Con trai NSƯT Kim Xuân điển trai, hát hay nhưng chưa gặp thời

Giải trí 08/02/2017 13:59

Tập 6 'Hát cùng Mẹ yêu' với chủ đề 'Tình quê' phát sóng vào tối qua đã mang đến cho khán giả các câu chuyện đầu năm đầy thú vị, những mùa xuân vui buồn trong ký ức của 6 cặp mẹ con nghệ sĩ trong chương trình.

Siu Black lo sợ tuổi già mỗi khi Tết đến

Siu Black và con trai Siu Mạnh mở đầu chương trình với ca khúc Nắng có còn xuân (sáng tác: Đức Trí). Kết thúc tiết mục, Siu Black tặng những cành hoa hồng đỏ cho các giám khảo và chia sẻ khi làm giám khảo chị rất thích thí sinh làm việc gì đó ý nghĩa trong tiết mục của mình, thể hiện sự quan tâm của giám khảo với thí sinh và ngược lại.

NSND Ngọc Giàu cũng gửi nụ hôn gió đáp tặng lại Siu Black và khuyên Siu Mạnh phải mạnh dạn và cười tươi khi  hát những bài hát tươi vui, không được buồn hay đau khổ vì tình yêu.

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Siu Black và con trai Siu Mạnh.

NSƯT Vũ Thành Vinh khen ngợi sự can đảm của Siu Mạnh: “Thông qua tiết mục này, em sẽ thương mẹ nhiều hơn. Để có được cái danh “họa mi của núi rừng” mẹ đã vất vả đứng vững trên sân khấu và để nuôi em khôn lớn. Trong cuộc sống có nhiều vấp váp không ai biết trước được nhưng anh luôn đánh giá cao nhất những người can đảm vượt qua, em chính là người đã tạo lại niềm hứng khởi cho mẹ”.  

Chia sẻ về việc đón Tết cổ truyền vừa qua, Siu Black tâm sự về nỗi sợ của mình: “Sau cái Tết già đi 1 tuổi, không thích chút nào. Nhìn con lớn như vậy mình già là đúng nhưng cũng may mà con chưa có gia đình, chứ đến lúc con có vợ và sinh cháu, mình bế cháu thì thấy còn già nữa”. 

Huy Luân – Điển trai, hát hay nhưng chưa gặp thời

Mở đầu là phần trình diễn của NSƯT Kim Xuân với phong cách nhẹ nhàng tình cảm trong không gian phòng trà xưa. Và sau đó, Huy Luân tiếp nối với tiết tấu sôi động, hiện đại hơn với phần minh họa của vũ đoàn.

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NSUT Kim Xuân và con trai Huy Luân. Phần trình diễn của hai mẹ con có thể xem là ăn ý và xuất sắc nhất từ đầu đến giờ.

Giám khảo khách mời Thanh Hằng bất ngờ khi lần đầu nghe NSƯT Kim Xuân hát mà theo chị là một giọng hát tuyệt vời, rất lạ mang đến cảm giác lâng lâng của mùa xuân về.

NSND Ngọc Giàu đã đùa vui là NSƯT Kim Xuân mới đi ghép gan về để có can đảm hát trên sân khấu, bởi so với các đêm thi trước, chị tự tin hơn hẳn khi hát trọn nửa bài Hoa Xuân mà không cần đến sự hỗ trợ và bè của con trai. Rất ấn tượng với giọng ca hay, trầm ấm và phong cách lịch lãm của Huy Luân, NSƯT Vũ Thành Vinh có phần tiếc nuối vì nam ca sĩ chưa được nhiều người biết đến: “Tôi rất thích giọng ca của Huy Luân và tiếc rằng Huy Luân chưa có chỗ đứng cao hơn hiện tại. Đôi khi Luân phải phá cách, táo bạo và bước đột phá trong nghề. Người ta hay nói “hữu xạ tự nhiên hương” nhưng thời nay tất cả những gì dù có chất lượng và hay nhưng vẫn phải quảng cáo”.

