"Hotgirl by night " - đêm Vip party món quà dành cho tuần lễ tôn vinh đẳng cấp phái nữ

Bên cạnh đó, chương trình cũng đã giới thiệu tinh hoa ẩm thực trong không gian đậm chất ấm cúng, sôi động và sang trọng thực khách sẽ có sự trải nghiệm các món ăn tiêu biểu. Chương trình có sự góp mặt DJ -Á hậu Tố Uyên, MC - Diễn viên-hotgirl Hải Âu, Hoa Khôi Đà Lạt Thúy Vy, người đẹp Ngọc Khiết và các khách mời là ca sĩ , doanh nhân khác.

Chương trình biểu diễn DJ, ra mắt kênh TV, sexy dancers girl, Gameshow “Vị khách may mắn” với sự tham gia của các người đẹp thành đạt gồm ca sĩ , diễn t? vi ên, người mẫu , MC, hoa hậu, hoa khôi và nhiều doanh nhân nổi tiếng.

Chương trình được bắt đầu chính thức lúc 9h20 dưới sự dẫn dắt của MC (trước đó đón tiếp và giao lưu với doanh nhân, khách mời từ 18h30).

Ngoài màn giới thiệu các khách mời bao gồm Á hậu, người mẫu, hoa khôi và các dancer, chương trình Vip party "ĐÊM ĐẲNG CẤP PHÁI ĐẸP" còn là ngày hội chính thức ra mắt kênh TV của công ty Dáng Việt.

Đôi nét về thương hiệu Dáng Việt

Qua nhiều năm thành lập và hoạt động, Dáng Việt đã có vị thế trên lĩnh vực Dịch vụ người mẫu thời trang. Khác với các công ty người mẫu cùng ngành, Dáng Việt có thế mạnh về dịch vụ người mẫu thời trang và Dịch vụ cung ứng PG – Model cho nhiều chương trình lớn nhỏ như:

- Hoạt động chính mạnh mẽ nhất trong lĩnh vực biểu diễn thời trang.

- Cung ứng trọn vẹn dịch vụ tổ chức lễ khai trương, động thổ, khánh thành, hội nghị…

- Cung cấp PG – Model nhanh chóng cho nhiều cửa hàng, doanh nghiệp, chương trình quy mô lớn.

Ngoài ra, Dáng Việt còn là sự lựa chọn đúng đắn cho nhiều doanh nghiệp có nhu cầu quảng cáo, tổ chức sự kiện (Lễ tân, hoạt náo, nhân tượng hoặc các chương trình hoạt động tập thể ngoài trời như Roadshow, Booth, Demo…).

Nắm bắt được nhu cầu quảng cáo, sự kiện, Dáng Việt cũng nhanh chóng đáp ứng được nhu cầu nhân lực trong một số lĩnh vực khác như quảng cáo, chương trình tri ân khách hàng, phim quảng cáo (TVC), chụp hình quảng cáo. Qua đó, kết hợp với dịch vụ cho thuê trang phục cosplay và đội ngũ quay phim, chụp hình, makeup chuyên nghiệp.

Mọi chi tiết thông tin xin liên hệ hotline:01223387271

Dưới đây là một số hình ảnh về hoạt động sôi nổi của thương hiệu Dáng Việt thời gian qua: