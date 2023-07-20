HOT: Phương Oanh và Shark Bình sẽ tổ chức đám cưới trong tháng 7, địa điểm hôn lễ gây bất ngờ

Sau màn cầu hôn gây chú ý vào tối 7/7, hôm nay, Phương Oanh bất ngờ xác nhận thời gian và địa điểm tổ chức hôn lễ khiến dân mạng được phen bất ngờ.

Chia sẻ với Ngoisao.net, ngày 20/7, diễn viên Phương Oanh bất ngờ lên tiếng xác nhận sẽ tổ chức lễ cưới với Shark Bình vào tháng 7 này. Nữ diễn viên 'Quỳnh búp bê' cho biết, cô mong muốn ngày trọng đại diễn ra riêng tư, ấm cúng ở quê nhà. Đây cũng là dịp để hai họ chính thức gặp nhau. Cô hạnh phúc khi chuyện tình cảm của mình được gia đình hai bên vun vén, ủng hộ. Vợ chồng Phương Oanh - Shark Bình hiện chưa có kế hoạch tổ chức tiệc cưới ở Hà Nội. Phương Oanh xác nhận tổ chức đám cưới vào tháng 7 này Nói về định hướng sau khi kết hôn, Phương Oanh cho biết cô đặt gia đình lên ưu tiên hàng đầu nhưng không có ý định làm bà nội trợ toàn thời gian. Cô duy trì sự nghiệp riêng với công việc xây dựng thương hiệu thời trang riêng, kinh doanh bất động sản và làm nghệ thuật. Nữ diễn viên sẽ trở lại đóng phim khi có kịch bản phù hợp. Một tháng gần đây, cô vô cùng bận rộn vì vừa vun vén tổ ấm mới vừa chuẩn bị cho lễ thành hôn song song việc cho ra mắt bộ sưu tập thời trang công sở theo đúng kế hoạch.

Shark Bình và Phương Oanh hoàn tất thủ tục kết hôn vào tháng 6. Vừa qua, Phương Oanh và Shark Bình đã trở về Việt Nam sau chuyến du lịch Thái Lan cùng gia đình hai bên. Hơn một tuần bên nhau giúp hai bên thông gia thêm thân thiết, gắn bó. Trước đó, cặp đôi đã hoàn thành thủ tục đăng kí kết hôn vào ngày 15/6 tại Phủ Lý (Hà Nam, quê nữ diễn viên). Trước khi quyết định đăng ký kết hôn và tổ chức hôn lễ, họ có một năm hẹn hò. Sau 1 năm hẹn hò, hai người chính thức về chung 1 nhà. Trước đó, vào tối 7/7, mạng xã hội rần rần đoạn video quay lại khoảnh khắc Shark Bình cầu hôn diễn viên Phương Oanh tại một nhà hàng sang trọng. Theo đó, doanh nhân "cá mập" đã quỳ gối trao hoa cho người đẹp Quỳnh Búp Bê, không gian xung quanh vô cùng lãng mạn.

Đặc biệt, cả hai đã trao nhau nụ hôn nồng cháy trước sự chứng kiến của bạn bè, người thân. Nhiều tiếng hò reo cổ vũ vang lên như lời chúc mừng cặp đôi. Sau màn cầu hôn, Shark Bình - Phương Oanh tiếp tục ôm ấp, thoải mái thể hiện tình cảm trước đám đông. Nữ diễn viên còn vui vẻ giơ cao đóa hoa hồng trong tay, đung đưa theo nhạc. Hình ảnh Shark Bình cầu hôn Phương Oanh vào tối 7/7. Đáng chú ý, May - con gái riêng của Shark Bình với vợ cũ Đào Lan Hương cũng có mặt. Cô bé gây chú ý khi là "phó nháy" ghi lại khoảnh khắc đặc biệt của bố và "vợ mới". Trong video có thể thấy, con gái Shark Bình rất hào hứng, liên tục tương tác với diễn viên Phương Oanh. Người đẹp "Hương vị tình thân" vui vẻ hướng về camera của ái nữ, liên tục bắn tim, hôn gió. Điều này phần nào chứng tỏ cuộc hôn nhân của Shark Bình và Phương Oanh được các con ủng hộ, đúng như lời nam doanh nhân đã chia sẻ trước đó.

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