Riêng diễn viên hài Thu Trang và Tấn Beo vì kẹt lịch trình quay phim riêng nên không thể đến tham dự buổi công chiếu.

Sau một thời gian dài gây chú ý, bộ phim Mặt nạ máu đã chính thức ra mắt tại TP HCM vừa qua với sự tham gia của dàn diễn viên chính gồm NSƯT Hoài Linh, Dương Cẩm Lynh, Khởi My, Tinna Tình, Nguyễn Phi Hùng cùng các khách mời như nhạc sĩ Dương Khắc Linh, ca sĩ Noo Phước Thịnh…

Bên cạnh đó, buổi công chiếu còn có sự góp mặt của dàn diễn viên chính phim Giang hồ đất cảng gồm nghệ sĩ Thanh Hoàng, Tùng Lâm, Miko Lan Trinh, Vũ Mạnh Hiệp, Lại Thanh Hương, Thu Hằng.

Chia sẻ về vai diễn lần này, NSƯT Hoài Linh cho biết: “Phim này là phim tôi đóng cực nhất từ trước tới giờ. Ám ảnh nhất là bị… treo toòng teng trên cây cầu suốt mấy tiếng đồng hồ sau đó bị ngâm nước thêm mấy tiếng nữa. Quay phim xong là đuối toàn tập luôn”.

Đặc biệt đây cũng là lần hiếm hoi NSƯT Hoài Linh xuất hiện trong một buổi họp báo công chiếu phim, chứng tỏ vai “ác nhân” ông Vọng nói riêng và Mặt nạ máu nói chung là một thành quả rất có ý nghĩa với anh. Bên cạnh đó, nữ chính của bộ phim – diễn viên Dương Cẩm Lynh cũng dành lời cám ơn chân thành nhất đến NSX và khán giả đã đến ủng hộ phim.

uy nhiên hạnh phúc nhất phải kể đến Tinna Tình vì “đứa con tinh thần” do chính cô viết kịch bản và đảm nhận một vai quan trọng đã chính thức được ra mắt.

Góp mặt trong buổi công chiếu còn có Noo Phước Thịnh – ca sĩ thể hiện OST của bộ phim, Noo hào hứng chia sẻ: “Thật sự Noo rất thích xem phim kinh dị vì nó… xả stress rất tốt. Và hy vọng ca khúc OST của bộ phim – Lặng im do Noo trình bày sẽ gây ấn tượng với khán giả, góp một phần nhỏ vào thành công của phim”.