Khán giả lo lắng khi nghe tin nhạc sĩ Quốc Trung bất ngờ nhập viện

Bất ngờ chia sẻ hình ảnh đang truyền nước biển tại bệnh viện, nhạc sĩ Quốc Trung khiến khán giả vô cùng lo lắng.
Trên trang Facebook cá nhân, mới đây, nhạc sĩ Quốc Trung đăng tải hình ảnh đang nhập viện kèm dòng trạng thái khiến dư luận chú ý: “Lần đầu làm chuyện ấy”.
Không ít bạn bè, fan và các nghệ sĩ trong showbiz Việt vô cùng lo lắng và gửi lời hỏi thăm đến nhà sản xuất âm nhạc tài năng.
Tuy nhiên, ngay sau đó, Quốc Trung đã vội trấn an, cho biết anh chỉ bị dị ứng và đang được điều trị.
Nhạc sĩ Quốc Trung sinh năm 1966 trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Bố là NSND Trung Kiên, mẹ là ca sĩ - giảng viên Thanh Nga.
Được đánh giá là một nghệ sĩ tài năng, Quốc Trung đã đóng góp rất lớn cho nền âm nhạc nước nhà khi cho "ra lò" nhiều sản phẩm và dự án âm nhạc chất lượng tạo được tiếng vang lớn.