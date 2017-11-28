Cuộc hôn nhân kỳ lạ của NSND Hồng Vân và chồng kém 3 tuổi: Những bí mật ẩn giấu không ai ngờ tới

Giải trí 28/11/2017 15:47

Cuộc tình ngắt quãng, chia ly rồi tái hợp sau nhiều lần lạc mất nhau của cặp nghệ sĩ Hồng Vân và Lê Tuấn Anh khiến nhiều người có thêm niềm tin vào tình yêu.

NSND Hồng Vân được nhiều người ngưỡng mộ khi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc của cả gia đình trên trang cá nhân. Nữ diễn viên may mắn lấy được người chồng hiểu tâm lý, cưng chiều và hay mua quà tặng vợ.

Hạnh phúc ngọt ngào là vậy nhưng ít ai biết cuộc hôn nhân của NSND Hồng Vân và Lê Tuấn Anh là sự kết hợp của hai mảnh ghép từng lạc mất nhau nhiều năm trước đây.  

Cuộc hôn nhân kỳ lạ của NSND Hồng Vân và chồng kém 3 tuổi: Những bí mật ẩn giấu không ai ngờ tới - Ảnh 1
Nghệ sĩ Hồng Vân và Lê Tuấn Anh là mối tình đầu của nhau - Ảnh: Internet

Thuở còn ngồi trên ghế nhà trường, họ từng có mối tình đầu rất trong sáng, lãng mạn. Cũng như nhiều đôi trẻ khác, Hồng Vân - Lê Tuấn Anh từng nắm tay nhau đi qua những năm tháng sinh viên khó khăn và hứa hẹn sẽ về chung một nhà khi ra trường. Ấy vậy mà, khi bắt đầu có sự nghiệp thì cặp đôi bất ngờ chia tay do những suy nghĩ bồng bột của tuổi trẻ.

Khép lại mối tình sinh viên, NSND Hồng Vân nên duyên cùng một kiến trúc sư, còn Lê Tuấn Anh kết hôn với nữ ca sĩ Phương Thảo, vợ hiện tại của nhạc sĩ Ngọc Lễ. Tuy nhiên, sự trùng hợp đến lạ kỳ là cả hai cuộc hôn nhân này đều không có kết thúc đẹp. Sau nhiều va vấp cuộc đời, cuối cùng Hồng Vân và Lê Tuấn Anh lại trở về bên nhau để viết tiếp cuộc tình còn dang dở trong quá khứ.

Cuộc hôn nhân kỳ lạ của NSND Hồng Vân và chồng kém 3 tuổi: Những bí mật ẩn giấu không ai ngờ tới - Ảnh 2
Tái hợp người yêu cũ, NSND Hồng Vân hạnh phúc với cuộc sống hôn nhân hiện tại - Ảnh: Internet

Dù từng rất giận Lê Tuấn Anh nhưng khi vô tình gặp lại, Hồng Vân bồi hồi nhớ về những cảm xúc thuở mới yêu. Con tim chị đập loạn nhịp trở lại và quyết định yêu người cũ thêm lần nữa. Sau nhiều biến cố thăng trầm, họ nên duyên vợ chồng trong sự ngỡ ngàng của bạn bè và đồng nghiệp. 

Cuộc hôn nhân kỳ lạ của NSND Hồng Vân và chồng kém 3 tuổi: Những bí mật ẩn giấu không ai ngờ tới - Ảnh 3
NSND Hồng Vân khoe được chồng mua tặng iPhone X - Ảnh: Internet

Hiện tại, cặp đôi đã kết hôn được 5 năm và hòa hợp nhau đến khó tin. Lê Tuấn Anh cũng được nhiều người ngưỡng mộ khi trở thành hậu phương vững chắc để bà xã yên tâm cống hiến cho nghệ thuật. Sau khi lùi về hậu trường, nam diễn viên mở quán phở nho nhỏ để bán, còn Hồng Vân vẫn say mê với những vai diễn đầy cảm xúc trên sân khấu. 

Cuộc hôn nhân kỳ lạ của NSND Hồng Vân và chồng kém 3 tuổi: Những bí mật ẩn giấu không ai ngờ tới - Ảnh 4
Cặp đôi thường sánh bước bên nhau ở các sự kiện - Ảnh: Internet

Cuộc hôn nhân kỳ lạ của NSND Hồng Vân và chồng kém 3 tuổi: Những bí mật ẩn giấu không ai ngờ tới - Ảnh 5
Cặp vợ chồng chụp ảnh cùng các con riêng của Hồng Vân - Ảnh: Internet

Lê Tuấn Anh từng tâm sự:  

“Em là người luôn luôn bận rộn với công việc, trong nghệ thuật, sân khấu... Nhưng đối với gia đình, anh phải công tâm nhìn nhận em là người chu toàn.

Ngoài công việc, em dành hết thời gian cho chồng con. Lo cho chồng, con từng miếng ăn giấc ngủ, đến việc học hành của các con, lúc nào em cũng muốn hoàn hảo nhất. Tội nghiệp em, đa đoan, vất vả. Cái thiếu sót của em là gì em biết không? Em lo cho tất cả mọi người nhưng ít khi nghĩ cho bản thân”.

Cuộc hôn nhân kỳ lạ của NSND Hồng Vân và chồng kém 3 tuổi: Những bí mật ẩn giấu không ai ngờ tới - Ảnh 6
Tuấn Anh rất thương con trai riêng của vợ - Ảnh: Internet

NSND Hồng Vân hội ngộ Phương Thanh trên “ghế nóng”

NSND Hồng Vân hội ngộ Phương Thanh trên “ghế nóng”

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