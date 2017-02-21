Devoleena Bhattacharjee gợi cảm trên biển

Thay thế cho nữ diễn viên Giaa Manek, Devoleena Bhattacharjee là người thứ hai đảm nhận vai diễn Gopi trong bộ phim dài tập 'Âm mưu và Tình Yêu' được phát sóng trên màn ảnh nhỏ.

Devoleena đã thành công khi hóa thân thành một Gopi – một nàng dâu truyền thống của Ấn Độ. Tuy nhiên ở ngoài đời, cô ấy lại là một người rất vui vẻ và hiện đại. Dưới đây là một số hình ảnh ngoài đời của Devoleena.

Devoleena Bhattacharjee xuất hiện rạng rỡ tại lễ trao giải Indian Telly Awards lần thứ 14. Tại đây, Devoleena rất vui và hạnh phúc khi tên mình được xướng lên ở hạng mục Nữ diễnt? viên chính xuất sắc nhất. Sau khi nhận giải, cô ấy đã chia sẻ rằng “Tôi rất phấn khởi khi được cầm chiếc cúp này trên tay. Đối với mỗi người diễn viên, giải thưởng là điều gì đó rất đặc biệt”.

Nữ diễn viên tài năng được biết đến với vai Gopi trong bộ phim “Âm mưu và Tình Yêu”. Cô ấy đã đảm nhận vai diễn này hơn 4 năm qua. Và bộ phim này đã lên sóng truyền hình hơn 6 năm.

Devoleena bước sang tuổi 26 vào ngày 2/8/2016. Cô ấy đã tổ chức một buổi sinh nhật hoành tráng với sự tham gia của các đồng nghiệp và bạn bè, trong đó có bạn thân Vishal Singh và người em gái trên màn ảnh nhỏ- Rucha Hasabnis. Trong buổi tiệc, Devoleena diện một bộ đầm bó sát màu đỏ. Trông cô ấy thật sang trọng và tuyệt đẹp!

Đối với Devoleena, mẹ chính là sức mạnh và là người tuyệt vời nhất. Nếu không có sự động viên và hỗ trợ của mẹ, cô ấy sẽ không có được thành công như ngày hôm nay. Năm 2016 vừa qua, sau khoảng thời gian dài bận rộn đóng phim, Devoleena Bhattacharjee đã đi du lịch đến Thái Lan cùng với mẹ. Nữ diễn viên đã chia sẻ những hình ảnh về chuyến đi của mình trên Instagram.

Để thực hiện bộ ảnh lịch 2017 cho Telefilms Balaji, Devoleena Bhattacharjee đã cùng với nhiều nữ diễn viên truyền hình khác tham gia buổi chụp ảnh trên bãi biển của Langakawi, Malaysia. Khác với hình ảnh của Gopi trong trang phục truyền thống trên màn ảnh nhỏ, Devoleena lúc này thật gợi cảm!

Bộ phim “Âm mưu và Tình yêu” vẫn đang được phát sóng vào lúc 22h30 hàng ngày trên THVL1.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/devoleena-bhattacharjee-goi-cam-tren-bien-180923.html