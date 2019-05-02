H’hen Niê đồng hành cùng cuộc thi “tuyển chọn trang phục dân tộc cho đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2019”

Cuộc thi “Tuyển chọn trang phục dân tộc cho đại diện Việt Nam tại Miss Universe” chính thức quay trở lại với nhiều đổi mới, bắt đầu nhận ý tưởng và bản vẽ từ ngày 02/05/2019.

Sau thành công của cuộc thi “Tuyển chọn trang phục dân tộc cho đại diện Việt Nam tại Miss Universe” năm 2016 và 2017, cuộc thi tiếp tục được tổ chức nhằm tìm ra những nhà thiết kế trẻ có nhiệt huyết, đam mê với sắc đẹp Việt Nam, góp phần khẳng định và vươn xa nhan sắc Việt trên bản đồ thế giới. Từ “Nàng Mây” của Lệ Hằng, “Hồn Việt” của Nguyễn Thị Loan và mới đây nhất là “Bánh Mì” đã cùng H’Hen Niê chinh phục khán giả quốc tế về sự sáng tạo, thẩm mỹ, giới thiệu những nét đẹp văn hóa, truyền thống độc đáo của Việt Nam. Cuộc thi không chỉ là cơ hội để các fan thể hiện tình cảm của mình với các đại diện Việt Nam mà còn là dịp để các bạn trẻ cọ xát, thử thách bản thân và chinh phục những nấc thang mới trong lĩnh vực thiết kế thời trang. Đặc biệt, cuộc thi đã trở thành sân chơi uy tín, chuyên nghiệp được khán giả, truyền thông trong và ngoài nước ủng hộ, trông chờ.

Qua 2 mùa tổ chức, ban tổ chức đánh giá cao các ý tưởng thiết kế trang phục từ những người trẻ, vượt khỏi khuôn khổ mặc định về trang phục dân tộc, lấy cảm hứng, chất liệu mới mẻ từ cuộc sống. Bản thân mỗi thí sinh tham gia cuộc thi là những nhà thiết kế trẻ, không chuyên nhưng họ chính là những đại sứ văn hóa của Việt Nam, góp phần quảng bá hình ảnh mới về con người, văn hóa, du lịch và lịch sử lâu đời của nước ta. Năm nay, cuộc thi trở lại với nhiều thay đổi về tiêu chí, format. Cụ thể, bên cạnh yếu tố về thẩm mỹ, ban tổ chức còn đề cao tác phẩm dự thi về mặt độc đáo, sáng tạo, tính trình diễn trên sân khấu và câu chuyện truyền tải đằng sau bộ trang phục. Bộ trang phục chiến thắng phải đảm bảo được các yếu tố trên, cũng như đáp ứng các quy định về kích thước, kiểu dáng khi vận chuyển, mang đi thi quốc tế. Về format, cuộc thi sẽ gồm 3 vòng thi: Lên ý tưởng; Trình bày ý tưởng; Thực hiện ý tưởng. Ở vòng 1- Lên ý tưởng, Ban tổ chức nhận bài thi của thí sinh từ ngày 02/05 đến hết ngày 15/06/2019 (không hạn chế số lượng bài dự thi của mỗi thí sinh). Sau đó ban tổ chức sẽ chọn ra 10 bài thi xuất sắc nhất, cùng với 05 bài thi do khán giả bình chọn để tiến vào vòng 2 – Trình bày ý tưởng. (Thời gian bình chọn vào thẳng Top 15 từ ngày 15/05 đến ngày 15/06/2019).

Top 15 sẽ thuyết trình bài dự thi của mình trước hội đồng ban giám khảo. Cuối cùng, ban giám khảo chọn ra Top 3 bước vào vòng 3 – Thực hiện ý tưởng. Top 3 mẫu thiết kế xuất sắc nhất có cơ hội gặp gỡ và được tư vấn, hướng dẫn bởi các nhà thiết kế hàng đầu trong lĩnh vực thời trang. Bộ trang phục chiến thắng do ban giám khảo, khán giả và đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2019 lựa chọn sẽ được đại diện Việt Nam mặc và trình diễn trong phần thi Trang phục dân tộc (National Costume) tại Miss Universe 2019. Hoa hậu H’Hen Niê – Top 5 Miss Universe 2018 là vị giám khảo đầu tiên đồng hành cùng cuộc thi “Tuyển chọn trang phục dân tộc”. Với kinh nghiệm từ cuộc thi Miss Universe 2018 và thành công của bộ “Bánh Mì”, H’Hen Niê vô cùng hào hứng: “National Costume là phần thi mà Hen vô cùng thích tại Miss Universe, vừa đa dạng màu sắc, vừa thể hiện được nét đẹp truyền thống của các quốc gia trên thế giới. Tuy chỉ là phần thi phụ nhưng National Costume được các quốc gia quan tâm không kém gì các phần thi khác. Bộ trang phục giành chiến thắng qua các năm đều thể hiện được văn hóa, kết hợp sự độc đáo, sáng tạo của quốc gia. Như Thái Lan, Nhật Bản, Myanmar, Lào, bộ trang phục của họ không chỉ đẹp mà còn trở nên sinh động, hấp dẫn hơn nhờ vào yếu tố trình diễn trên sân khấu, nổi bật văn hóa truyền thống. Đồng hành cùng cuộc thi tuyển chọn trang phục dân tộc năm nay, Hen hy vọng sẽ tìm ra một bộ trang phục thật xuất sắc, tiếp tục mang bản sắc Việt vươn xa thế giới”. Tại Miss Universe 2018, dù không giành được chiến thắng nhưng “Bánh Mì” cùng với H’Hen Niê đã tạo nên cơn sốt khắp thế giới, giúp món ăn đường phố dân dã của Việt Nam lần đầu tiên được vinh danh ở cuộc thi sắc đẹp lớn nhất thế giới. Cùng với H’Hen Niê, vị trí giám khảo tiếp theo chính là Đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2019 và hội đồng giám khảo chuyên môn, uy tín trong lĩnh vực thời trang, sẽ được công bố trong thời gian tới. Thông tin chi tiết về cuộc thi được đăng tải trên website http://www.hoahauhoanvuvietnam.com/ và fanpage https://www.facebook.com/MissUniverseVietnam/

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