Những nhận xét của NSƯT Vũ Thành Vinh nhận được sự tán đồng của nhạc sĩ Đức Huy. Trong số các người con tham gia chương trình, Huy Luân là giọng ca xuất sắc nhất về nhạc nhẹ. Anh cũng đã từng chứng minh được tài năng của mình khi đoạt giải Á quân cuộc thi The Winner is 2013. Vừa có thực lực lại thêm nhiều lợi thế như ngoại hình sáng sân khấu và có mẹ là nghệ sĩ nổi tiếng nhưng với bản tính hiền lành, kỹ càng và rất ngại việc “PR”, đánh bóng tên tuổi hay dựa vào mẹ nên hiện tại tên tuổi Huy Luân chưa được “phủ sóng” rộng rãi. Trong năm 2017, hy vọng nam ca sĩ sẽ có những bước tiến mới trong sự nghiệp ca hát.

Nghệ sĩ Kim Phương – Tống Hạo Nhiên:  Lạc quan vượt qua mọi trắc trở

Hơn 50 năm trong nghề và đã đi diễn khắp cùng đất nước, nghệ sĩ Kim Phương rất hạnh phúc khi được làm nghệ sĩ và phục vụ cho bà con vui Tết. Những chuyến lưu diễn, nghệ sĩ Kim Phương ăn Tết chung với anh em trong đoàn và bà con, mỗi nơi một chút. Khán giả, bà con khắp nơi rất quý chị, các bạn trẻ thì gọi chị là mẹ còn cô bác lớn tuổi thì thương chị như con. Chính vì vậy mà nữ nghệ sĩ thường nói đùa là chị có quá nhiều con và nhiều cha mẹ.

Trong tập 6 Hát cùng Mẹ yêu, nghệ sĩ Kim Phương và con trai ca sĩ Tống Hạo Nhiên thể hiện ca khúc Đón xuân (sáng tác: Phạm Đình Chương) và liên khúc Hành trình phương Nam gồm các bài Lý đêm trăng, Lý lu là, Lý cái mơn, Lý cây bông (do con nuôi chị là Tô Thiên Kiều sáng tác lời mới).

Trong tiết mục, 2 mẹ con tái hiện lại cảnh đi lưu diễn xa bằng ô tô, nửa đường ô tô bị chết máy. Bà con hai bên nhận ra nghệ sĩ nên ra xem nhưng lại nhầm nghệ sĩ Kim Phương với nhiều nghệ sĩ khác như: NSND Ngọc Giàu, NSND Hồng Vân, NSƯT Kim Xuân, nghệ sĩ Hồng Nga… Thông qua tiết mục, cả hai mẹ con muốn thể hiện tình cảm chân chất, tốt bụng của bà con miền quê khi gặp nghệ sĩ. Hỗ trợ trong tiết mục còn có em trai của nghệ sĩ Kim Phương là diễn viên Phan Thành Đông và con nuôi là Tô Thiên Kiều.

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Nghệ sĩ Kim Phương – Tống Hạo Nhiên

NSND Hồng Vân dạy con bằng “câu chuyện đầu năm” 

Nhận xét về tiết mục, NSND Ngọc Giàu dành lời khen cho Trê Phi: tiết mục quá hay, quá vui, con phải học cho giỏi để sau này về làm ca sĩ. Nhạc sĩ Đức Huy nhận xét: “Bài này có thể nhạc xa lạ nhưng Trê Phi hát trẻ trung, mượt mà hơn chứ không còn thô như những tập đầu”. NSƯT Vũ Thành Vinh ngưỡng mộ: “Trong tiết mục, NSND Hồng Vân như người dẫn chuyện, chị dẫn đúng âm nhạc. Chị đã chọn thử thách nhưng cũng là thử thách chị”. Nghệ sĩ cải lương Thanh Hằng xúc động với tiết mục và gửi tặng mẹ con NSND Hồng Vân những câu hát ru trong bài “Ví dầu cầu ván đóng đinh”.

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NSND Hồng Vân và Trê Phi.

Tiết mục của NSND Hồng Vân và Trê Phi cũng đã khép lại tập 6 của Hát cùng Mẹ yêu. Tổng số điểm của các cặp mẹ con nghệ sĩ vẫn đang được giữ bí mật và sẽ được công bố trong đêm thi loại vào tuần tới với chủ đề “Tình Yêu”,  phát sóng vào lúc 20h30 đúng ngày Lễ Tình nhân 14/2/2017 trên kênh HTV7.

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