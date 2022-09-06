Con trai bầu Hiển lộ khoảng khắc "nghiện con" làm netizen tan chảy

Giải trí 06/09/2022 17:01

Xứng đáng là ông bố nghiện con nhất năm, ngoài cập nhật về bản thân, con trai bầu Hiển là Đỗ Quang Vinh cũng thường xuyên cho cặp nhóc tì lên sóng.

Con trai bầu Hiển lộ khoảng khắc 'nghiện con' làm netizen tan chảy - Ảnh 1

Đỗ Quang Vinh là con trai lớn của bầu Hiển - Chủ tịch loạt tập đoàn, ngân hàng nổi tiếng tại Việt Nam. Ngoài gây chú ý với ngoại hình sáng, cuộc sống riêng của nam CEO.

Con trai bầu Hiển lộ khoảng khắc 'nghiện con' làm netizen tan chảy - Ảnh 2

Ít ai biết rằng, CEO Đỗ Quang Vinh có một cặp song sinh một trai một gái vô cùng đáng yêu, được đặt tên ở nhà là Gấu và Thỏ.

Con trai bầu Hiển lộ khoảng khắc 'nghiện con' làm netizen tan chảy - Ảnh 3

Vốn là ông bố "nghiện" con nên ngoài cập nhật về bản thân, con trai bầu Hiển cũng thường xuyên cho cặp nhóc tì lên sóng.

Con trai bầu Hiển lộ khoảng khắc 'nghiện con' làm netizen tan chảy - Ảnh 4

Con trai bầu Hiển lộ khoảng khắc 'nghiện con' làm netizen tan chảy - Ảnh 5

Con trai bầu Hiển lộ khoảng khắc 'nghiện con' làm netizen tan chảy - Ảnh 6

Sinh ra đã ở vạch đích nên 2 nhóc tì cháu nội bầu Hiển được hưởng cuộc sống chuẩn rich kid ngay từ khi lọt lòng.

Con trai bầu Hiển lộ khoảng khắc 'nghiện con' làm netizen tan chảy - Ảnh 7

Hiện 3 bố con Quang Vinh đang sống cùng vợ chồng bầu Hiển tại một biệt thự to vật vã nằm trên con phố sầm uất của Hà Nội.

Con trai bầu Hiển lộ khoảng khắc 'nghiện con' làm netizen tan chảy - Ảnh 8

Trong mỗi lần được bố cho lên sóng, cháu nội bầu Hiển được bố đầu tư kỹ trong khoản trang phục, các nhóc được diện hàng hiệu ngay từ khi còn tấm bé.

Con trai bầu Hiển lộ khoảng khắc 'nghiện con' làm netizen tan chảy - Ảnh 9

Con trai bầu Hiển lộ khoảng khắc 'nghiện con' làm netizen tan chảy - Ảnh 10

Theo những gì được Đỗ Quang Vinh chia sẻ, 2 rich kid nhí được bố mua cho rất nhiều đồ chơi có hình thù dễ thương.

Con trai bầu Hiển lộ khoảng khắc 'nghiện con' làm netizen tan chảy - Ảnh 11

Chưa hết, Gấu và Thỏ được bố Vinh đưa đi du lịch, khám phá nhiều nơi.

Con trai bầu Hiển lộ khoảng khắc 'nghiện con' làm netizen tan chảy - Ảnh 12

Không chỉ có bố cưng chiều, Gấu và Thỏ là "cục vàng" chính hiệu của gia đình nhà bầu Hiển.

Con trai bầu Hiển lộ khoảng khắc 'nghiện con' làm netizen tan chảy - Ảnh 13

Ra đường luôn ngời ngời khí chất tổng tài nhưng khi về nhà chăm con mọn, con trai bầu Hiển cũng như bao ông bố bỉm sữa khác, anh diện trang phục giản dị, vui đùa bên con.

Con trai bầu Hiển lộ khoảng khắc 'nghiện con' làm netizen tan chảy - Ảnh 14

Con trai bầu Hiển lộ khoảng khắc 'nghiện con' làm netizen tan chảy - Ảnh 15

Trang phục luôn được bố Vinh đầu tư chỉnh chu cho bé Gấu và Thỏ.

 

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