'Gái 3 con' Jennifer Phạm lần đầu chia sẻ bí kíp giúp chị em luôn xinh đẹp, rạng ngời dù trải qua nhiều lần sinh nở

Xuất hiện tại một sự kiện mới đây, Jennifer Phạm bất ngờ tiết lộ bí quyết giúp bản thân luôn xinh đẹp, tươi trẻ dù đã trải qua 3 lần sinh nở.
Có mặt tại một sự kiện ở Hà Nội, Jennifer Phạm thu hút sự chú ý của ống kính truyền thông và công chúng nhờ vẻ ngoài rạng rỡ, cuốn hút. Tại đây, khi được hỏi về cách giữ gìn nhan sắc và vóc dáng nuột nà dù đã trải qua không ít lần sinh em bé, Hoa hậu châu Á tại Mỹ 2006 không ngần ngại tiết lộ, chia sẻ bí quyết.
Theo đó, người đẹp cho biết ngoài việc thường xuyên tập luyện thể dục thể thao, chân dài sinh năm 1985 còn rất chú trọng đến chế độ ăn uống hợp lý kết hợp với lối sống lành mạnh, giữ tinh thần luôn thoải mái, vui vẻ.
Jennifer Phạm chia sẻ, cô thường tranh thủ lúc các con đi học để dành khoảng 15 phút mỗi ngày thực hiện các bài tập gym đơn giản. Bên cạnh đó, đắp mặt nạ thường xuyên cũng là cách mà bà mẹ 3 con thường áp dụng để có làn da căng mịn như hiện tại.
Jenifer Phạm cũng tiết lộ thêm, với cô, gia đình luôn là ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống. Dù yêu cầu công việc thường xuyên xa nhà như làm MC hay dự sự kiện ở nhiều nơi nhưng cô luôn sắp xếp thời gian để chăm sóc chồng và các con một cách chu đáo nhất. Mỗi năm, cô và ông xã đều dành ra một khoảng thời gian nhất định để cùng các con đi du lịch, vun vén tình cảm giữa các thành viên.