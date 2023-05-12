Diễn viên 'đi tù' nhiều nhất phim Việt ám ảnh cảnh quay bị hành hạ, đáng sợ nhất phải kể đến 1 chi tiết này!

Giải trí 12/05/2023 17:00

Diễn viên Danh Thái kể kỷ niệm khi đóng vai phạm nhân, ám ảnh, sợ hãi tột cùng.

Danh Thái là một gương mặt được nhiều người nhớ đến với vai diễn "đi tù". Với vẻ ngoài dữ tợn, biểu cảm “ghê gớm” cùng giọng nói “ồm ồm”, Danh Thái thường được các đạo diễn giao cho những vai “đầu trộm, đuôi cướp” trong nhiều bộ phim truyền hình đình đám như Bí mật tam giác vàng, Người phán xửCon thuyền số phận,...

Diễn viên 'đi tù' nhiều nhất phim Việt ám ảnh cảnh quay bị hành hạ, đáng sợ nhất phải kể đến 1 chi tiết này! - Ảnh 1
Danh Thái là một gương mặt được nhiều người nhớ đến với vai diễn "đi tù"

Trong một chương trình phỏng vấn, Danh Thái lần đầu bộc bạch về nỗi sợ của mình khi đảm nhận vai diễn "đi tù". Anh chia sẻ cảm nhận về lần đầu đóng vai này, đó là một cảm giác rất thực và anh bị ảnh hưởng không nhỏ.

Cái cảm giác lần đầu tiên bước vào tù với mấy lớp cửa sắt từ từ đóng lại, tiếng rít của những lớp cửa vang lên dội thẳng vào đầu cộng thêm không gian kín trong trại giam thì anh nhớ rất rõ. Ban đầu tôi còn nghĩ vô tư lắm, chỉ là diễn thôi mà, nhưng không ngờ cảm giác vào tù lại thật đến thế! Anh cảm thấy sợ hãi, lo lắng và hồi hộp khác hẳn lúc hồn nhiên nhận vai diễn.

Diễn viên 'đi tù' nhiều nhất phim Việt ám ảnh cảnh quay bị hành hạ, đáng sợ nhất phải kể đến 1 chi tiết này! - Ảnh 2
Danh Thái lần đầu bộc bạch về nỗi sợ của mình khi đảm nhận vai diễn "đi tù"

Tuy nhiên, nam diễn viên cho biết cảm thấy rất vui khi khán giả nhớ tới mình với danh xưng "Diễn viên đi tù nhiều nhất Việt Nam". Thực ra thì “danh xưng” đó không phải đến bây giờ mới có. Thậm chí nhiều khi anh chỉ vừa xuất hiện ở đoàn phim, bạn diễn và nhân sự trong đoàn đã biết ngay hôm nay sẽ quay cảnh phạm tội hoặc đi tù.

Diễn viên 'đi tù' nhiều nhất phim Việt ám ảnh cảnh quay bị hành hạ, đáng sợ nhất phải kể đến 1 chi tiết này! - Ảnh 3
Danh Thái cảm thấy rất vui vì đã được khán giả nhớ tới với danh xưng "Diễn viên đi tù nhiều nhất Việt Nam"

Anh chia sẻ, việc “vào tù ra tội” trên màn ảnh nhỏ đối với anh gần như thường nhật. Bao nhiêu năm trong nghề, anh đều đảm nhận vai diễn “tù tội”, bị kết án bao nhiêu lần. Cảm giác chiếc còng số 8 cùng những chiếc áo kẻ sọc khoác lên người cũng rất thân quen đối với anh.

Mặc dù bị ảnh hưởng tâm lý rất nhiều lần, nhưng với Danh Thái đây là một nghiệp diễn cao cả. Với anh, dù là “nam thần” hay tù nhân thì cũng chỉ là yêu cầu của công việc thôi mà. Điều mà Danh Thái quan tâm tới là được khán giả nhớ đến, cho dù họ không nhớ tên thật mà chỉ thấy tôi “quen quen” và nhớ được anh hay diễn vai tù tội.

Diễn viên 'đi tù' nhiều nhất phim Việt ám ảnh cảnh quay bị hành hạ, đáng sợ nhất phải kể đến 1 chi tiết này! - Ảnh 4
Với Danh Thái đây là một nghiệp diễn cao cả

Anh cũng không ngần ngại chia sẻ với truyền thông về những nhận định trong nghề nghiệp của mình: "Thứ nhất, chúng tôi là diễn viên nên phải đáp ứng yêu cầu của công việc. Và với diễn viên thì diễn vai gì, tạo hình ra sao, số phận thế nào… đều không do chúng tôi tự quyết được, cái đó thuộc quyền của đạo diễn và biên kịch rồi.

Thứ hai, cái “tạng” của mỗi người chỉ phù hợp với những dạng vai nhất định. Chúng tôi đâu thể bỏ nghề chỉ vì muốn diễn 1 kiểu vai này nhưng lại bị giao dạng vai kia? Làm thế nào để tốt nhất cho vai diễn, cho bộ phim mới là điều chúng tôi quan tâm nhất.

Diễn viên 'đi tù' nhiều nhất phim Việt ám ảnh cảnh quay bị hành hạ, đáng sợ nhất phải kể đến 1 chi tiết này! - Ảnh 5
Danh Thái trong vai diễn bị xét xử

Và cuối cùng, bản thân tôi cảm thấy những áp lực tâm lý mà hoàn cảnh xung quanh đem lại giúp tôi thể hiện nhân vật được tốt hơn. Sự lo lắng, sợ hãi khi bước vào cánh cửa nhà tù làm nhân vật của tôi trở nên chân thực và có cảm xúc hơn hẳn."

Có thể nói, Thanh Thái là một diễn viên có tâm với nghề. Mặc dù chỉ đảm nhận những vai diễn nhỏ, đất diễn ít nhưng anh luôn đặt chân tâm của mình vào công việc. 

Được biết, trước đây anh công tác tại Nhà hát Tuồng Việt Nam. Bộ môn nghệ thuật truyền thống tuồng thường phù hợp với những “con nhà nòi”, gia đình có truyền thống về tuồng hoặc được tiếp xúc từ nhỏ. Từ cát-xê mấy chục nghìn diễn tuồng đến diễn viên truyền hình nổi tiếng. 

Diễn viên 'đi tù' nhiều nhất phim Việt ám ảnh cảnh quay bị hành hạ, đáng sợ nhất phải kể đến 1 chi tiết này! - Ảnh 6
Anh cho biết, bản thân rất vui khi được khán giả nhớ tới mình

Anh còn chia sẻ khi tham gia phim Ngưới phán xử, do đóng những vai phản diện quá đạt, Danh Thái gặp khá nhiều phiền toái ngoài đời. Anh kể, những chuyện bị mắng chửi hay chê bai là người xấu anh đã gặp quá nhiều ngoài đời thực. Tuy nhiên, anh cũng khá vui vẻ: “Tôi thấy những phản ứng của khán giả như vậy cũng là điều dễ hiểu thôi. Điều quan trọng, mình không phải con người xấu xa như vậy. Nếu tiếp xúc, chắc chắn họ sẽ nhận ra”.

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