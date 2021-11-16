Hóa ra người tặng Thiều Bảo Trâm chiếc bánh kem "trà xanh" hồi nào lại là một chàng trai mà ai cũng biết

Như vậy netizen từ nay không cần đoán già đoán non về nguồn gốc từ đâu mà có của chiếc bánh kem "trà xanh" nữa khi gần như mọi chuyện đã được sáng tỏ cả rồi.

Sau 9 tháng 10 ngày scandal "trà xanh" gây bão MXH của Hải Tú nổ ra, thì mới đây chủ nhân của chiếc bánh kem thổi bùng lên câu chuyện mới lộ diện. Hóa ra không phải Xoài Non, Linh Ngọc Đàm, mà chiếc bánh kem là của nam ca sĩ quen thuộc mà ai cũng biết: Tùng Maru (thành viên của Uni5).

Nam ca sĩ mới đây đã livestream chia sẻ về nguồn gốc của chiếc bánh kem trà xanh tặng Thiều Bảo Trâm hồi nào. Anh nói: "Dạ thưa các bạn, cái bánh kem đó mình mua thì mình có quyền up lên không? Có chứ đúng không?".

Có 3 nhân vật đã re-post gây nên sóng gió, bao gồm: Tùng Maru, Xoài Non và Linh Ngọc Đàm (từ trái sang phải).Thế Nhưng không ai ngờ, người tặng chiếc bánh lại là nam ca sĩ.

Scandal "trà xanh" bỗng dưng nóng lại lần nữa kể từ khi Hải Tú trở lại đường đua showbiz Việt. Từ đây, hàng loạt những nhân vật từng làm nổ ra tin đồn người thứ 3 trong chuyện tình cảm của Sơn Tùng - Thiều Bảo Trâm lần lượt lên tiếng xin lỗi. Bắt đầu từ Linh Ngọc Đàm đến Xoài Non và Thanh Trần và cuối cùng thì hôm nay chủ nhân của chiếc bánh kem cũng lộ diện.

Vậy là tin đồn trà xanh của Hải Tú do đâu mà có phần nào đã được làm sáng tỏ, chỉ cần người trong cuộc là 3 nhân vật chính lên tiếng nữa thôi là ồn ào này sẽ chấm dứt.

CĐM soi tướng phu thê của Hải Tú – Sơn Tùng, giống nhau thế này thì không thành đôi hơi phí Cả Hải Tú và Sơn Tùng có ti tỉ thứ giống nhau, khớp đến độ người nhìn không biết đường nào mà lần. Tướng phu thê rõ mồn một thế này lại còn hay diện đồ đôi chẳng trách bị nghi yêu đương, 'trà xanh' các thứ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hoa-ra-nguoi-tang-thieu-bao-tram-chiec-banh-kem-tra-xanh-hoi-nao-lai-la-mot-chang-trai-ma-ai-cung-biet-436696.html