạc sĩ Sỹ Luân khiến khán giả không khỏi ngỡ ngàng khi nhìn thấy gương mặt hiện tại của mình.

Không chỉ là một nhạc sĩ tài năng, Sỹ Luân từng là một ca sĩ sở hữu giọng hát truyền cảm, ngọt ngào được nhiều khán giả yêu thích. Anh được nhớ đến với nhiều bản hit như Áo dài ơi, Mắt nai cha cha…

Tuy nhiên, khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, nam ca sĩ bất ngờ rút khỏi làng giải trí Việt vì bị tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Không nhận ra đây là diện mạo của Sỹ Luân sau 2 lần phẫu thuật vì tai nạn suýt hủy dung nhan - Ảnh 1
Từng là một ca sĩ nổi tiếng và được đông đảo khán giả yêu mến...

Không nhận ra đây là diện mạo của Sỹ Luân sau 2 lần phẫu thuật vì tai nạn suýt hủy dung nhan - Ảnh 2
... nhưng vào năm 2009, Sỹ Luân bất ngờ rút khỏi showbiz Việt vì bị tai nạn nghiêm trọng - Ảnh: Internet

Theo Blogtamsu, tối 11/9/2009, Sỹ Luân gặp tai nạn bất ngờ. Vụ tai nạn khiến anh bất tỉnh, vỡ xương hàm, một bên mặt bị dập nát. Nam ca sĩ sinh năm 1982 đã trải qua 2 cuộc phẫu thuật và bị mất trí nhớ trong một thời gian dài.

Dù gặp phải biến cố lớn nhưng với nghị lực phi thường, Sỹ Luân đã chống chọi lại bệnh tật và tiếp tục phát triển sự nghiệp.

Song, dù đã phục hồi trí nhớ nhưng diện mạo của nam ca sĩ cũng thay đổi khá nhiều sau tai nạn kinh hoàng.

Không nhận ra đây là diện mạo của Sỹ Luân sau 2 lần phẫu thuật vì tai nạn suýt hủy dung nhan - Ảnh 3
Nam ca sĩ từng chia sẻ, sau khi gặp tai nạn anh sống chậm lại và hướng âm nhạc của mình theo phong cách nhạc thiền - Ảnh: Internet

Không nhận ra đây là diện mạo của Sỹ Luân sau 2 lần phẫu thuật vì tai nạn suýt hủy dung nhan - Ảnh 4
Vụ tai nạn không chỉ khiến Sỹ Luân bị chấn thương nặng...

Không nhận ra đây là diện mạo của Sỹ Luân sau 2 lần phẫu thuật vì tai nạn suýt hủy dung nhan - Ảnh 5
... mà còn thay đổi khá lớn diện mạo của anh - Ảnh: Internet

Không nhận ra đây là diện mạo của Sỹ Luân sau 2 lần phẫu thuật vì tai nạn suýt hủy dung nhan - Ảnh 6
Hiện tại, anh đang tập trung vào việc dạy nhạc và tận hưởng cuộc sống theo cách của chính mình - Ảnh: Internet

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