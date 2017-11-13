Trải qua nhiều biến cố, ca nhạc sĩ Sỹ Luân khiến khán giả không khỏi ngỡ ngàng khi nhìn thấy gương mặt hiện tại của mình.
Không chỉ là một nhạc sĩ tài năng, Sỹ Luân từng là một ca sĩ sở hữu giọng hát truyền cảm, ngọt ngào được nhiều khán giả yêu thích. Anh được nhớ đến với nhiều bản hit như Áo dài ơi, Mắt nai cha cha…
Tuy nhiên, khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, nam ca sĩ bất ngờ rút khỏi làng giải trí Việt vì bị tai nạn giao thông nghiêm trọng.
Theo Blogtamsu, tối 11/9/2009, Sỹ Luân gặp tai nạn bất ngờ. Vụ tai nạn khiến anh bất tỉnh, vỡ xương hàm, một bên mặt bị dập nát. Nam ca sĩ sinh năm 1982 đã trải qua 2 cuộc phẫu thuật và bị mất trí nhớ trong một thời gian dài.
Dù gặp phải biến cố lớn nhưng với nghị lực phi thường, Sỹ Luân đã chống chọi lại bệnh tật và tiếp tục phát triển sự nghiệp.
Song, dù đã phục hồi trí nhớ nhưng diện mạo của nam ca sĩ cũng thay đổi khá nhiều sau tai nạn kinh hoàng.