Dàn sao phim “Cô dâu 8 tuổi” đốt cháy đêm concert IMC 8 năm bằng màn trình diễn ấn tượng

Mang chủ đề “IMC 8 năm - Hành trình đánh thức giấc mơ”, đêm sinh nhật 8 năm IMC - TodayTV đã “đốt nóng” hơn 5.000 khách mời có mặt tại Nhà thi đấu Quân khu 7 bằng những tiết mục hoành tráng và ấn tượng đến bộ tứ ngôi sao phim “Cô dâu 8 tuổi”.

Cùng với đó, nữ diễn viên Roop Durgapal cũng lần đầu tiên khoe chất giọng ngọt ngào qua ca khúc “Teri Galiyan” trong đêm concert “IMC 8 năm – Hành trình đánh thức giấc mơ”. Chương trình tường thuật trực tiếp trên kênh TodayTV tối ngày 15/7/2016.

Gửi gấm thông điệp “trong chúng ta ai cũng có những giấc mơ, dù có thể thành hiện thực hoặc có thể không, nhưng những giấc mơ đó đều rất đẹp và mang lại động lực cho mỗi người”. Lấy cảm hứng từ những giấc mơ về sự thành công, hơn 5.000 khán giả tại TpHCM đã có cơ hội được tham quan khu trưng bày những ấn phẩm và thương hiệu ấn tượng của Tập đoàn IMC - TodayTV.

Tại đây, người xem có thể tận mắt chiêm ngưỡng những khu trưng bày độc đáo của các thương hiệu như TodayTV, MTV, YouTV, IMC Pictures, SNTV, Mẹ yêu Bé, Tapchilamdep.com, Thế giới Điện ảnh, Tiếp sức hồi sinh,… đó cũng là một trong những dấu ấn thành công mà IMC đã đạt được cũng như sẽ tiếp tục hành trình truyền cảm hứng và đánh thức những giấc mơ vẫn còn dang dỡ.

Mừng sinh nhật cũng là một trong những sự kiện kỷ niệm thường niên của IMC – TodayTV với rất nhiều hoạt động nhằm tri ân khán giả và khách hàng đã luôn yêu mến, ủng hộ IMC – TodayTV trong suốt hành trình nỗ lực mang đến cho người xem những sản phẩm giải trí đỉnh cao. Sau 8 năm thành lập, trải qua không ít những khó khăn, IMC -TodayTV đã trở thành một kênh truyền hình được đông đảo khản giả tin yêu và lựa chọn cho khung giờ giải trí mỗi ngày của gia đình.

Phát biểu trong đêm sinh nhật, ông Lâm Chí Thiện – Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc tập đoàn IMC chia sẻ: “Với IMC - TodayTV, 8 năm qua là khoảng thời gian chúng tôi luôn phấn đấu để mang đến cho người xem những sản phẩm giải trí tốt nhất. Sự tin yêu của các khán giả là nguồn động lực cũng như là món quà IMC - TodayTV không ngừng nỗ lực mang đến cho mỗi gia đình thật nhiều những chương trình chất lượng, đáp ứng được nhu cầu giải trí ngày càng cao của người xem. Bên cạnh việc đem đến những chương trình giải trí đa dạng và hấp dẫn cho người xem, IMC - TodayTV cũng rất chú trọng đến những chương trình thiện nguyện và giúp đỡ những nhân vật có hoàn cảnh khó khăn. Đây cũng chính là một trong những lý do để IMC trở thành cầu nối đưa các diễn viên phim “Cô dâu 8 tuổi” đến và giao lưu gặp gỡ các khán giả Việt Nam”.

“Hòa cùng niềm vui với IMC dịp này không chỉ có khán giả TPHCM mà chúng tôi cũng rất vinh dự kết nối với khán giả khắp 3 miền đất nước. Ở Hà Nội sẽ là đêm ca nhạc diễn ra vào ngày 17/7 và tại khu vực miền Trung, riêng tối nay, chúng tôi cũng thực hiện cầu truyền hình trực tiếp với đầu cầu Đà Nẵng để giúp khán giả có thể giao lưu gần hơn với các ngôi sao Bollywood”, ông Lâm Chí Thiện chia sẻ.

