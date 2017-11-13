Vòng 1 teo tóp bất thường, Ngọc Trinh bị 'bóc phốt' bỏ quên miếng độn ngực ở nhà

Trong hình ảnh mới đây, “Nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh khiến dân mạng ngỡ ngàng khi vòng 1 bỗng phẳng lì.

Được mệnh danh là “Nữ hoàng nội y” của làng giải trí Việt, Ngọc Trinh sở hữu thân hình nóng bỏng cùng số đo 3 vòng chuẩn. Đặc biệt, cô từng đốt mắt các đấng mày râu mỗi khi xuất hiện với phong cách ăn mặc táo bạo, khoe vòng 1 căng tròn, nuột nà.

Tuy nhiên, mới đây, nữ diễn viên Vòng eo 56 gây sốc khi chia sẻ hình ảnh đời thường, đi chơi cùng bạn bè, người thân. Khác hoàn toàn với hình ảnh nóng bỏng với vòng 1 nảy nở trước đó, nhiều khán giả tinh ý đã phát hiện ra vòng 1 của “Nữ hoàng nội y” thu nhỏ và phẳng lì một cách bất thường.

Cô nàng trở nên kém thu hút hơn. Đặc biệt, không ít người cho rằng đây chính là hậu quả khi Ngọc Trinh không sử dụng các phần mềm chỉnh sửa ảnh và sản phẩm hỗ trợ độn ngực.

Ngọc Trinh bị phản đối khi quảng cáo cho trang web chuyên bán sách Mẫu quảng cáo với thông điệp "thả thính là sẽ dính" của Tiki.vn với hình ảnh đại diện là Ngọc Trinh vấp phải nhiều ý kiến phản đối trên fanpage của dịch vụ thương mại điện tử này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vong-1-teo-top-bat-thuong-ngoc-trinh-bi-boc-phot-bo-quen-mieng-don-nguc-o-nha-254522.html