Hot: Chu Đăng Khoa công khai hôn Hồ Ngọc Hà ngay trên sân khấu ở Mỹ

Giải trí 30/11/2016 12:07

Một bầu show hải ngoại vừa tiết lộ các khoảnh khắc hiếm hoi của Hồ Ngọc Hà bên cạnh đại gia Chu Đăng Khoa tại Mỹ.

Mới đây, trên trang cá nhân của ông bầu hải ngoại Daniel Le gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh của nhiều nghệ sĩ Việt nổi tiếng khi tham dự một show diễn ở Mỹ, tại thành phố Atlanta (tiểu bang Georgia, Mỹ)

Theo đó, buổi diễn vào hôm 27/11 với sự góp mặt của Hồ Ngọc Hà, Trấn Thành, Lệ Quyên, Giang Hồng Ngọc... Tuy nhiên trong một vài khoảnh khắc không ít khán giả bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của đại gia Chu Đăng Khoa. Tiết lộ trên Tri thức trực tuyến, bầu show cho biết Hà Hồ được Chu Đăng Khoa tháp tùng đi diễn.

Hot: Chu Đăng Khoa công khai hôn Hồ Ngọc Hà ngay trên sân khấu ở Mỹ - Ảnh 1
Khoảnh khắc Hồ Ngọc Hà bên đại gia Chu Đăng Khoa. Ảnh Daniel Le.

Hot: Chu Đăng Khoa công khai hôn Hồ Ngọc Hà ngay trên sân khấu ở Mỹ - Ảnh 2
Hà Hồ bên đồng nghiệp tại show diễn. Ảnh Daniel Le.

Cũng theo vị bầu show này, Hà Hồ và 'người tình' đại gia rất thân mật với nhau. Cặp đôi không ngại thể hiện tình cảm trước đám đông, thậm chí đại gia Chu Đăng Khoa còn hôn nữ ca sĩ trên sân khấu

Trước đó, Hồ Ngọc Hà cùng ê-kíp sang Mỹ để lưu diễn và kết hợp sinh nhật. Các khoảnh khắc Hà Hồ và Chu Đăng Khoa tình tứ giữa đường phố New York cũng được cư dân mạng lan tỏa rộng rãi.

Hot: Chu Đăng Khoa công khai hôn Hồ Ngọc Hà ngay trên sân khấu ở Mỹ - Ảnh 3
Chu Đăng Khoa và Hà Hồ tình tứ giữa đường phố New York.

Phía Vân Anh - bà xã của Chu Đăng Khoa chủ động khóa bình luận trên trang cá nhân. Kèm theo đó là một tâm thư khá dài hút hàng chục nghìn lượt like, chia sẻ. Vân Anh thừa nhận đã 'thua' trong 'cuộc chiến' này.

"Trong chuyện tình cảm làm gì có chuyện bảo thua cuộc hay thắng cuộc. Tôi chỉ thua bản thân tôi, thua sự mưu mô, hèn hạ bất chấp thủ đoạn để đạt mục đích mà không cần nghĩ đến hậu quả của ê-kíp nhà em...

Vợ chồng tôi đang bàn bạc để đi đến quyết định cuối cùng, nên em cố hạ nhục kế ép chồng tôi thêm chút nữa, tranh thủ chồng tôi đang có chút điện với em..." - Trích tâm thư của Vân Anh.

Hồ Ngọc Hà và Chu Đăng Khoa vướn nghi án hẹn hò từ tháng 5/2015 khi cả hai lộ ảnh thân mật tại một quán bar ở TP. HCM. Trước dư luận, nữ ca sĩ vẫn chọn cách im lặng. Trong khi đó, Vân Anh vẫn điềm tỉnh làm việc, chăm con cho đến khi nhận 'thua' chính mình.

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