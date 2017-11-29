Hoa hậu Diễm Hương chia sẻ tình huống hỏa hoạn bất ngờ giữa đêm tại nơi sinh sống khiến dân mạng vô cùng lo lắng.

Tối qua 28/11, Hoa hậu Thế giới Người Việt 2010 Diễm Hương khiến không ít dân mạng lo lắng khi bất ngờ chia sẻ dòng trạng thái với nội dung nhà bị cháy bất ngờ và cô không kịp chuẩn bị gì nên phải mặc đồ ngủ ôm tiền bạc, giấy tờ chạy thoát thân.

Trên trang Facebook cá nhân, hoa hậu sinh năm 1990 viết: “Trời ơi, nhà tui đang có cháy… lần đầu tiên mặc đồ ngủ, ôm đống giấy tờ tiền thoát chạy ”.

May mắn là khi vụ việc xảy ra, con trai Diễm Hương - bé Noah không có ở nhà. Để mọi người an tâm, người đẹp đã chia sẻ hình ảnh quý tử đang vui vẻ bên dưới phần bình luận của bài viết.

Sau khi bình tĩnh lại, Diễm Hương thuật lại, ông xã chính là người đã phát hiện vụ cháy và báo cho cô biết. Hoa hậu 27 tuổi chia sẻ rất may là vụ cháy không để lại hậu quả nghiêm trọng vì được phát hiện và xử lý kịp thời, theo Vietnamnet.

Hoa hậu Thế giới Người Việt 2010 cho biết thêm, nguyên nhân vụ cháy là do một gia đình nấu ăn nhưng quên tắt bếp và đi ra ngoài.

Hé lộ loạt ảnh chưa từng được công bố của “đệ nhất mỹ nhân” Diễm Hương về thời thanh xuân huy hoàng Mới đây, loạt ảnh thuở thanh xuân chưa từng công bố của Diễm Hương được hé lộ khiến người hâm mộ phải xao xuyến trước biểu tượng nhan sắc nổi tiếng một thời này

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hoa-hau-diem-huong-hoang-loan-mac-do-ngu-om-tien-bac-chay-thoat-than-khi-nha-gap-hoa-hoan-258242.html