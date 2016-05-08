Con số 4 định mệnh liên quan bất ngờ đến chuyện tình Duy Nhân và vợ 9X xinh đẹp

Cách đây đúng 1 năm, rạng sáng ngày 7/5/2015 nam diễn viên xấu số Duy Nhân đã qua đời khi mới 29 tuổi vì căn bệnh ung thư máu quái ác. Cái chết của Duy Nhân khiến bạn bè và đồng nghiệp nuối tiếc, hơn ai hết người phải chịu nỗi đau tột cùng chính là mẹ ruột và vợ của anh.

Nhắc đến Duy Nhân khán giả xem đài không quá lạ khi anh thường xuyên xuất hiện trên sóng truyền hình qua các vai diễn ghi dấu ấn như: "Hồ sơ đen", "Siêu mẫu xì trum", "Gió ngựa trời nam", "Trò chơi hôn nhân", "Cô nàng bất đắc dĩ", "Chiếc giầy Lọ Lem"... Vẻ ngoài nam tính, cơ thể khỏe mạnh song thông tin anh bị ung thư khiến nhiều người sửng sốt.

Theo đó, nam diễn viên sinh năm 1986 phát hiện bệnh vào cuối năm 2014. Nhận thấy các tế bào ung thư đang phát triển nhanh nên gia đình quyết định tiến hành ghép tuỷ em trai của Duy Nhân cho anh. Tuy nhiên, bác sĩ đã nói trước gia đình và Duy Nhân nên chuẩn bị tâm lý vì khả năng thành công chỉ là 50-50.

Trong suốt quá trình bệnh tật, Duy Nhân được vợ luôn bên cạnh động viên và chăm sóc, nam diễn viên cũng từng bày tỏ tâm nguyện sẽ có con đầu lòng cùng vợ.

4 năm yêu nhau mặn nồng

Chia sẻ với truyền thông về chuyện cưới vợ, Duy Nhân từng tâm sự: "Mẹ tôi dạy, đời người có "an cư" rồi mới "lạc nghiệp" nên tôi luôn mong được yên bề gia thất. Bên cạnh đó, tôi thấy mình cũng nhiều tuổi rồi, đi làm quanh năm suốt tháng, sống một mình.

Tôi thèm có nơi chốn, có nơi ấm áp để quay về mỗi khi đi làm xa mệt mỏi. Tôi cũng mong muốn có một mái ấm gia đình, có người bạn đời để gửi gắm tâm tư tình cảm mỗi lúc có chuyện gì đó vui buồn trong cuộc sống".

Trước khi tổ chức đám cưới, Duy Nhân và Kiều Oanh có thời gian gắn bó với nhau được 4 năm, tình cảm của họ được vun vén bằng sự chân thành và xuất phát từ trái tim. Xuất thân là con gái Huế với tính tình nết na, dịu hiền, Kiều Oanh không chỉ được chồng yêu thương hết mực mà cô còn khá hòa hợp với mẹ chồng.

Nói về vợ, Duy Nhân không ngại khen hết lời. "Vợ tôi rất năng động, đảm đang, nấu ăn ngon. Cô ấy tham gia biểu diễn nghệ thuật từ khi còn nhỏ nên biết múa đẹp, chơi thành thục cả hai loại đàn violin và organ. Oanh cũng từng học Học viện Âm nhạc Huế 9 năm liền, sau đó mới chuyển qua ngành ngoại ngữ. Vợ tôi còn biết chơi cờ vua và cờ tướng nữa. Trong cuộc sống, cô ấy là một người vợ mạnh mẽ, rất khó tính và kỹ càng".

Theo Duy Nhân, anh và vợ nói chuyện rất ăn ý với nhau. Đôi khi, chỉ cần một cái chớp mắt cả hai cũng hiểu. Cặp đôi có chung sở thích đi du lịch và đều đam mê nghệ thuật.

"Cô ấy là người mẫu ảnh ưng ý nhất mà tôi từng chụp cùng. Với tôi, cô ấy là người rất tâm lý, luôn sẵn sàng chia sẻ những khó khăn, niềm vui và nỗi buồn. Tôi nghĩ, đây là người phụ nữ tôi cần trong cuộc sống này" - nam diễn viên xấu số từng bày tỏ.

Sở hữu vẻ ngoài điển trai và nổi tiếng trong giới showbiz nên xung quanh Duy Nhân luôn xuất hiện nhiều "vệ tinh". Trước khi yêu Kiều Oanh, Duy Nhân thừa nhận có tìm hiểu một số cô gái trong nghề. Những mối tình ấy anh đều đều tâm sự, chia sẻ hết với Kiều Oanh và được bà xã hiểu chuyện và cảm thông.

"Đã là đàn bà con gái và yêu thương chồng ai lại không ghen. Nhưng là một người đàn ông, tôi luôn dặn mình ý thức và sẽ không làm vợ phải ghen. Chúng tôi mong muốn cuộc sống gia đình sẽ từ từ vun đắp bằng niềm tin. Có vậy thì mới bền vững" - anh nói.

Không ít người nghĩ rằng làm diễn viên, người mẫu thì việc mua nhà lầu, xe hơi... là chuyện không hề khó song với Duy Nhân là điều vô vọng. Anh cho hay, thu nhập trong nghệ thuật chỉ đủ trang trải cuộc sống cho bản thân. Để có thể lo cho cuộc sống gia đình, anh và bà xã sẽ cùng nhau nghĩ đến hướng kinh doanh một lĩnh vực nhất định.

4 tháng hạnh phúc ngắn ngủi

Sau 4 tháng đám cưới, Kiều Oanh khóc hết nước mắt khi nghe tin chồng mắc ung thư máu. Cô gái sinh năm 1991 từng không dám nghĩ đó là sự thật. Song với tính cách mạnh mẽ, cô không cho phép sự yếu đuối của mình trỗi dậy, thay vào đó Kiều Oanh luôn là người đồng hành, vượt qua bệnh tật cùng chồng.

4 năm yêu nhau thắm thiết đánh đổi bằng 4 tháng ngắn ngủi có thể là điều tồi tệ nhất mà Kiều Oanh gánh chịu trong cuộc đời. Sinh thời, nam diễn viên điển trai này từng kể, anh bị sét đánh ngay từ lần đầu nhìn vào đôi mắt to tròn và khuôn mặt bầu bĩnh của cô gái xứ Huế. Phải quyết tâm lắm, anh mới dám làm quen và cưa cẩm.

Khi ngỏ lời cầu hôn vợ, Duy Nhân mong muốn sẽ cùng cô đi hết đoạn đường đời dù có bao nhiêu khó khăn. Thế nhưng chỉ vỏn vẹn 4 tháng sau khi kết hôn, tai họa lại ập đến với đôi vợ chồng trẻ này. Kiều Oanh đã cùng chồng trải qua 1 năm chiến đấu bạo bệnh với biết bao cảm xúc, tình yêu vô bờ bến.

Giờ đây Duy Nhân đã an nghỉ, Kiều Oanh dù đau đớn nhưng vẫn cố nuốt nước mắt vào trong, vì nghĩ rằng nếu mình khóc, linh hồn Duy Nhân sẽ vương vấn và không được siêu thoát...

Chồng mất, Kiều Oanh cho hay cô vẫn ở lại Sài Gòn làm việc. "Ở đây em vẫn còn có anh chị em bên chồng, em không một mình đâu" - cô nói.

Khi Duy Nhân phát hiện bệnh, Kiều Oanh cho biết anh có biểu hiện mệt mỏi, nóng sốt và đau họng.

"Tụi em sợ nên khuyên anh Nhân đi khám. Em còn nhớ như in cái ngày mà bác sĩ đưa kết quả anh ấy bị bệnh ung thư, đất trời như sụp đổ. Em chẳng còn tinh thần. Những chuỗi ngày anh Nhân bệnh là những chuỗi ngày vợ chồng em khóc sưng cả mắt" - Kiều Oanh nghẹn ngào tâm sự với truyền thông.

Trước khi bệnh tình diễn biến phức tạp, Duy Nhân từng có tâm nguyện có con với vợ bằng việc trữ lạnh tinh trùng. Về sau, sức khỏe càng yếu nên anh và gia đình không còn hy vọng về con cái vì sợ sau này đứa trẻ không có bố cũng như gánh nặng nuôi nấng cho mẹ.

Kiều Oanh từng thẳng thắn: "Em rất sợ con em sau này thua sút bạn bè thì tội lắm. Với lại, về sau này di nguyện của anh Nhân và mẹ chồng không cho nữa, mẹ chồng em không muốn em làm mẹ một mình và anh Nhân không muốn em khổ (khóc)".

Sau 1 năm chịu tang chồng, hiện Kiều Oanh phần nào đã bình tâm hơn. Trên trang cá nhân, mọi người thấy cô gái sinh năm 1991 chia sẻ các hoạt động đời thường bình dị. Không màu mè, phô trương, Kiều Oanh chọn cách sống nhẹ nhàng. Có lẽ nỗi mất mát của cuộc đời cô quá lớn và khó có thể vùi lấp nhanh chóng trong thời gian ngắn.

Thấy Kiều Oanh ngày càng lạc quan hơn trong cuộc sống khiến ai xem qua cũng cảm thấy vui lòng.