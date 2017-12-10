'Gái 3 con' Jennifer Phạm lần đầu chia sẻ bí kíp giúp chị em luôn xinh đẹp, rạng ngời dù trải qua nhiều lần sinh nở

Có mặt tại một sự kiện ở Hà Nội, Jennifer Phạm thu hút sự chú ý của ống kính truyền thông và công chúng nhờ vẻ ngoài rạng rỡ, cuốn hút. Tại đây, khi được hỏi về cách giữ gìn nhan sắc và vóc dáng nuột nà dù đã trải qua không ít lần sinh em bé, Hoa hậu châu Á tại Mỹ 2006 không ngần ngại tiết lộ, chia sẻ bí quyết.

Theo đó, người đẹp cho biết ngoài việc thường xuyên tập luyện thể dục thể thao, chân dài sinh năm 1985 còn rất chú trọng đến chế độ ăn uống hợp lý kết hợp với lối sống lành mạnh, giữ tinh thần luôn thoải mái, vui vẻ.

Jennifer Phạm chia sẻ, cô thường tranh thủ lúc các con đi học để dành khoảng 15 phút mỗi ngày thực hiện các bài tập gym đơn giản. Bên cạnh đó, đắp mặt nạ thường xuyên cũng là cách mà bà mẹ 3 con thường áp dụng để có làn da căng mịn như hiện tại.