Hoa Hậu Thùy Tiên xuống đường “đi bão” sau chiến thắng U23 Việt Nam: Dân tình phấn khích vì điều này!

Giải trí 23/05/2022 06:37

Hòa vào không khí náo nhiệt của người hâm mộ Việt Nam trước chiến thắng vẻ vang của đội tuyển U23 tại SEA Games 31, Hoa hậu Thùy Tiên xuống đường “đi bão” khiến dân tình hú hét trước sự đáng yêu và thân thiện vô đối.

Với pha ghi bàn xuất sắc của cầu thủ Nhâm Mạnh Dũng, U23 Việt Nam đã đánh bại đội tuyển U23 Thái Lan làm nên kỳ tích lịch sử cho bóng đá Việt Nam tại SEA Games 31. Sau rất nhiều năm chờ đợi, chiếc huy chương vàng tại đại hội thể thao khu vực của môn bóng đá nam đã chính thức thuộc về U23 Việt Nam. 

Trước tin vui của sự kiện đặc biệt này, nhiều người đã đổ ra đường để cùng nhau ăn mừng trước chiến thắng vẻ vang của đội tuyển Việt Nam. Đặc biệt nhất phải kể đến - Miss Grand International 2021, Nguyễn Thúc Thùy Tiên cũng đã có mặt, chung vui và hào hứng trước không khí sôi động này. 

Hoa Hậu Thùy Tiên xuống đường “đi bão” sau chiến thắng U23 Việt Nam: Dân tình phấn khích vì điều này! - Ảnh 1
Hoa hậu Thùy Tiên xuất hiện tại phố đi bộ Nguyễn Huệ để ủng hộ, cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam (FBNV)

Chia sẻ ngay sau trận chung kết, hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên cho biết cô đang trên đường đi "bão" và rất phấn khích. Tối nay (22/5) khi vừa đi làm về, cô lập tức đến xem bóng đá ở phố đi bộ Nguyễn Huệ cùng đông đảo người hâm mộ Việt Nam.

"Tôi rất vui sướng và tự hào. Ở phố đi bộ, không khí cực kỳ sôi động. Có cảm giác mọi người dân cả nước đều đang ăn mừng chiến thắng này. Tôi gửi lời chúc mừng đến huấn luyện viên Park Hang Seo, các cầu thủ và tất cả người hâm mộ chúng ta. Chiến thắng này thật xứng đáng. Đường phố Sài Gòn đang rất sôi động" - Thùy Tiên nói.

Hoa Hậu Thùy Tiên xuống đường “đi bão” sau chiến thắng U23 Việt Nam: Dân tình phấn khích vì điều này! - Ảnh 2
Hoa hậu gì tầm này? Ăn mừng chiến thắng thôi (FBNV)
Hoa Hậu Thùy Tiên xuống đường “đi bão” sau chiến thắng U23 Việt Nam: Dân tình phấn khích vì điều này! - Ảnh 3
 Những hình ảnh đáng yêu này của nàng hậu được fan hâm mộ thích thú và chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội (FBNV)

Hiện tại, hình ảnh “đi bão” của nàng hậu nhanh chóng lan truyền khắp mạng xã hội, cùng với đó là những lời khen, bình luận có cánh trước sự đáng yêu và dễ thương của cô nàng. Ai nấy đều bất ngờ trước hình ảnh rất giản dị, đời thường của một mỹ nhân nổi tiếng sexy và gợi cảm. Được biết, Thùy Tiên hiện đang là đương kim Hoa hậu Miss Grand International 2021 (Hoa hậu Hòa bình thế giới 2021), là người đẹp đầu tiên xuất sắc mang vương miện Miss Grand Interantional đầu tiên về cho Việt Nam.

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