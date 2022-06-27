Hậu MIQ2022: Trân Đài khiến fan “xót xa” khi chia sẻ hình ảnh đôi chân bị chấn thương

Giải trí 27/06/2022 07:54

Vừa qua, chung kết của cuộc thi Miss International Queen 2022 đã chính thức khép lại. Tại đây, đại diện Việt Nam - Phùng Trương Trân Đài ghi tên mình vào Top 6 chung cuộc. Người đẹp đã có màn thể hiện đầy quyết tâm khiến dân tình nể phục!

Trân Đài được người hâm mộ biết đến khi đăng quang Miss International Queen Việt Nam 2020 và đại diện Việt Nam tại Miss International Queen 2022. Tại đây, mỹ nhân chuyển giới khiến người hâm mộ tiếc nuối khi dừng chân tại Top 6 chung cuộc. 

Hậu MIQ2022: Trân Đài khiến fan “xót xa” khi chia sẻ hình ảnh đôi chân bị chấn thương - Ảnh 1
Hậu MIQ2022: Trân Đài khiến fan “xót xa” khi chia sẻ hình ảnh đôi chân bị chấn thương - Ảnh 2
Trân Đài khiến người hâm mộ tiếc nuối khi dừng chân ở Top 6 chung cuộc (FBNV)

Vừa qua, fan hâm mộ bị một phen bất ngờ với hình ảnh đôi chân “sưng húp” của Trân Đài ở phía sau hậu trường. Được biết, do lịch trình tập luyện dày đặc cùng với việc mang giày cao gót thường xuyên, chân của nàng hậu không may gặp trấn thương và sưng to. Trước thông tin này, người hâm mộ xót xa và nể phục trước sự cố gắng và nổ lực của cô nàng tại cuộc thi. Có thể thấy, dù gặp trấn thương nhưng khi lên sân khấu Trân Đài luôn tự tinm, mrangx rỡ và “cháy” hết mình.

Hậu MIQ2022: Trân Đài khiến fan “xót xa” khi chia sẻ hình ảnh đôi chân bị chấn thương - Ảnh 3
Hình ảnh đôi chân bị sưng của Trân Đài khiến người hâm mộ lo lắng và nể phục (FBNV) 

Được biết, Trân Đài sinh năm 1992, là con út trong gia đình có sáu anh chị em ở TP HCM. Sinh ra trong hình hài người nam, đến tám tuổi, Trân Đài nhận ra xu hướng giới tính của bản thân. Năm 15 tuổi, cô sang Thái Lan phẫu thuật. Cô cao 1,71 m, được nhận xét có gương mặt, đường nét giống Hoa hậu Hoàn vũ 2017 Demi-Leigh Nel-Peters. Cô đã tốt nghiệp chuyên ngành Chăm sóc da, hệ cao đẳng trường Asian American Beauty College ở Mỹ. Tháng 10/2020, Trân Đài gác lại công việc ở California, về nước thi Đại sứ hoàn mỹ và đăng quang. 

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Từ khóa:   Trân Đài Hoa hậu chuyển giới Miss International Queen

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