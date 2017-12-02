Hơn 6 năm chung sống, Đan Lê bất ngờ hé lộ cuộc sống hôn nhân qua câu chuyện lời hứa của chồng

Giải trí 02/12/2017 13:05

Qua nhiều truân chuyên lận đận, Đan Lê đã có những chia sẻ đầy triết lý về lời hứa của đàn ông khiến các bà vợ gật gù tâm đắc.

Tình yêu giữa Đan Lê - Khải Anh giống như một mối nhân duyên trời định khó có thể tách rời. Thuở mới rời ghế nhà trường, họ từng có mối tình rất đẹp nhưng rồi lại “đứt gánh giữa đường” vì những suy nghĩ bồng bột của tuổi trẻ.

Sau nhiều va vấp cuộc đời, hai con người từng yêu say đắm vô tình gặp lại nhau. Khi đó, Đan Lê vừa chia tay BTV Xuân Tùng, trong những ngày tăm tối nhất, cô được Khải Anh nắm tay động viên và nhanh chóng quên đi nỗi buồn ly hôn.

Hơn 6 năm chung sống, Đan Lê bất ngờ hé lộ cuộc sống hôn nhân qua câu chuyện lời hứa của chồng - Ảnh 1
Đan Lê - Khải Anh đang rất hạnh phúc với sự lựa chọn của mình. Ảnh: FBNV

Đứng trước người phụ nữ mà mình từng yêu cả tuổi thanh xuân, Khải Anh không thể ngăn con tim mình rung động thêm lần nữa. Đan Lê lúc đó cũng nhận ra đạo diễn Tuổi thanh xuân mới chính là một nửa còn lại của đời mình. Họ bắt đầu nối lại tình cảm và nhanh chóng về chung một nhà trong sự ngỡ ngàng của bạn bè và đồng nghiệp. Giờ đây, cặp đôi đã có một mái ấp hạnh phúc bên hai cậu con trai kháu khỉnh, đáng yêu.

Mới đây, nữ BTV xinh đẹp đã đăng tải một bài tâm sự khá dài, chia sẻ triết lý tình yêu và hài hước kể lại những lời hứa của chồng khiến nhiều người tâm đắc. Qua câu chuyện, Đan Lê muốn nhắn gửi những người phụ nữ hãy cứ sống vui vẻ yêu đời, đừng quá đặt nặng lời hứa của đàn ông vì đầu óc của họ khá đơn giản.

Hơn 6 năm chung sống, Đan Lê bất ngờ hé lộ cuộc sống hôn nhân qua câu chuyện lời hứa của chồng - Ảnh 2
Đan Lê chia sẻ triết lý về lời hứa của chồng trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV

 "Chuyện là, nhân một lời hứa được nói ra... nhớ lại muôn vàn lời hứa để kiểm nghiệm thử xem: phụ nữ nên làm gì với lời hứa của một người đàn ông yêu và yêu mình nhé! Nhớ! Phải là của người đàn ông yêu mình đấy.

Hôm nay, anh chồng gọi điện và tự hứa với vợ sẽ bỏ thuốc lá. Vợ hơi bất ngờ vì một quyết định có phần đột ngột. Hỏi ra mới biết, anh chồng muốn bỏ thuốc để thơm tho hơn với vợ. Tất nhiên rồi, dù là bất cứ lý do gì thì vợ cũng ủng hộ hết mình chứ đừng nói là lý do đáng yêu như thế.

Lời hứa thứ 2 cách đây hơn nửa tháng, có lẽ đó là một ngày áp lực của anh chồng. Gọi điện về, mặt ảnh buồn thiu, giọng ỉu xìu bảo vợ: "Sau phim này anh sẽ không bao giờ đi làm phim xa nữa, nếu có thì cũng nhất định mang vợ đi cùng". Vợ nghe xong xúc động lắm vì thấy thương anh chồng nhớ nhà chứ không phải vì lời hứa vừa được thốt ra kia. Vợ bảo: "Em có bắt anh không được đi làm phim xa nữa đâu!". Chồng nói: "Nhưng anh thấy mình cần phải thế!".

À, ra là năm tháng, sự trải nghiệm, bình tĩnh, độc lập và trưởng thành trong tâm hồn sẽ khiến lòng ta thanh thản đón nhận hạnh phúc như vậy.

Nếu cách đây mươi mười lăm năm, bắt được câu này như bắt được vàng, kiểu: "Nhớ nhé, anh nhớ lời anh nói nhé"... Và đến khi lời hứa ấy không được thực hiện thì dằn vặt, đau khổ vì anh ấy không giữ lời hứa với mình tức là anh ấy không yêu mình. Rồi chì chiết, rồi giận dỗi... rồi chẳng hiểu vì sao cãi nhau.

Nhớ ngày xưa, hồi còn tình yêu bọ xít. Nhớ từng câu nói, từng lời hứa của nhau: 2 giờ chiều nay anh đến, 10 giờ đêm nay anh gọi điện... rồi anh không đến, anh không gọi tức là anh không yêu em, không trân trọng em phải không? Yêu nhau 7 năm, đến một ngày anh ấy muốn chia tay. Khóc lóc như mưa lao đến tận chỗ anh ấy làm để "bắt đền": Yêu nhau từng ấy năm, anh hứa cưới em, giờ chia tay thì làm sao em yêu với lấy người khác được nữa.

Trời ơi! Sao lại có cái thời ấu trĩ như thế hả trời? Anh hẹn đến nhưng anh không đến có thể vì anh bận, cũng có thể vì anh quên. Vậy kiếm việc khác làm đi. Anh hứa cưới vì lúc ấy anh muốn cưới, nhưng rồi anh không cưới. Vậy thôi, tiếp tục hay ra đi là quyền của mình cơ mà.

Còn bây giờ ư: Tin lời anh nói không? Có. Hạnh phúc không? Có chứ. Nằng nặc bắt anh giữ lời hứa không? Sao cũng được. Vì sức khỏe là của anh, nếu anh muốn bên em và các con lâu hơn, anh hãy giữ nhé! Vì hạnh phúc là của anh, nỗi nhớ là của anh, nếu anh muốn gần em và các con hơn, anh hãy cân đối nhé! Với em, công việc là để làm, gia đình là để nương tựa. Em hiểu và tôn trọng sự lựa chọn vì em cũng thế!

Cuối cùng, phụ nữ nên tận hưởng lời hứa của một người đàn ông yêu mình. Đừng suy diễn, nghi ngờ hay dằn vặt. Bởi người đàn ông yêu mình họ hứa khi họ cảm thấy muốn như vậy. Còn khi lời hứa không được thực hiện, đơn giản vì họ hoặc một vài yếu tố khác đã thay đổi. Thế thôi!" - Đan Lê viết.

Hơn 6 năm chung sống, Đan Lê bất ngờ hé lộ cuộc sống hôn nhân qua câu chuyện lời hứa của chồng - Ảnh 3
MC Hoàng Linh và BTV Thùy Linh cũng rất đồng tình với suy nghĩ của Đan Lê - Ảnh: FBNV

Diễn viên Đan Lê chia sẻ mẹo để con không nghiện tivi, ipad quá đà

Diễn viên Đan Lê chia sẻ mẹo để con không nghiện tivi, ipad quá đà

Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua những chương trình truyền hình, những vai diễn ấn tượng, Đan Lê còn khiến nhiều bà mẹ bỉm sữa khâm phục vì cách dạy con khéo léo, khoa học.

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Từ khóa:   Đan Lê đạo diễn Khải Anh vợ chồng Đan Lê

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