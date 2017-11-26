Hồ Ngọc Hà ngập tràn hạnh phúc khi nhận được món quà ý nghĩa này từ mẹ ruột trong ngày sinh nhật

Giải trí 26/11/2017 10:21

Không chỉ nhận được món quà đặc biệt từ con trai Subeo, Hồ Ngọc Hà còn được mẹ ruột gửi đến những lời ngọt ngào trong ngày sinh nhật.

Hôm qua (25/11) là sinh nhật “Nữ hoàng giải trí” Hồ Ngọc Hà. Rất đông bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ đã gửi đến nữ ca sĩ những lời chúc ý nghĩa nhất.

Đặc biệt, trên trang Facebook cá nhân, mẹ ruột của giọng ca Cả một trời thương nhớ cũng đăng tải hình ảnh thời bé của con gái kèm lời chúc vô cùng ý nghĩa.

Hồ Ngọc Hà ngập tràn hạnh phúc khi nhận được món quà ý nghĩa này từ mẹ ruột trong ngày sinh nhật - Ảnh 1
Trên trang cá nhân, mẹ Hà Hồ chia sẻ ảnh thời bé để mừng sinh nhật con gái - Ảnh: FBNV

Bà viết: “Ngày ấy… bây giờ. Luôn cảm ơn trời phật đã cho ba mẹ đưa tôi đến cuộc đời này và trao cho tôi niềm hạnh phúc vô bờ. Luôn mong các con mọi điều an lạc”.

Một điều thú vị là ngoài việc đăng tải hình ảnh thời bé, mẹ ruột Hồ Ngọc Hà còn chia sẻ món quà ý nghĩa mà Subeo tặng Hà Hồ. Cậu bé vẽ bức tranh tặng mẹ kèm dòng chữ ngọt ngào: “I love Mom” (tạm dịch: Con yêu mẹ).

Hồ Ngọc Hà ngập tràn hạnh phúc khi nhận được món quà ý nghĩa này từ mẹ ruột trong ngày sinh nhật - Ảnh 2
Món quà sinh nhật ý nghĩa của Subeo dành tặng mẹ - Ảnh: FBNV

Hồ Ngọc Hà ngập tràn hạnh phúc khi nhận được món quà ý nghĩa này từ mẹ ruột trong ngày sinh nhật - Ảnh 3
Hình ảnh đáng yêu của nữ ca sĩ lúc ấu thơ - Ảnh: FBNV

Hồ Ngọc Hà ngập tràn hạnh phúc khi nhận được món quà ý nghĩa này từ mẹ ruột trong ngày sinh nhật - Ảnh 4
Ảnh chụp lưu lại khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình Hồ Ngọc Hà ngày ấy - Ảnh: FBNV

Hồ Ngọc Hà ngập tràn hạnh phúc khi nhận được món quà ý nghĩa này từ mẹ ruột trong ngày sinh nhật - Ảnh 5
Sinh nhật của nữ ca sĩ lúc còn bé - Ảnh: FBNV

Hồ Ngọc Hà ngập tràn hạnh phúc khi nhận được món quà ý nghĩa này từ mẹ ruột trong ngày sinh nhật - Ảnh 6
Hồ Ngọc Hà hạnh phúc bên gia đình - Ảnh: FBNV

Hồ Ngọc Hà ngập tràn hạnh phúc khi nhận được món quà ý nghĩa này từ mẹ ruột trong ngày sinh nhật - Ảnh 7

Hồ Ngọc Hà ngập tràn hạnh phúc khi nhận được món quà ý nghĩa này từ mẹ ruột trong ngày sinh nhật - Ảnh 8
Nhiều bạn bè, đồng nghiệp thân thiết gửi đến nữ ca sĩ lời chúc mừng trong ngày sinh nhật - Ảnh: Internet

Diện váy cưới lộng lẫy khoe vòng 1 sexy, Hồ Ngọc Hà khiến hàng triệu fan xốn xang tan chảy

Diện váy cưới lộng lẫy khoe vòng 1 sexy, Hồ Ngọc Hà khiến hàng triệu fan xốn xang tan chảy

Chào tuổi mới, mỹ nhân Hồ Ngọc Hà trở thành cô dâu xinh đẹp, cuốn hút khi diện váy cưới cúp ngực, xẻ cao, để lộ vòng 1 nóng bỏng.

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