Hồ Ngọc Hà ngập tràn hạnh phúc khi nhận được món quà ý nghĩa này từ mẹ ruột trong ngày sinh nhật

Hôm qua (25/11) là sinh nhật “Nữ hoàng giải trí” Hồ Ngọc Hà. Rất đông bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ đã gửi đến nữ ca sĩ những lời chúc ý nghĩa nhất.

Đặc biệt, trên trang Facebook cá nhân, mẹ ruột của giọng ca Cả một trời thương nhớ cũng đăng tải hình ảnh thời bé của con gái kèm lời chúc vô cùng ý nghĩa.