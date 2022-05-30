Hoa Hậu Thùy Tiên bất ngờ bị ngã khi đang catwalk, dân tình hết lời khen ngợi vì thần thái tự tin và chuyên nghiệp!

Giải trí 30/05/2022 23:00

Mặc dù gặp sự cố đáng tiếc khi đang trình diễn nhưng Miss Grand International 2021 - Nguyễn Thúc Thùy Tiên vẫn được người hâm mộ khen ngợi vì sự chuyện nghiệp của mình.

Tối 29/5 vừa qua, Hoa Hậu Hòa bình Quốc tế 2021 - Nguyễn Thúc Thùy Tiên xuất hiện với vai trò vedette trong một sự kiện thời trang. Tại đây, nàng hậu được dân tình hết lời khen ngợi vì nhan sắc xinh đẹp cùng vóc dáng nóng bỏng của mình. 

Hoa Hậu Thùy Tiên bất ngờ bị ngã khi đang catwalk, dân tình hết lời khen ngợi vì thần thái tự tin và chuyên nghiệp! - Ảnh 1
 

Với những bước catwalk đầy mạnh mẽ, cuốn hút chiếm trọn spotlight. Thùy Tiên còn gây ấn tượng mạnh với khán giả bởi thần thái cùng sự tự tin của mình. Diện thiết kế xuyên thấu màu tím với những bông hoa được đính kết cầu kỳ, nàng hậu trở nên nổi bật và vô cùng ấn tượng.  

Hoa Hậu Thùy Tiên bất ngờ bị ngã khi đang catwalk, dân tình hết lời khen ngợi vì thần thái tự tin và chuyên nghiệp! - Ảnh 2
Thùy Tiên rạng rỡ cùng thần thái vô cùng tự tin trên sàn diễn (FBNV) 

Tuy nhiên, khi trên đường bước vào trong cánh gà, Thùy Tiên bất ngờ bị vấp ngã ngay trên sân khấu. Mặc dù cú ngã khá đau, song, nàng hậu đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và xuất sắc hoàn thành màn trình diễn của mình. 

Hoa Hậu Thùy Tiên bất ngờ bị ngã khi đang catwalk, dân tình hết lời khen ngợi vì thần thái tự tin và chuyên nghiệp! - Ảnh 3
Thùy Tiên bất ngờ bị vấp ngã khi đang trình diễn (FC Nguyễn Thúc Thùy Tiện)
Hoa Hậu Thùy Tiên bất ngờ bị ngã khi đang catwalk, dân tình hết lời khen ngợi vì thần thái tự tin và chuyên nghiệp! - Ảnh 4
Đoạn chat của Thùy Tiên cùng với fan sau khi xảy ra sự cố ngoài ý muốn (FC Nguyễn Thúc Thùy Tiên)

Ngay sau kết thúc đêm diễn, Miss Grand International 2021 đã đăng tải trên trang cá nhân lời xin lỗi đến khán giả. Thùy Tiên chia sẻ: " Tiên cũng muốn gửi lời xin lỗi đến quý khán giả cũng như anh Hải vì vài sự cố trên sân khấu, đây chắc chắn sẽ là một bài học kinh nghiệm để Tiên nỗ lực và cải thiện bản thân nhiều hơn trong tương lai.".

Có thể thấy nàng hậu vô cùng áy náy vì sự cố ngoài ý muốn, song, tất cả những người hâm mộ đã nhanh chóng cổ vũ và dành những lời khen vì sự chuyên nghiệp của cô . Thi thoảng trên sàn catwalk vẫn hay thường xảy ra nhiều sự cố hy hữu như vậy, đây được xem là điều mà bất kỳ người mẫu nào, từ nghiệp dư đến chuyên nghiệp đều có thể gặp phải trên sàn diễn thời trang.

 

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