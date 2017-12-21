Hé lộ lý do thật sự khiến Jennifer Phạm và chồng đại gia không đón Bảo Nam về sống chung

Giải trí 21/12/2017 11:03

Jennifer Phạm lần đầu chia sẻ lý do thật sự khiến cô và chồng đại gia không đưa Bảo Nam - con trai của chồng cũ Quang Dũng, về sống chung.

Mới đây, trong một buổi phỏng vấn, Jennifer Phạm đã lên tiếng bác bỏ những thông tin cho rằng mối quan hệ giữa Bảo Nam và bố dượng - doanh nhân Đức Hải không được tốt đẹp.

Hé lộ lý do thật sự khiến Jennifer Phạm và chồng đại gia không đón Bảo Nam về sống chung - Ảnh 1
Nhiều ý kiến cho rằng mối quan hệ giữa doanh nhân Đức Hải và con riêng của vợ không mấy tốt đẹp - Ảnh: Internet

Lý do khiến nhiều người nghi ngờ là thay vì đưa Bảo Nam về sống chung, người đẹp lại giao cậu bé cho bà ngoại ở Mỹ chăm sóc.

Trước vấn đề này, vợ cũ Quang Dũng khẳng định chính Đức Hải là người thường xuyên thúc giục cô đưa con trai riêng về sống chung. Tuy nhiên, việc đưa con về Việt Nam lại năm lần bảy lượt thất bại vì nhiều lý do khác nhau.

Jennifer Phạm cho biết, thời gian mới ly hôn với ca sĩ Quang Dũng, cô gặp nhiều khó khăn khi vừa phải làm việc vừa chăm sóc cho con trai. Lúc đó, mẹ của người đẹp về nước và đề nghị sẽ đón Bảo Nam sang Mỹ để chăm sóc.

Hé lộ lý do thật sự khiến Jennifer Phạm và chồng đại gia không đón Bảo Nam về sống chung - Ảnh 2
Vợ cũ Quang Dũng khẳng định ông xã Đức Hải rất yêu thương Bảo Nam - Ảnh: aFamily

Hoa hậu châu Á tại Mỹ năm 2006 chia sẻ với Trí Thức Trẻ: "Lúc đó Jenni đắn đo và chia sẻ với anh Quang Dũng. Anh Dũng cũng đồng ý cho Bảo Nam về Mỹ. Không phải vì Jenni và anh Dũng không lo được cho Bảo Nam nhưng thực sự ở bên đó tốt hơn. Được một thời gian thì Bảo Nam thích bên đó nhiều hơn. Sau đó khi Jenni quyết định đưa Bảo Nam về thì Bảo Nam không muốn".

Sau khi kết hôn với doanh nhân Đức Hải, Jennifer Phạm đã đưa Bảo Nam về Việt Nam sống cùng với mình. Tuy nhiên chỉ hơn ba tháng, cô buộc phải đưa con trai trở lại Mỹ vì bà ngoại quá nhớ cháu.

"Em gái Jenni gọi điện bảo ngày nào bà cũng khóc vì nhớ Bảo Nam. Mình rất xót nên cuối cùng phải cho Bảo Nam về với bà ngoại. Mình hi vọng những quyết định của mình thực sự đem lại những điều tốt nhất cho con và mẹ của mình", bà mẹ 3 con giãi bày.

Hiện tại, dù sống xa nhau nửa vòng Trái Đất nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến tình cảm của hai mẹ con. Jennifer Phạm cho biết cô và Bảo Nam trò chuyện và tâm sự với nhau hàng ngày bằng Facetime nên không có cảm giác xa cách.

Ngoài ra, Jennifer Phạm vẫn hy vọng một ngày nào đó cô và chồng có thể đón được Bảo Nam về sống chung tại Việt Nam.

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