Hồ Ngọc Hà ngập tràn hạnh phúc khi nhận được món quà ý nghĩa này từ mẹ ruột trong ngày sinh nhật

Không chỉ nhận được món quà đặc biệt từ con trai Subeo, Hồ Ngọc Hà còn được mẹ ruột gửi đến những lời ngọt ngào trong ngày sinh nhật.
Hôm qua (25/11) là sinh nhật “Nữ hoàng giải trí” Hồ Ngọc Hà. Rất đông bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ đã gửi đến nữ ca sĩ những lời chúc ý nghĩa nhất.
Đặc biệt, trên trang Facebook cá nhân, mẹ ruột của giọng ca Cả một trời thương nhớ cũng đăng tải hình ảnh thời bé của con gái kèm lời chúc vô cùng ý nghĩa.
Bà viết: “Ngày ấy… bây giờ. Luôn cảm ơn trời phật đã cho ba mẹ đưa tôi đến cuộc đời này và trao cho tôi niềm hạnh phúc vô bờ. Luôn mong các con mọi điều an lạc”.
Một điều thú vị là ngoài việc đăng tải hình ảnh thời bé, mẹ ruột Hồ Ngọc Hà còn chia sẻ món quà ý nghĩa mà Subeo tặng Hà Hồ. Cậu bé vẽ bức tranh tặng mẹ kèm dòng chữ ngọt ngào: “I love Mom” (tạm dịch: Con yêu mẹ).