Hoa hậu Diễm Hương hoảng loạn mặc đồ ngủ ôm tiền bạc chạy thoát thân khi nhà gặp hỏa hoạn

Giải trí 29/11/2017 16:40

Hoa hậu Diễm Hương chia sẻ tình huống hỏa hoạn bất ngờ giữa đêm tại nơi sinh sống khiến dân mạng vô cùng lo lắng.

Tối qua 28/11, Hoa hậu Thế giới Người Việt 2010 Diễm Hương khiến không ít dân mạng lo lắng khi bất ngờ chia sẻ dòng trạng thái với nội dung nhà bị cháy bất ngờ và cô không kịp chuẩn bị gì nên phải mặc đồ ngủ ôm tiền bạc, giấy tờ chạy thoát thân.

Trên trang Facebook cá nhân, hoa hậu sinh năm 1990 viết: “Trời ơi, nhà tui đang có cháy… lần đầu tiên mặc đồ ngủ, ôm đống giấy tờ tiền thoát chạy ”.

Hoa hậu Diễm Hương hoảng loạn mặc đồ ngủ ôm tiền bạc chạy thoát thân khi nhà gặp hỏa hoạn - Ảnh 1
Hoa hậu Diễm Hương đăng tải dòng trạng thái hoảng loạn trước vụ việc không hay tại nơi sinh sống - Ảnh: FBNV

May mắn là khi vụ việc xảy ra, con trai Diễm Hương - bé Noah không có ở nhà. Để mọi người an tâm, người đẹp đã chia sẻ hình ảnh quý tử đang vui vẻ bên dưới phần bình luận của bài viết.

Hoa hậu Diễm Hương hoảng loạn mặc đồ ngủ ôm tiền bạc chạy thoát thân khi nhà gặp hỏa hoạn - Ảnh 2
Bên dưới bài viết, nhiều dân mạng tỏ ra lo lắng và để lại bình luận - Ảnh: FBNV

Hoa hậu Diễm Hương hoảng loạn mặc đồ ngủ ôm tiền bạc chạy thoát thân khi nhà gặp hỏa hoạn - Ảnh 3
Hình ảnh con trai Diễm Hương được chia sẻ sau đó - Ảnh: Internet

Sau khi bình tĩnh lại, Diễm Hương thuật lại, ông xã chính là người đã phát hiện vụ cháy và báo cho cô biết. Hoa hậu 27 tuổi chia sẻ rất may là vụ cháy không để lại hậu quả nghiêm trọng vì được phát hiện và xử lý kịp thời, theo Vietnamnet. 

Hoa hậu Thế giới Người Việt 2010 cho biết thêm, nguyên nhân vụ cháy là do một gia đình nấu ăn nhưng quên tắt bếp và đi ra ngoài.

Hoa hậu Diễm Hương hoảng loạn mặc đồ ngủ ôm tiền bạc chạy thoát thân khi nhà gặp hỏa hoạn - Ảnh 4
Hình ảnh hạnh phúc của gia đình Hoa hậu Thế giới Người Việt 2010 Diễm Hương - Ảnh: Internet

Hé lộ loạt ảnh chưa từng được công bố của “đệ nhất mỹ nhân” Diễm Hương về thời thanh xuân huy hoàng

Hé lộ loạt ảnh chưa từng được công bố của “đệ nhất mỹ nhân” Diễm Hương về thời thanh xuân huy hoàng

Mới đây, loạt ảnh thuở thanh xuân chưa từng công bố của Diễm Hương được hé lộ khiến người hâm mộ phải xao xuyến trước biểu tượng nhan sắc nổi tiếng một thời này

Xem thêm
Từ khóa:   Diễm Hương hoa hậu diễm hương hỏa hoạn sao việt hoa hậu thế giới người việt

TIN MỚI NHẤT

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 1 giờ 7 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 1 giờ 33 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Sao quốc tế 1 giờ 52 phút trước
Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 22 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Video 2 giờ 52 phút trước
Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Tâm sự gia đình 3 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp