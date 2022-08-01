Con gái danh hài Thúy Nga không muốn mẹ có thêm em bé, nghe lý do mà xúc động

Giải trí 01/08/2022 19:11

Khi trò chuyện cùng con gái, Thúy Nga đã hỏi về việc cô có nên sinh thêm em bé hay không. Nguyệt Cát đã có câu trả lời khiến Thúy Nga và khán giả không khỏi ngỡ ngàng.

Mới đây, danh hài Thúy Nga đã có những chia sẻ đầy xúc động trên trang cá nhân của mình. Cô đăng tải một đoạn clip tiễn con gái Nguyệt Cát ra sân bay về Việt Nam. Hai mẹ con trong thời khắc chia tay, khiến nhiều người phải xúc động và thương cho cô bé nhỏ khi phải xa mẹ. 'Lúc đăng video này lên thì Nguyệt Cát đã về Việt Nam rồi nha cả nhà, Nguyệt Cát rất giỏi khi một mình bay về Việt Nam không có mẹ bên cạnh', Thúy Nga tâm sự.

Con gái danh hài Thúy Nga không muốn mẹ có thêm em bé, nghe lý do mà xúc động - Ảnh 1
Khoảnh khắc Thúy Nga tiễn con gái Nguyệt Cát về Việt Nam

Trong khi trò chuyện, nữ danh hài đã hỏi con gái về việc mình có nên sinh thêm em bé hay không. Câu trả lời của cô bé đã khiến mẹ Thúy Nga và nhiều khán giả không khỏi xúc động, cụ thể Thúy Nga chia sẻ: 

'Con thích em bé nhưng con không thích mẹ có bầu và sinh em. Con có nhiều lý do để làm vậy. Trong đó con sợ nhất là mẹ Thúy Nga không thương Cát nữa". Nghe tâm sự của ái nữ, nữ danh hài xúc động ôm con vào lòng trấn an: "Mẹ lúc nào cũng thương Cát nhất'.

Con gái danh hài Thúy Nga không muốn mẹ có thêm em bé, nghe lý do mà xúc động - Ảnh 2
Nguyện Nga lo sợ khi mẹ có em bé mình sẽ không được yêu thương nữa

Cảm xúc của trẻ nhỏ là thứ hồn nhiên, ngây thơ và thật lòng nhất. Không đứa trẻ nào lại muốn chia sẻ tình yêu thương của ba mẹ mình cho bất kì ai. Tâm hồn trẻ nhỏ dễ tổn thương, chúng không thể chịu đựng nổi nếu bỗng một ngày mình không còn là duy nhất của ba mẹ. Chính vì thế mà đã có nhiều trường hợp trẻ con dần thu mình, thậm chí nhiều đứa trẻ vì quá đau lòng mà mắc những căn bệnh như tự kỉ.

Câu nói của con gái Thúy Nga khiến ông bố bà mẹ nào nghe xong cũng cảm thấy xúc động. Chắc hẳn với cương vị là một người làm cha làm mẹ, các bậc phụ huynh đều cố gắng san sẻ tình yêu thương cho con cái của mình. Mỗi bậc phụ huynh đều mong muốn con mình đón nhận được tình yêu thương gia đình và không ai phải thiệt thòi.

Con gái danh hài Thúy Nga không muốn mẹ có thêm em bé, nghe lý do mà xúc động - Ảnh 3
Cô bé mạnh mẽ có thể tự đi máy bay một mình nhưng vẫn luôn rất sợ sẽ mất đi vị trí ưu tiên trong lòng của mẹ.

Thúy Nga là danh hài có tiếng trên thị trường hải ngoại. Tuy nhiên dù có sự nghiệp thăng hoa nhưng cô lại không quá may mắn về con đường tình duyên. Không vì thế mà cô suy sụp, cô vẫn luôn nuôi dạy và chăm sóc con cái rất tốt dù chỉ có một mình trong suốt khoảng thời gian qua. Nữ danh hài vẫn kiên cường, mạnh mẽ và luôn tích cực cống hiến cho nghệ thuật. Có lẽ nhờ sở hữu tính độc lập và mạnh mẽ của mẹ mà Nguyệt Cát mới tuổi nhỏ nhưng đã có những suy nghĩ và hành động rất 'người lớn'. 

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Từ khóa:   Thúy Nga Danh hài Thuý Nga Thúy Nga - Nguyệt Cát

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