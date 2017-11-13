Vòng 1 teo tóp bất thường, Ngọc Trinh bị 'bóc phốt' bỏ quên miếng độn ngực ở nhà

Giải trí 13/11/2017 11:51

Trong hình ảnh mới đây, “Nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh khiến dân mạng ngỡ ngàng khi vòng 1 bỗng phẳng lì.

Được mệnh danh là “Nữ hoàng nội y” của làng giải trí Việt, Ngọc Trinh sở hữu thân hình nóng bỏng cùng số đo 3 vòng chuẩn. Đặc biệt, cô từng đốt mắt các đấng mày râu mỗi khi xuất hiện với phong cách ăn mặc táo bạo, khoe vòng 1 căng tròn, nuột nà.

Vòng 1 teo tóp bất thường, Ngọc Trinh bị 'bóc phốt' bỏ quên miếng độn ngực ở nhà - Ảnh 1
Tạo được chỗ đứng vững chắc trong làng người mẫu, Ngọc Trinh thu hút được sự chú ý với gu ăn mặc táo bạo - Ảnh: Facebook

Vòng 1 teo tóp bất thường, Ngọc Trinh bị 'bóc phốt' bỏ quên miếng độn ngực ở nhà - Ảnh 2
Cô nàng thường xuyên khiến nhiều đấng mày râu xốn xang khi khoe vòng 1 nóng bỏng, cuốn hút - Ảnh: Facebook

Tuy nhiên, mới đây, nữ diễn viên Vòng eo 56 gây sốc khi chia sẻ hình ảnh đời thường, đi chơi cùng bạn bè, người thân. Khác hoàn toàn với hình ảnh nóng bỏng với vòng 1 nảy nở trước đó, nhiều khán giả tinh ý đã phát hiện ra vòng 1 của “Nữ hoàng nội y” thu nhỏ và phẳng lì một cách bất thường.

Cô nàng trở nên kém thu hút hơn. Đặc biệt, không ít người cho rằng đây chính là hậu quả khi Ngọc Trinh không sử dụng các phần mềm chỉnh sửa ảnh và sản phẩm hỗ trợ độn ngực.

Vòng 1 teo tóp bất thường, Ngọc Trinh bị 'bóc phốt' bỏ quên miếng độn ngực ở nhà - Ảnh 3
Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Ngọc Trinh gây chú ý khi khoe khoảnh khắc bình dị bên gia đình và bạn bè - Ảnh:Facebook

Vòng 1 teo tóp bất thường, Ngọc Trinh bị 'bóc phốt' bỏ quên miếng độn ngực ở nhà - Ảnh 4
Tuy nhiên, người đẹp gốc Trà Vinh lại bị dân mạng soi ra vòng 1 nhỏ bất thường - Ảnh: Facebook

Vòng 1 teo tóp bất thường, Ngọc Trinh bị 'bóc phốt' bỏ quên miếng độn ngực ở nhà - Ảnh 5
Ngọc Trinh cũng từng bị dân mạng soi vòng 1 to nhỏ bất thường, nhiều người hoài nghi đây là kết quả khi cô nàng không sử dụng thủ thuật làm nâng ngực - Ảnh: Internet

Vòng 1 teo tóp bất thường, Ngọc Trinh bị 'bóc phốt' bỏ quên miếng độn ngực ở nhà - Ảnh 6
Trước đó, Ngọc Trinh cũng bị soi làn da không trắng nuột nà như thực tế - Ảnh: Internet

Ngọc Trinh bị phản đối khi quảng cáo cho trang web chuyên bán sách

Ngọc Trinh bị phản đối khi quảng cáo cho trang web chuyên bán sách

Mẫu quảng cáo với thông điệp "thả thính là sẽ dính" của Tiki.vn với hình ảnh đại diện là Ngọc Trinh vấp phải nhiều ý kiến phản đối trên fanpage của dịch vụ thương mại điện tử này.

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