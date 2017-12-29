Khán giả lo lắng khi nghe tin nhạc sĩ Quốc Trung bất ngờ nhập viện

Bất ngờ chia sẻ hình ảnh đang truyền nước biển tại bệnh viện, nhạc sĩ Quốc Trung khiến khán giả vô cùng lo lắng.

Trên trang Facebook cá nhân, mới đây, nhạc sĩ Quốc Trung đăng tải hình ảnh đang nhập viện kèm dòng trạng thái khiến dư luận chú ý: “Lần đầu làm chuyện ấy”.

Chia sẻ hình ảnh đang nhập viện, Quốc Trung khiến công chúng lo lắng cho sức khỏe của anh - Ảnh: FBNV

Không ít bạn bè, fan và các nghệ sĩ trong showbiz Việt vô cùng lo lắng và gửi lời hỏi thăm đến nhà sản xuất âm nhạc tài năng.

Tuy nhiên, ngay sau đó, Quốc Trung đã vội trấn an, cho biết anh chỉ bị dị ứng và đang được điều trị.

Dưới phần bình luận, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh gửi lời hỏi thăm đồng nghiệp: "Bác sĩ có bảo là không rượu bia thuốc lá và bạn nữ sẽ khỏi bệnh không anh?" - Ảnh: FBNV

Nhiều khán giả và bạn bè cũng gửi lời động viên và hy vọng anh nhanh khỏe lại - Ảnh: FBNV

Nhạc sĩ Quốc Trung sinh năm 1966 trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Bố là NSND Trung Kiên, mẹ là ca sĩ - giảng viên Thanh Nga.

Được đánh giá là một nghệ sĩ tài năng, Quốc Trung đã đóng góp rất lớn cho nền âm nhạc nước nhà khi cho "ra lò" nhiều sản phẩm và dự án âm nhạc chất lượng tạo được tiếng vang lớn.

Là một nhạc sĩ tài năng, Quốc Trung đã cống hiến rất lớn cho nền âm nhạc Việt Nam - Ảnh: FBNV

Tùng Dương hát Bolero, nhạc sĩ Trần Tiến phát biểu: Có thể nam ca sĩ bị Đàm Vĩnh Hưng 'kích động' "Có thể Dương bị Đàm Vĩnh Hưng 'kích động' gì đó, nhưng tôi nghĩ là cậu ấy hát chơi cho vui thôi", nhạc sĩ Trần Tiến nói về việc Tùng Dương hát Bolero và nhận gạch đá từ một số ca sĩ và cư dân mạng.

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