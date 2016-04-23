Fan khủng Hà Nội bất chấp thời tiết đến gặp Thanh Duy Idol

Trong chuyến đi này, Ba anh, người ít xuất hiện trước ống kính, cũng đã đi cùng để “hộ tống” và ủng hộ hai Mẹ con.

Chiều 22/04/2016, trong khuôn khổ chương trình của Hội Sách TP Hà Nội 2016, nam ca sĩ Thanh Duy đã tổ chức buổi giao lưu giới thiệu quyển sách đầu tay “Lỗi Ở Yêu Thương – Về Nhà Với Mẹ” do anh và Mẹ - cô Thanh Thủy - cùng chấp bút.

“Lỗi Ở Yêu Thương - Về Nhà Với Mẹ” là tập hợp những bài viết của Thanh Duy về những câu chuyện tình cảm ngọt ngào của chính Thanh Duy, hoặc những người bạn xung quanh mình, và cả những câu chuyện về cuộc sống, về những ước mơ của Thanh Duy từ khi còn bé cho đến khi trưởng thành. Kết hợp với những bài thơ nhẹ nhàng tinh tế cùng những đắn đo, trăn trở và tâm trạng của một người Mẹ dành cho những đứa con thân yêu của cô Thanh Thuỷ - đồng tác giả quyển sách, cũng là mẹ của ca sỹ Thanh Duy

Quyển sách đã được nam ca sĩ “Trái Tim Nhân Mã” giới thiệu vào trung tuần tháng 3/2016 tại TP HCM. Trước khi ra mắt, “Lỗi Ở Yêu Thương – Về Nhà Với Mẹ” đã nhận được hơn 3,000 đơn đặt hàng trực tuyến trong vòng 24h dù chưa chính thức bán.

Và chỉ trong 2 tuần ngắn ngủi, 20,000 bản đầu tiên của sách đã được độc giả đón nhận, gây bất ngờ cho Thanh Duy cũng như nhà xuất bản Alpha Books. Ngay lập tức, ekip quyết định tái bản thêm 10,000 bản để đáp lại lòng yêu mến của khán giả đối với quyển sách đầu tay này.

Trước khi đến Hà Nội, Thanh Duy đã tổ chức nhiều buổi ký tặng tại TP HCM và các tỉnh thành lân cận như Cần Thơ, Đồng Nai. Cũng chính vì chờ đợi thần tượng khá lâu, cho nên các fan của anh đã vô cùng háo hức khi đến tham dự chương trình tại Hội sách lần này.

Hàng trăm fan đã có mặt từ rất sớm để có vị trí tốt nhất trong buổi giao lưu ký tặng sách. Không chỉ thế, các fan còn mang theo nhiều biểu ngữ, poster, hoa và quà tặng dành cho Thanh Duy và Mẹ trong chuyến ra Hà Nội lần này.

Buổi giao lưu giới thiệu sách còn đón tiếp những nghệ sĩ nổi tiếng, đồng thời cũng là những người bạn đồng nghiệp mà Thanh Duy vô cùng quý mến, như diễn viên Thùy Anh (bạn diễn cùng Thanh Duy trong Đập Cánh Giữa Không Trung), MC Phí Linh, ca sĩ Nhật Thủy, MC Tuấn Hải, diễn viên Hoa Sen.

Bên cạnh việc chia sẻ những câu chuyện xung quanh quá trình sáng tác, Thanh Duy còn tiết lộ một vài bí mât về câu chuyện tình trong quyển sách, điều mà anh chưa từng chia sẻ trong những buổi giao lưu khác. Cô Thanh Thủy cũng đã nói lên những suy nghĩ của mình về cậu con trai lớn, tức ca sĩ Thanh Duy, khiến nhiều fan xúc động rơi nước mắt trước tình mẫu tử thiêng liêng.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Thanh Duy đã trình bày ca khúc “Lỗi Ở Yêu Thương” – bài hát chủ đề của quyển sách. Bài hát gây nên cơn sốt khá lớn trong giới trẻ vì giai điệu da diết buồn, ca từ nhiều ý nghĩa và đầy cảm xúc mà cô bạn thân – nhạc sĩ Phan Lê Ái Phương đã viết tặng riêng cho Thanh Duy khi nghe anh tâm sự về câu chuyện tình buồn của mình.

Được biết, “Lỗi Ở Yêu Thương” đã cán mốc 4 triệu lượt nghe trong vòng chưa đến 1 tháng kể từ ngày ra mắt trên một trang nghe nhạc trực tuyến.

Đồng thời, MV của ca khúc này cũng đã được giới thiệu vào trưa ngày hôm nay, trước thềm buổi giao lưu sách vài tiếng.