Đêm Gala sinh nhật IMC - TodayTV cũng trở thành một trong những sự kiện được chờ đón trong năm, đây ngoài là dịp để IMC - TodayTV gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến với các khán giả của mình, còn là cơ hội để người hâm mộ, khán giả trên khắp cả nước được gặp gỡ, trực tiếp nhìn thấy những nghệ sĩ, người nổi tiếng đến từ khắp mọi miền đất nước như Avinash Mukherjee, Siddharth Shukla, Roop.

Durgapal và Aasiya Kazi ngay trên sóng truyền hình trực tiếp đã gây ấn tượng mạnh với quan khách có mặt trong chương trình. Bên cạnh đó, đêm concert còn có sự xuất hiện của Hà Đỗ - Giám đốc sáng tạo của Tạp chí thời trang hàng đầu Việt Nam và hiện, chị cũng là gương mặt đại diện cho nhãn hàng Tinh chất làm đẹp Adiva - đơn vị đồng hành trong chuyến đến thăm của dàn sao “Cô dâu 8 tuỏi” đến Việt Nam.

Là những vị khách mời đặc biệt của đêm gala sinh nhật 8 năm, bộ tứ phim “Cô dâu 8 tuổi” đã mang đến cho các khán giả Việt món quà bất ngờ. Soái ca Siddharth Shukla đã khiến khán giả không ngừng reo hò cỗ vũ trước màn trình diễn nhảy “Shampa medley mix fin”, khoe trọn body nóng bỏng của anh. Còn cô “em gái Saanchi” cũng tỏ ra không hề kém cạnh khi Roop Durgapal tự tin khoe chất giọng ngọt ngào và trong trẻo trên sân khấu truyền hình trực tiếp với ca khúc “Teri Galiyan”.

Lần thứ hai quay trở lại Việt Nam, sức hút của nam diễn viên trẻ Avinash Mukherjee vẫn không hề thuyên giảm, bằng chứng anh chàng lại lần nữa đem đến màn nhảy Mashup trẻ trung, sôi động trên nền nhạc quen thuộc của bộ phim “Cô dâu 8 tuổi”, đã khiến fan hâm mộ có mặt tại Nhà thi đấu Quân khu 7 không ngừng nhún nhảy theo màn trình diễn đặc biệt của anh chàng 18 tuổi. Cô nàng Aasiya Kazi cũng tỏ ra không hề kém cạnh những bạn diễn đi cùng, bằng tài năng nhảy múa điêu luyện, nữ diễn viên trẻ đã hoàn toàn chinh phục khán giả Việt bằng điệu múa “Aaja Nacle” của mình.

Có thể nói, màn trình diễn của dàn khách mời đặc biệt đến từ bộ phim “Cô dâu 8 tuổi” đã mang đến một bữa ăn tinh thần trọn vẹn và đầy màu sắc. Dù đây được xem là lần đầu tiên những nghệ sĩ như Siddharth Shukla, Roop Durgapal và Aasiya Kazi trình diễn tại sân một sân khấu lớn ở Việt Nam nhưng những nghệ sĩ quốc tế cũng đã cống hiến hết mình và đem đến màn trình diễn vô cùng ấn tượng.

Bên cạnh đó, trong những ngày lưu lại Việt Nam, các ngôi sao cũng sẽ dành thời gian để tham quan khám phá lịch sử, văn hóa, ẩm thực của đất nước hình chữ S xinh đẹp trước khi trở về Ấn Độ vào ngày 19/7/2016.

Lịch trình và các hoạt động của 4 ngôi sao “Cô dâu 8 tuổi” sẽ được cập nhật thường xuyên tại: www.todaytv.vn