Đang yên đang lành, 'tình cũ' bỗng tung tin nhắn riêng tư với Trường Giang 5 năm trước, để lộ lời cầu xin tha thiết

Giải trí 20/09/2021 11:45

Mới đây, bỗng dưng Quế Vân lại nhắc đến chuyện xảy ra từ năm 2016, thậm chí còn tung những tin nhắn cũ, được cho là của Trường Giang.

Mới đây, drama tình ái của Quế Vân - Trường Giang 5 năm trước bất ngờ nóng trở lại. Nguyên nhân xuất phát từ bài đăng chiêm nghiệm cuộc sống sau khi trải qua đủ hỷ nộ ái ố của giọng ca 8X.

Đang yên đang lành, 'tình cũ' bỗng tung tin nhắn riêng tư với Trường Giang 5 năm trước, để lộ lời cầu xin tha thiết - Ảnh 1
Drama tình ái của Trường Giang - Quế Vân bất ngờ bị khui lại - Ảnh: Internet

 "Nhiều khi cũng ngước mặt lên trời và tự hỏi, tại sao tôi yêu ai cũng hết lòng và người đàn ông nào cũng nói một câu: 'Em tốt với anh quá'. Thế nhưng tại sao tôi tốt mà toàn gặp lũ khốn nạn? Không ai có thể trả lời hộ được. Người A thì bảo tôi yêu dại khờ. Người B thì bảo tôi yêu cảm tính. Người C thì... Nhưng suy cho cùng tôi đã tự biết được lý do và hoàn toàn chấp nhận nó. Đó chỉ là 2 từ 'trả nghiệp' mà thôi", cô ngậm ngùi.

Đang yên đang lành, 'tình cũ' bỗng tung tin nhắn riêng tư với Trường Giang 5 năm trước, để lộ lời cầu xin tha thiết - Ảnh 2
Chia sẻ của Quế Vân mới đây - Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, nữ ca sĩ công khai tin nhắn với bạn trai cũ cũng như Trường Giang cách đây 5 năm khen cô "tốt" làm minh chứng.

"Trong cuộc đời tôi tố 2 người đàn ông. 1 người phụ tình năm 2016, 1 người lừa tình, lừa tiền, thất đức, bỏ con. Đều là những người tôi dành trọn tình cảm. Nhưng các bạn ạ, tôi tố là để họ tốt lên đấy. Bạn có thấy người trước đó hiện giờ chả phải đang rất tử tế và có một gia đình hạnh phúc đó sao?", Quế Vân viết.

Dù chẳng gọi thẳng tên nhưng ai cũng hiểu Quế Vân đang nhắc đến Trường Giang. Ồn ào tình ái năm xưa của cặp đôi một lần nữa lại khiến dư luận bàn tán. Hiện Quế Vân đã xóa bỏ đoạn tin nhắn với Trường Giang, chỉ để lại cuộc trò chuyện với người bạn trai cũ gần nhất.

Đang yên đang lành, 'tình cũ' bỗng tung tin nhắn riêng tư với Trường Giang 5 năm trước, để lộ lời cầu xin tha thiết - Ảnh 3
Tin nhắn cũ của Quế Vân và Trường Giang - Ảnh: FBNV
Đang yên đang lành, 'tình cũ' bỗng tung tin nhắn riêng tư với Trường Giang 5 năm trước, để lộ lời cầu xin tha thiết - Ảnh 4
Nữ ca sĩ cũng chia sẻ cả tin nhắn với bạn trai mới nhất trong bài đăng - Ảnh: FBNV

 Bỗng dưng chuyện cũ bị nhắc lại, nhiều người tò mò không biết Trường Giang và Nhã Phương sẽ phản ứng như thế nào? Tình cờ là cũng trong tối 19/9, không lâu sau khi Quế Vân đăng bài, Trường Giang cũng có chia sẻ gây chú ý.

Trên trang fanpage có tích xanh, nam danh hài đăng hình ngồi ôm con gái nhỏ xem một chương trình thực tế có mình tham gia. Trong bức hình có cả ảnh của Nhã Phương được phóng to đặt bên góc tường. Người hâm mộ lại xuýt xoa trước độ hạnh phúc, ngọt ngào của cặp đôi. Dân mạng còn đoán chắc chắn Nhã Phương chính là người chụp ảnh, ghi lại khoảnh khắc bình dị này của Trường Giang.

Đang yên đang lành, 'tình cũ' bỗng tung tin nhắn riêng tư với Trường Giang 5 năm trước, để lộ lời cầu xin tha thiết - Ảnh 5
Khoảnh khắc ấm áp của Trường Giang bên con gái - Ảnh: FBNV

 Năm 2016, scandal tình ái của Trường Giang và Quế Vân chiếm sóng showbiz Việt. Khi ấy, nữ ca sĩ công khai nhiều hình ảnh và clip thân mật bên "Mười Khó", tố anh lăng nhăng, bạc tình. Thế nhưng, có vẻ như dù tình cũ khiến dư luận dậy sóng khi khui lại chuyện năm xưa thì Trường Giang cũng chẳng mấy để tâm. Hiện tại anh tập trung vào công việc, chăm chút cho gia đình nhiều hơn. Nam danh hài vốn là người rất kín tiếng, không hay dùng mạng xã hội.

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