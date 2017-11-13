Không chỉ là một nhạc sĩ tài năng, Sỹ Luân từng là một ca sĩ sở hữu giọng hát truyền cảm, ngọt ngào được nhiều khán giả yêu thích. Anh được nhớ đến với nhiều bản hit như Áo dài ơi, Mắt nai cha cha…

Tuy nhiên, khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, nam ca sĩ bất ngờ rút khỏi làng giải trí Việt vì bị tai nạn giao thông nghiêm trọng.