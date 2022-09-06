Con trai bầu Hiển lộ khoảng khắc "nghiện con" làm netizen tan chảy

Đỗ Quang Vinh là con trai lớn của bầu Hiển - Chủ tịch loạt tập đoàn, ngân hàng nổi tiếng tại Việt Nam. Ngoài gây chú ý với ngoại hình sáng, cuộc sống riêng của nam CEO.

Đỗ Quang Vinh là con trai lớn của bầu Hiển - Chủ tịch loạt tập đoàn, ngân hàng nổi tiếng tại Việt Nam. Ngoài gây chú ý với ngoại hình sáng, cuộc sống riêng của nam CEO.

Ít ai biết rằng, CEO Đỗ Quang Vinh có một cặp song sinh một trai một gái vô cùng đáng yêu, được đặt tên ở nhà là Gấu và Thỏ.

Ít ai biết rằng, CEO Đỗ Quang Vinh có một cặp song sinh một trai một gái vô cùng đáng yêu, được đặt tên ở nhà là Gấu và Thỏ.

Vốn là ông bố "nghiện" con nên ngoài cập nhật về bản thân, con trai bầu Hiển cũng thường xuyên cho cặp nhóc tì lên sóng.

Sinh ra đã ở vạch đích nên 2 nhóc tì cháu nội bầu Hiển được hưởng cuộc sống chuẩn rich kid ngay từ khi lọt lòng.

Hiện 3 bố con Quang Vinh đang sống cùng vợ chồng bầu Hiển tại một biệt thự to vật vã nằm trên con phố sầm uất của Hà Nội.

Trong mỗi lần được bố cho lên sóng, cháu nội bầu Hiển được bố đầu tư kỹ trong khoản trang phục, các nhóc được diện hàng hiệu ngay từ khi còn tấm bé.

Theo những gì được Đỗ Quang Vinh chia sẻ, 2 rich kid nhí được bố mua cho rất nhiều đồ chơi có hình thù dễ thương.

Chưa hết, Gấu và Thỏ được bố Vinh đưa đi du lịch, khám phá nhiều nơi.

Không chỉ có bố cưng chiều, Gấu và Thỏ là "cục vàng" chính hiệu của gia đình nhà bầu Hiển.

Ra đường luôn ngời ngời khí chất tổng tài nhưng khi về nhà chăm con mọn, con trai bầu Hiển cũng như bao ông bố bỉm sữa khác, anh diện trang phục giản dị, vui đùa bên con.