Chủ tịch Vbiz và người tình 8 năm đáng ra sẽ có một đám cưới rình rang nếu cô không cản anh làm việc này

Sau khi cãi nhau một trận ra trò vì việc liên quan đến "trà xanh", người tình 8 năm tức tối bỏ đi nhưng nào ngờ anh không hề ngăn cản, 1 phát cho đi luôn cả tình yêu thanh xuân.

Mới đây, trên mạng xã hội lại rình rang bàn luận xôi nổi và đồn thổi nhau về lý do chia tay của cặp đôi nổi tiếng nhất nhì showbiz.

Theo đó, vào năm 2020, 'Chủ tịch Vbiz' và người yêu tin đồn 8 năm đã dọn về ở chung dưới 1 mái nhà. Ngay khi vị chủ tịch có ý định thu nạp H.T làm diễn viên độc quyền, tình tin đồn 8 năm đã không đồng ý và 2 người xảy ra tranh cãi gay gắt. Được biết, khi ấy cặp đôi đã hứa hẹn sẽ kết hôn khi độ tuổi của chàng trai chạm ngưỡng 28.

Ấy thế nhưng mọi thứ không như là mơ. Vị chủ tịch vẫn quyết định ký hợp đồng làm việc độc quyền với nữ tân binh H.T. Mọi kế hoạch đều được thực hiện "sau lưng" cô bạn gái 8 năm, không một sơ suất. Đến khi phát hiện, cơn cãi vã giữa cặp đôi lên đến đỉnh điểm, cô gái đã lập tức xách vali lên và đi. Những tưởng như bao lần hờn dỗi khác, chàng sẽ đến bên cô vỗ về làm hòa, nhưng không anh đã cho đi luôn cả quãng tình yêu đẹp thanh xuân 8 năm ấy.

Câu chuyện tình yêu giữa 3 người trở thành đề tài nóng, tốn nhiều giấy mực của báo chí thời gian vừa qua.

Chẳng ai biết anh và cô diễn viên độc quyền có mối quan hệ "trên tình bạn" từ khi nào. Nhưng hiện tại, nhiều đồn đoán cho rằng "gà cưng" H.T sinh con cho chủ tịch được khoảng 2 tháng. Vị chủ tịch cũng đã làm xong nhà mới ở quê và sẵn sàng tiến tới cưới xin vào năm sau.

Tuy nhiên, tất cả những thông tin trên vẫn còn là tin đồn chưa được người trong cuộc xác nhận. Dân mạng vẫn mong mỏi một cái kết có hậu hơn drama được bàn tán râm ran những ngày qua.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chu-tich-vbiz-va-nguoi-tinh-8-nam-dang-ra-se-co-mot-dam-cuoi-rinh-rang-neu-co-khong-can-anh-lam-viec-nay-439274.html